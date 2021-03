Multimillonario rifa ocho pasajes gratis para ir la Luna en la misión de SpaceX de Elon Musk.

El multimillonario japonés Yusaku Maezawa, el primer pasajero privado de la compañía SpaceX de Elon Musk que volará alrededor de la Luna en 2023, ha lanzado un concurso para conformar un equipo de ocho personas que lo acompañarán en el viaje.

Get your FREE TICKET to the MOON!! 8 crew members wanted. Sign up today! 🚀🌍🌕 #dearMoon https://t.co/P0vEZ6k8Xg



«Los invito a unirse a mí en esta misión. Ocho de ustedes de todo el mundo», dijo el empresario en un nuevo video sobre la misión que publicó en YouTube.

https://dearmoon.earth/

En 2018, el magnate compró todos los asientos a bordo del cohete para ofrecer a la mayor cantidad posible de personas talentosas la oportunidad de ver el satélite de la Tierra con sus propios ojos. Inicialmente, planeaba invitar a un grupo de artistas para que cuando regresen del viaje creen alguna obra inspiradora, pero desde entonces, esa idea ha ido evolucionando.



Ahora Maezawa dice que hay solo dos criterios clave que tendrá en cuenta. El primero es que aquellos que viajen deben tener el «potencial» de dirigir lo que hacen en la vida en beneficio de la sociedad. El segundo criterio es que los candidatos potenciales estén dispuestos a trabajar en equipo y apoyar a los otros miembros de la tripulación.

Watch this video to learn more about the selection process. It also contains a special message from @elonmusk #dearMoon

↓Check the full versionhttps://t.co/i3ucR6BB44 pic.twitter.com/B3d8g0JvvP

— Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) March 2, 2021