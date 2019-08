Mundial de Tango: Descalificaron a bailarín ruso por golpear a su compañera.

Compartí :-) .







Un bailarín ruso que participaba junto a su esposa de la semifinal del Mundial de Tango de Buenos Aires fue descalificado por “incumplir con el reglamento de buenas conductas” al golpear a su compañera al bajar del escenario, denunció el Movimiento Feminista de Tango (MFT).

“Al finalizar la ronda de quienes estaban bailando, uno de los competidores dio un golpe de puño a su compañera de baile delante de varias personas”, explicó el comunicado que el MFT publicó en su cuenta de Facebook.

LAPIDARIAS CON EL RUSO VIOLENTO

“Lamentablemente, fue en público pero no se hizo público por parte de la organización del mundial. Además la primera cosa a tener en cuenta cuando se intenta visibilizar un hecho de violencia es proteger a quien ha sido victima. Dar a conocer el nombre del victimario inmediatamente expone a la victima, sobre todo en estos casos. La idea es que quienes organizan este tipo de eventos marquen una posición clara al respecto.”

No se trata de miedo, acá hay una mujer que fué agredida y que al parecer por lo que indica el comunicado no realizó una denuncia, el reclamo de saber exactamente que sucedió y quien fué el agresor debería ser para la organización del mundial, porque esto se está haciendo público gracias a las compañeras del MFT.

Y, agregó que “el jurado al enterarse de la situación descalificó a la pareja por haber incumplido con el reglamento de buena conducta y respeto”.

El incidente ocurrió durante la semifinal del Festival que se desarrolla desde el 8 al 21 de agosto en Buenos Aires y el MFT destacó que “ante el hecho de violencia algunas compañeras se acercaron a contener a la mujer agredida”.

Después del hecho de violencia, el bailarín ruso subió un video a Facebook donde contó que “después de nuestro baile en la semifinal del Mundial de Tango, salimos del escenario y discutimos un poco porque no todo salió como queríamos, es una pena que los organizadores hayan malentendido nuestras emociones. Lamentamos mucho que esta situación nos haya llevado a la descalificación”.

Ana Zeliz, parte del MFT, contó que “se trata de un matrimonio ruso con dos hijos” y que a la mujer se le “ofreció hacer la denuncia pero ella decidió no hacerla”.

“Si ella no quiere hacer la denuncia no se puede avanzar más, pero sí podemos visibilizar que existe este tipo de violencia y que los festivales no lo admiten. Pedimos una reunión con los organizadores y el encuentro se producirá mañana”, agregó.

Es evidente que el bailarín Ruso se equivocó de país para golpear a su mujer. En Argentina hoy pegarle a una mujer directamente se te condena y punto.

QUE DICE EL RUSO

Ganadores

El Mundial de Tango terminó hoy y los ganadores fueron la argentina Agustina Piaggio y el ruso Maksim Gerasimov. Detrás quedaron Diego Chandia y Suyay Quiroga y en tercer lugar los rusos Dimitri Astafev e Irina Ponomareva.