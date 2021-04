Música, teatro, cine: Propuestas culturales en la Ciudad.

MIÉRCOLES 14

19.30 h – Teatro: Haciendo Historia – en La TerrazaEn el marco de la nueva campaña del Recoleta se presenta “Haciendo historia”, un ciclo de obras dirigidas e interpretadas por mujeres que podrá verse durante todo el mes de marzo y abril. “La Fiebre” de Mariana Chaud: “Fiebre es una tortuga chiquita. Azucena es una mujer que se rehabilita en la casa de un tío hosco con la única compañía de Fiebre, con la cual conversa. Azucena es la que se intoxica en un campo y transgrede los límites de la extravagancia y la gracia, poniéndose agresiva y paranoica con sus amigos. También es la que emprende una caminata desde Padua hasta la Estación de Once siguiendo el recorrido del tren, como un peregrinaje hacia la nada. Azucena yace en la cama de un hospital y dialoga con su madre y con su hija sin poder establecer un vínculo amoroso con ninguna de ellas. De la lucidez extrema a la locura, nada puede salvarla de sí misma. La épica de la falta de amor”, dice Mariana Chaud.

JUEVES 15

17 h – Museos BA – Presentación del libro Waissman en los jardines del Museo Sívori. Se llevará a cabo una charla en la que participarán Daniela Gutiérrez, Lihuel González, María Paz Garaloces, Guillermina Mongan, Sebastián Vidal Mackinson, Laura Ojeda Bar y Andrés Waissman. En la misma se mostrarán los procedimientos de trabajo y el equipo que llevó adelante el proyecto editorial. Un espacio de intercambios de puntos de vista y experiencias. 19 a 23 h – Picnic Nocturno – en La Terraza del Centro Cultural RecoletaEn el marco de la nueva campaña creada y protagonizada por mujeres, continúa el ciclo “Recoleta Pícnic Nocturno” para disfrutar con amigxs de las noches al aire libre con música en vivo, performances y mucho más.Recital de Audia Valdez y Panda Elliot: Audia Valdez: Audia Valdez estará presentando temas de su reciente nuevo disco “Transforme C1” en un concierto único en el que conectará las estructuras narrativas de la canción con el groove de la música electrónica. Con su laboratorio sonoro de sintetizadores, voz y guitarras mezcladas con vocales emotivas, va a generar una estimulación mental y corporal para bailar y dejarse llevar. Panda Elliot: Panda Elliot es una artista polifacética: guitarrista, productora y compositora. Dueña de una voz cálida y singular, ha afianzado su lugar en la escena musical argentina con su estilo r&b; pop. En el marco de Pícnic Nocturno, Panda Elliot dará un show íntimo repasando canciones de toda su carrera junto a material nuevo de lo que será su próximo disco.

DJ Vickilicious: Vickilicious es una artista y DJ que lleva en su ADN toda la cultura brasilera y argentina, su mundo conformado por el Baile Funk y el pop, dibujan un paisaje ideal de vacaciones que te transportan a un lugar donde los cuerpos tienen calor de tanto perrear.

20 h. El Cultural San Martín presenta: 4 cuerpos sobre 1 piano, de Mayra Dómine. Duración 50′. Sala A. Entrada gratuita mediante formulario de inscripción. Cuatro bailarines y una pianista, en vivo, apuestan a los cuerpos interpretando música y dan vida a un evento que transita desde lo intimista a lo visceral. Cada una/o baila un solo en dúo con el piano y luego se hace una improvisación colectiva. En la improvisación se incorpora a la cantante Valeria Pagola, aportando con su voz una nueva e inspiradora sonoridad. En la performance se revelan los universos íntimos de cada intérprete según los estados anímicos que estas piezas ofrecen, música compuesta por Mayra Dómine.

La Sala Lugones presenta: Ciclo Fritz Lang en AméricaLa muestra está integrada por catorce largometrajes fundamentales del cineasta alemán dirigidos durante su exilio en el continente americano y producidos en el seno del sistema de estudios de Hollywood.

16 h (83’, DM) – El espectro del río (House by the River; EE.UU.,1950). Dirección: Fritz Lang. Con Louis Hayward, Lee Bowman, Jane Wyatt.El novelista Stephen Byrne intenta abusar sexualmente de la criada de su mujer y termina matándola. Para deshacerse del cadáver, le pide ayuda a su hermano John. Pero la espiral de destrucción planeada por el demente Stephen apenas acaba de comenzar. El espectro del río fue durante decenios el film más desconocido dentro de la obra norteamericana del realizador; no sería exagerado afirmar que, junto con M, el vampiro negro, el protagonista de esta historia es quizás la criatura más repulsiva de toda la obra langiana. “La fundamental obsesión erótica de Lang se manifiesta aquí más claramente que en cualquier otra película suya” (Michel Mourlet, Cahiers du Cinema, Diciembre 1959).

Sala Leopoldo Lugones (Av. Corrientes 1530).

VIERNES 16

19h – Charla: Te Digo Más. En el marco de la nueva campaña del Recoleta, creada y protagonizada por mujeres, habrá lugar para el pensamiento y la reflexión con Te digo más, un ciclo de charlas moderado por Ingrid Beck y Silvina Giaganti, los viernes a las 19 en la terraza, con el fin de dar lugar a distintas voces y abordar la realidad de feminismos y las conversaciones urgentes de este potente movimiento. Charla: “¿A dónde nos envía la sociedad cuando nos dice ‘Esperemos a ver qué dice la justicia’ ?” Por Thelma Fardin – Modera Ingrid Beck. Cada 30 hs muere una mujer víctima de violencia de género, pero un proceso judicial lleva en promedio 7 años. Los números no cierran. La justicia no es un hecho abstracto. Son personas que encarnan principio y valores, hoy sin dudas: profundamente machistas, carentes no sólo de perspectiva de género, sino de perspectiva de realidad. La buena víctima; no debe estar enojada, no debe estar fuerte, no debe sonreír, ni seguir con su vida. Solo debe confinarse a ser víctima de ese hecho, debe existir sólo en función de su trauma. Su identidad se reduce a ser la víctima de su agresor, uniendo así su existencia a la de su victimario para siempre. Como si ninguna otra cosa pudiera definirla. Otra vez; objeto.Moderadora Ingrid Beck: Es periodista y activista feminista. Trabaja en radio y en medios digitales. Fue una de las organizadoras de la primera movilización Ni Una Menos en 2015. Fundó y dirigió la revista Barcelona y escribió cuatro libros sobre crianza y maternidad con humor.

20h – El Cultural San Martín: ¿Cuántas son muchas?, dirigida por Valeria Lorca. Duración 55′. Sala Muiño. Entrada $350 a través de tuentrada.com . La pieza, basada en el libro Mujeres de arena de Humberto Robles, procura mostrar que las mujeres asesinadas no son un número, sino que, por el contrario, tienen nombre, rostro, historia y muchos sueños truncados. Allí están sus madres, padres, hermanas, hermanos, amigas, primas y hasta el diario íntimo de una de ellas dando testimonio del horror, de la sinrazón, de la injusticia, del dolor sin fin. ¿Cuántas son muchas? cuenta con el apoyo de Madres Víctimas de la Trata.

La Sala Lugones presenta: Ciclo Fritz Lang en AméricaLa muestra está integrada por catorce largometrajes fundamentales del cineasta alemán dirigidos durante su exilio en el continente americano y producidos en el seno del sistema de estudios de Hollywood.

16 h (91’, DM) – La bestia humana (Human Desire; EE.UU., 1954). Dirección: Fritz Lang. Con Glenn Ford, Gloria Grahame, Broderick Crawford. Un empleado ferroviario, violentamente celoso, asesina a uno de los antiguos amantes de su mujer. Implicada en el crimen, ella seduce a un maquinista de tren y conspira con él para matar a su marido. Adaptación en clave de film noir de la novela de Émile Zola, llevada anteriormente al cine por Jean Renoir en 1938.

Sala Leopoldo Lugones (Av. Corrientes 1530).

SÁBADO 17

16 hs – Taller: Del Dicho al Hecho – En el Patio de los Naranjos. Centro Cultural Recoleta. Este ciclo de talleres gratuitos a cargo de referentes y colectivos feministas propone un espacio para el encuentro, la formación y la construcción colectiva en torno a cuestiones como el diseño, las artes gráficas, la escritura, las artes visuales, la performance y el cine desde una mirada feminista y de género. En todos, subyace la idea de deconstruir mandatos e iluminar el deseo y las voces que han sido calladas. No hace falta tener experiencia previa. Taller: “Herramientas digitales para generadorxs de contenido” Con [Las] de Sistemas. Para crear una plataforma propia y aprender opciones para hacerlo con costos bajos. 17 hs – Visitas guiadas. Centro Cultural Recoleta. Conocer la historia y el presente del Recoleta. Se puede participar de estos recorridos pensados especialmente para acercar a las personas a este edificio que es patrimonio histórico, que fue construido sobre un casco de 300 años de historia, y que se consolidó como un espacio vivo y participativo que hacemos desde toda la comunidad.

18h – El Cultural San Martín: 3003 El futuro es hoy, de Alejandra Rubio. Duración 60′. Sala Muiño. Entrada $500 a través de tuentrada.com. Una historia dentro de otra. Una propuesta que refleja valores fundamentales como la amistad, el respeto por les otres y el trabajo en equipo. Este proyecto tiene como objetivo generar conciencia sobre el cuidado de nuestro planeta y la necesidad urgente de acciones concretas para proteger el ambiente que habitamos.

La Sala Lugones presenta: Ciclo Fritz Lang en AméricaLa muestra está integrada por catorce largometrajes fundamentales del cineasta alemán dirigidos durante su exilio en el continente americano y producidos en el seno del sistema de estudios de Hollywood.

16 h (99', DM). El secreto tras la puerta (Secret Beyond the Door…; EE.UU., 1947) Dirección: Fritz Lang. Con Joan Bennett, Michael Redgrave, Anne Revere.

19 h (92', DM). La venganza de Frank James (The Return of Frank James; EEUU, 1940). Dirección: Fritz Lang.

Sala Leopoldo Lugones (Av. Corrientes 1530).

Llega Bello Abril, Cine en la Comuna 15:Un ciclo de cine nacional en el barrio de Agronomía, impulsado por BA Audiovisual y la Comuna 15 . Todos los sábados de abril, en el Club de Comunicaciones (Tinogasta 2697), se podrá disfrutar de lo mejor del cine argentino de manera presencial bajo protocolo COVID-19 de eventos al libre. Con entrada libre y gratuita, se deberá reservar localidades previamente.

19 h – Eso que nos enamora, de Federico Mordkowicz. A sus 30 años, Ariel atraviesa la peor de las pesadillas, busca refugio en la casa de su primo, un bueno para nada, que está cumpliendo el sueño adolescente de tener en su casa su propio bar para llenarlo de amigos. DOMINGO 18 19.30hs – Teatro: Haciendo Historia – en La TerrazaEn el marco de la nueva campaña del Recoleta se presenta “Haciendo historia”, un ciclo de obras dirigidas e interpretadas por mujeres que podrá verse durante todo el mes de marzo y abril. Obra: “Golpes de Jamón Serrano” de Marina OteroSinopsis: Un actor famoso que siempre subió al escenario por dinero, se acerca a una bailarina de teatro independiente con la ilusión de hacer una “obra de arte”. Ella acepta dirigirlo con la secreta esperanza de que el famoso le llene la sala, y el teatro, por fin, le dé de comer.Lo que comienza siendo una obra sobre la vida del actor, se convertirá en un encuentro imposible entre el teatro y la performance. Un choque de planetas donde la fricción entre el “On” y el “Off” dejará a los dos “Out”. Marina Otero es directora escénica, performer, intérprete, autora y docente. Obtuvo el premio a la mejor dirección en Danza en la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires, fue becada en el programa Watch and talk en el Theatre Spektakel (Zurich). Sus obras “Fuck me”, ”Recordar 30 años para vivir 65 minutos” y “200 golpes de jamón serrano” han sido presentadas en diversos festivales nacionales e internacionales. Trabajó como intérprete en obras de Mariana Oberzsten, Pablo Rotemberg, y Emilio García Whebi, entre otros. 17 hs a 19 hs – Tardes Clave 13/17 – En el Patio del AljibeLas tardes Clave son la propuesta para marzo y abril de Clave 13/17, la plataforma de contenido adolescente del Recoleta creada con y desde adolescentes, que traen lecturas, música y baile, además de los talleres Chicxs x Chicas relacionados con distintos aspectos del dibujo y de la escritura que arrancan un rato antes, a las 16 horas. 17 hs – Visitas guiadasConocé la historia y el presente del Recoleta. Se puede participar de estos recorridos pensados especialmente para acercar a las personas a este edificio que es patrimonio histórico, que fue construido sobre un casco de 300 años de historia, y que se consolidó como un espacio vivo y participativo que hacemos desde toda la comunidad.

19h – En El Cultural San Martín: Perritos de porcelana, por LosPipis Teatro. Duración 80′. Patio cubierto. Entrada $500 a través de tuentrada.com . Una ciudad, chicas en rollers, repartidores que pedalean a la velocidad de la luz, helados que se derriten antes de ser consumidos y amores vencidos. Perritos es una obra provocativamente desencajada, con personajes desencajados en un mundo que continúa forzando establecer categorías, sentimientos y tradiciones. Los protagonistas de esta historia no son inocentes, no son dulces ni felices. Son extremadamente honestos o cursis con fracasos selectivos. Sobreviven y accionan con lo que tienen, con lo que les fue dado, con lo que aprendieron de sus pares. Los cuatro personajes de esta historia buscan algo. Esta obra contó con la curaduría de Maruja Bustamante.

La Sala Lugones presenta: Ciclo Fritz Lang en AméricaLa muestra está integrada por catorce largometrajes fundamentales del cineasta alemán dirigidos durante su exilio en el continente americano y producidos en el seno del sistema de estudios de Hollywood.

15 h (134', DM). Los verdugos también mueren. (Hangmen Also Die!; EE.UU., 1943). Dirección: Fritz Lang. Con Brian Donlevy, Walter Brennan, Anna Lee.

19 h (83', DM). El espectro del río (House by the River; EE.UU.,1950). Dirección: Fritz Lang. Con Louis Hayward, Lee Bowman, Jane Wyatt.

PROPUESTAS VIRTUALES

Ciclo Gira Audiovisual – Tierra del Fuego: Organizado por BA Audiovisual y Tierra del Fuego Film Commission, este ciclo de Gira Audiovisual invita a recorrer, a través de largometrajes y cortometrajes, la provincia del Fin del Mundo. Desde Vivamos Cultura se podrán ver las siguientes producciones:

Puerto Almanza de Juan Pablo Lattanzi y Mayaan Feldman: Almanza es un pequeño asentamiento entre las montañas y el mar donde residen los pobladores más australes del mundo. Lo habitan pocos hombres que conviven con el frío, la naturaleza y la rusticidad del poblado. Rolo vive allí con sus cuatro hijos, los únicos niños del lugar. Rolo reclama que haya una escuela propia en Almanza, mientras Santiago, un ex adicto al juego, convive con fantasmas del pasado. Hasta el 14 de abril.

Lo interno de Ramón Villarroel: Dos presos se dan a la fuga en la cárcel más austral encontrando algo más que la libertad. Hasta el 14 de abril.

Isla de los Estados, diario de viaje de Abel Sberna. Documental en primera persona donde el realizador narra un viaje a la reserva natural Isla de los Estados. Cuenta la historia de la remota isla al mismo tiempo que comparte sus experiencias personales y las sensaciones que le produce esta aventura.Del 15 al 21 de abril.

Insilios (Exiliados en el interior) de Luis Camargo. Un viaje de regreso a la Patagonia Sur hará reflexionar a Germán sobre el desarraigo, sus hijos y su futuro. En cada decisión hay un camino por recorrer, pero el destino puede ponerle piedras. Del 15 al 21 de abril.

Lita Stantic, cineasta: Continúa el ciclo denominado Lita Stantic, cineasta, que se realiza desde febrero en la plataforma del Ministerio de Cultura y la web del Complejo Teatral de Buenos Aires. El jueves 15 de abril, a las 19 h, se podrá ver:

La deuda (Argentina/España, 2019, 74’). Dirección: Gustavo Fontán. Producción: Lita Stantic. Con Belén Blanco, Edgardo Castro, Andrea Garrote, Walter Jakob, Leonor Manso, Marcelo Subiotto. Podrá accederse a las proyecciones de la Sala Leopoldo Lugones virtual en la plataforma del Ministerio de Cultura https://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar/ y la web del Complejo Teatral de Buenos Aires https://complejoteatral.gob.ar/cine . Cada título estará disponible durante siete días.

Constelaciones colectivas: el nuevo cine independiente de Hamburgo: Continúa el ciclo organizado por el Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, y la Fundación Cinemateca Argentina, con el auspicio y la colaboración del Goethe-Institut, Constelaciones colectivas: El nuevo cine independiente de Hamburgo. Se puede acceder a las proyecciones de la Sala Leopoldo Lugones virtual en la plataforma del Ministerio de Cultura https://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar/ y la web del Complejo Teatral de Buenos Aires https://complejoteatral.gob.ar/cine . Cada título estará disponible durante siete días.

Desde el jueves 15 de abril, a las 19 h, se podrá ver:

El tiempo pasa como un león rugiendo (Alemania, 2013, 79’). Dirección: Philipp Hartmann.

Casanovagen (Alemania, 2018, 67’). Dirección: Luise Donschen.

Los búhos crecieron tan grandes como la media luna (The Owls Have Grown as Big as the Half Moon, Alemania/Corea del Sur, 2014, 13’). Dirección: Maya Connors.

Cuerpos flexibles (Flexible Bodies, Alemania, 2019, 19’). Dirección: Louis Fried.

La maleza satánica III (Das Satanische Dickicht: Drei, Alemania, 2017, 21’). Dirección: Willy Hans.

Piazzolla íntimo – Con motivo del centenario de Astor Piazzolla, se podrá disfrutar desde Vivamos Cultura , de contenidos audiovisuales inéditos, que están siendo compartidos desde www.piazzolla100official.com , la plataforma creada por la Fundación Astor Piazzolla, con información y testimonios inéditos del músico, su familia, y músicos de todo el mundo, potenciando de esta forma todos los homenajes.

El capítulo 3 de Piazzolla por Astor: Relatos de Astor Piazzolla sobre los momentos trascendentes o visiones singulares de su vida que nacen del diálogo íntimo con su hija Diana, entre 1983 y 1986, en la Ciudad de México y Buenos Aires.

Lalo Schifrin y Pablo Ziegler, nuevos protagonistas de Piazzolla means to me: Testimonios inéditos de músicos de todo el mundo que se suman a #Piazzolla100 para contar la influencia de la obra de Astor en su música y en sus vidas.









