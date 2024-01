Nadie sabe quien escribió el DNU ni la ley base

Valdés reclamó que «aparezcan los padres de la criatura» del DNU y el proyecto de ley «Bases»

#LeyOmnibus #DNU Nos toman el pelo. Rodolfo Barra (Procurador del Tesoro) dice que no sabe quién confeccionó la Ley Omnibus y el DNU. Claro no quiere decir que fueron redactados x Federico Sturzenegger y una serie de estudios jurídicos privados. Miente, no paran de mentir. pic.twitter.com/fEwl7ukQJk

— Adrián D'Amelio64 🏆 🏆 🏆 🏆 ⭐️ (@ADamelio64) January 12, 2024