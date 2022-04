Los NFT, o tokens no fungibles. ¿Qué es un NFT?

NFT

Los NFT, o tokens no fungibles, han seguido ocupando los titulares de las noticias desde la última vez que escribimos sobre ellos (sitio en inglés). Sin embargo, la mayoría de nosotros todavía no sabemos mucho , si es que sabemos algo, sobre ellos. Como mínimo, muchas personas continúan teniendo muchas preguntas sobre esta forma emergente de activo digital.

Este camino conduce a una ‘Web 3.0’ que se parece cada vez más a la sociedad democrática y equitativa por la que muchos de los artistas dentro de este mundo están trabajando. Es una idea que ahora está siendo probada por las “organizaciónes autónomas descentralizadas”, o DAOs, que utilizan programas basados en blockchain para automatizar la gobernanza y ampliar el acceso a la toma de decisiones.

Pero, en la teoría y en la práctica, las tecnologías no son neutrales, el código no es ley y la descentralización no es intrínsecamente democrática. No es democrática en el sentido de que no brinda automáticamente mecanismos para negociar un conflicto y generar consenso mientras, al mismo tiempo, protege las voces de las minorías.

Los NFTs están preparados para transformar el mundo del arte. Estos activos te sirven tanto para mostrarle a nuestros amigos que somos dueños de un Crypto, como para brindar muchos beneficios hacia artistas y coleccionistas digitales. Están preparados para cambiar la forma en que se compra y vende, y también qué tipo de arte valoramos y qué artistas.

¿Qué es un NFT?

Wikipedia define un NFT como una «unidad de datos no intercambiable almacenada en una cadena de bloques, una forma de libro de contabilidad digital, que se puede vender y comercializar». Los NFT pueden variar desde imágenes (piensa en arte digital) hasta videos como deportes destacados. Dado que los NFT se almacenan en la cadena de bloques, estos libros de contabilidad sirven como prueba de propiedad digital.

El público puede ver cada vez que un activo, como un NFT o una criptomoneda, cambia de propietario. Lo más importante es que las transacciones registradas en una cadena de bloques no se pueden deshacer. Esto significa que los NFT y las criptomonedas no se pueden lavar fácilmente (sitio en inglés) si son robados.

La siguiente pregunta que abordaremos es cuál es su impacto. En resumen, es enorme: los NFT están transformando el mercado del arte. Se estima que el mercado actual de NFT ronda los 44.000 millones de dólares. El mercado de NFT más grande es OpenSea , que domina al absorber más del 90% de todo el volumen de negociación de NFT. En enero de 2022, el volumen de transacciones en la cadena de bloques de Ethereum superó los $ 4 mil millones, según datos de Dune Analytics.

Celebridades y empresas por igual se están sumando a la acción.

Nike ya ha hecho un movimiento en el espacio NFT al vender zapatillas digitales (sitio en inglés). Otras empresas como Macy’s , Adidas y Gap Inc. han seguido su ejemplo. También se informa que Walmart (sitio en inglés) lanzará su propia criptomoneda y NFT, y se espera que Meta cree un mercado completo de NFT. Claramente, hay mucho interés e inversión en el espacio.

Si deseas ingresar a los NFT tú mismo, entonces esencialmente tienes dos opciones. Puedes comprar un NFT en un mercado y esperar que su valor aumente a algo así como el NFT más caro hasta la fecha, que es un collage digital de imágenes de Beeple que se vendió por $69,3 millones en una subasta de Christie’s en marzo de 2021. Por supuesto, también es posible que el valor de tu NFT permanezca igual o incluso disminuya.

Tu segunda opción sería crear tu propio arte digital y venderlo como una colección NFT. Eso es lo que Tom Brady está ayudando a hacer a los atletas con su empresa, Autograph. Esto se produce después de que una colección de NFT que creó el año pasado se agotara en minutos. Para comenzar con tu propia colección de NFT, te sugiero que leas esta práctica guía de CoinDesk.

La competencia relacionada con los NFT parece ser feroz y, como ocurre con cualquier mercado nuevo y en gran medida no regulado, existen muchos riesgos y una serie de incógnitas. Ya sea que tengas la intención de ser propietario, inversionista o creador de NFT, te deseamos la mejor de las suertes si decides involucrarte en este nuevo y emocionante espacio.

Con la tecnología blockchain se puede rastrear arte digital único en forma de NFT donde también se puede verificar su procedencia y autenticidad.

Un NFT, o token no fungible, es una representación digital única de un artículo, en este caso hacemos referencia a una obra de arte. Es similar a un certificado de autenticidad o una escritura, solo que esta se registra en una blockchain donde se puede acuñar -registrarlo- el activo.

Cómo funciona una obra digital NFT:

Tanto las criptomonedas como los NFTs utilizan la misma tecnología subyacente: blockchain, un libro mayor público distribuido que registra todas las transacciones de una criptomoneda. Pero, mientras las crypto funcionan esencialmente como dinero digital donde cada uno es fungible -es decir, intercambiable-, los NFTs son indivisibles y funcionan como un registro digital de propiedad.

Como cada NFT representa una obra de arte individual, con la firma del artista y la prueba de cualquier venta o transferencia integradas en el código, su singularidad se convirtió en el principal punto de venta. Un NFT representa la obra de arte original, a diferencia de una copia que se puede duplicar o descargar. Por primera vez en el mundo digital, estos tokens permiten la propiedad al 100% de un activo no físico.

¿Por qué invertir en un NFT de arte y no comprar una pieza de arte tradicional?

Si todavía queda confusión acerca de el por qué la popularidad de estos activos digitales, explicamos este ejemplo: hay miles y miles de copias en circulación de piezas de arte famosas, pero solo hay una original, por lo que es entendible por qué un usuario quiera ser dueño de esa obra de arte original y nadie más. De ahí viene el atractivo de un NFT; su tecnología ayuda a asignar la propiedad de la pieza original al comprador.

El futuro de el arte digital:

Changpeng Zhao, fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance, señaló en una entrevista con Fortune que «la gente parece haber perdido la cabeza», refiriéndose al entusiasmo mundial por los ‘tokens’ no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés).

En todo caso, Zhao mantiene su optimismo en cuanto a los NFT. Según el empresario chino, los ‘tokens’ tienen sus ventajas, ya que «permiten a los artistas monetizar su trabajo a nivel mundial y llegar a un público mucho más amplio». «Un tipo en Singapur puede pagar 69 millones de dólares por tu arte», agregó Zhao.

Asimismo, el fundador de la plataforma destacó que «ahora hay más artistas que acuden a la industria de los NFT». «Con la llegada de más artistas, la calidad [de los ‘tokens’] mejora», resumió Zhao.

Los ‘tokens’ son una especie de análogo de valores en el mundo digital que se clasifican en fungibles, semifungibles y no fungibles. Los no fungibles son completamente únicos y no pueden ser sustituidos debido a su singularidad, como las creaciones con derechos de autor.

Una de las colecciones NFT más prestigiosas del mundo es Bored Ape Yacht Club que cuenta con 10.000 avatares de simios creados en la ‘blockchain’ de Ethereum, cada uno de los cuales posee rasgos únicos. Entre los poseedores de estos ‘tokens’ no fungibles se encuentran diversas personalidades.







