Árbol de níspero. Es un hermoso árbol que acompañó muchas infancias. Muchos de estos frutales los han platado nuestros abuelos inmigrantes muchos otros hijos de inmigrantes.























En la Ciudad de Buenos Aires los Árboles frutales están prohibidos, son esas locuras enfermizas de los políticos porteños, sin embargo los Nispero, las moras y los naranjos los podemos ver con mucha facilidad en el Barrio de Palermo, muchos vecinos los plantan para que sus frutos le dan poesía a la Ciudad Porteña y de esta manera burlan al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a los ganzos de Legislatura Porteña, un canil de seres humanoides que prohíben todo lo que pueden. Su fruto hay que consumirlo en el momento, ya que en pocas horas se oxida y se pudre.

Los árboles frutales son comunes verlos en la ciudad de Buenos Aires, Túcuman, Bariloche, Neuquen, Misiones Córdoba, entre otras provincias. Desde las «talibanes y locuras imperiales» del Ministerio de Ambiente y Espacio Público insisten en que no debería haber árboles frutales en la vía pública, ya que no forman parte del programa forestación de la ciudad de Buenos Aires. “La Ciudad tiene un plan de arbolado que no los incluye, los frutales que existen en la Ciudad han sido plantados por los vecinos”, dicen, dicen cada cosa.

El ránking lo encabeza el paltero, hay 1453 ejemplares. Luego le sigue el níspero japonés, con 1167; el morero blanco, con 1123; los limoneros, con 115. También hay olivos y naranjos dulces y amargos. Entre los hallazgos más raros sobresalen los tropicales de papaya, mango y guayaba. Y se pueden encontrar algunos durazneros, bananos, manzanos, e higueras.

El Níspero hermoso de Palermo, de Dr. Emilio Ravignani 1740

Es muy fácil de cultivar y es frecuente como árbol ornamental; el níspero es un cultivo muy extendido por todo el litoral mediterráneo español. Fue plantado en California desde la década de 1870 y en el clima húmedo del sudeste de Texas (Houston), así como en todo Israel. En México es muy común. La textura de su follaje agrega un toque tropical a los jardines, contrastando bien con muchas otras plantas.

La multiplicación se realiza por semillas, sin embargo, en las variedades el proceso se lleva a cabo por injerto del tipo llamado injerto en T o escudete. Es una especie muy adaptable, tolerando bien el frío, la sequía y diversos tipos de sustrato. La utilización de los frutos de este árbol para fines comerciales requiere abonados y podas periódicas.

¿Cuándo podar el nispero en Argentina?

En cuanto a la poda de limpieza o aclareo, esta se puede llevar a cabo una vez han salido los frutos y consiste en eliminar ramas, frutos y hojas para limitar el sobrepeso del níspero. Se suele realizar a finales de enero o en febrero, una vez han pasado las heladas, y se realiza manualmente.

Procedimiento para la germinación:

Cómete varios nísperos y conserva las semillas.

Lávalas para eliminar los restos de pulpa.

Coloca en un vaso varias semillas envueltas en papel de cocina bien humedecido.

Tapa el vaso con film de cocina.

Observa los cambios que se produzcan.

Cultivando más de mil años

Fue introducido en Japón, donde se naturalizó y lleva cultivando más de mil años. También se naturalizó en la India, la Cuenca mediterránea, Canarias, Pakistán, Argentina y muchas otras áreas. Se cree que la inmigración china llevó el níspero a Hawái.

Se menciona a menudo en la antigua literatura china, por ejemplo en los poemas de Li Bai, y en la literatura portuguesa se conoce desde la Era de los descubrimientos.

El fruto de esta especie ha ido sustituyendo al del níspero europeo (Mespilus germanica), de forma que en la actualidad al decir «níspero» se da por sentado que se habla del japonés.

Árbol perennifolio de hasta diez metros de altura, (usualmente 6-8 m), copa redondeada, tronco corto de corteza gris y poco fisurada, ramas jóvenes de color pardo claro con pubescencia.

Las hojas, de 10 a 30 cm de longitud por 5-10 cm de anchura, simples, alternas, cortamente pecioladas y con márgenes aserrados, de forma oblongo elípticas con ápice acuminado y nerviación impresa en el haz, de textura coriácea y color verde oscuro pubescente cuando jóvenes, envés con densa pubescencia y nerviación prominente

inflorescencias en panículas multifloras, de 10-19 cm de longitud, pedicelos de 5-8 mm de longitud, de pubescencia marrón. Flores fragantes, de 1.2-2 cm de ancho, hipanto cupular, densamente tomentoso; sépalos triangular-ovados, soldados en su mayor longitud, libres en la porción apical conformando lóbulos de 2-4 mm de longitud, con pubescencia marrón persistente; pétalos libres de color blanco en número de 5, oblongos a ovados de 5-9 x 4mm, ápice obtuso o emarginado; estambres numerosos, ca. 20; ovario ínfero, pubescente en su parte apical, 5 lóculos, 2 óvulos por lóculo; estilos 5, libres.

Florece en otoño o a comienzos del invierno, y los frutos maduran a finales del invierno o a principios de la primavera.

Fruto pomo piriforme, elipsoideooblongo a subgloboso, 3-6 x 1,5-5 cm, epicarpio piloso o glabro cuando maduro de color amarillo o anaranjado, a veces rojizo; pulpa suculenta de sabor dulce, ácido o subácido, blanca, amarilla o anaranjada; pedicelo fructífero 3-8 mm long., inicialmente tomentoso, luego glabro, con semillas en número variable (de 1 a 5) , grandes, angulosas, de sección transversal anchamente elíptica, de testa lisa, de color pardo.

