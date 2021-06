Nitrógeno. El inflado de los neumáticos.

El inflado con nitrógeno favorece el ahorro de combustible y es mucho más respetuoso con el medio ambiente, pues emite menos CO2 gracias al hecho de que la rueda se gasta menos. ¡Porque lo usan los más grandes! Su uso en grandes aviones comerciales, rallies y Fórmula 1 avala sus prestaciones. Ahora bien, antes de comenzar a desarrollar esta nota, los quiero invitar a que sumen cualquier experiencia que hayan tenido sobre este tema y quieran compartir. Desde anécdotas hasta lugares que quieran sumar al listado, todo será bienvenido. En Palermonline, podés participar de las notas escribiendo mediante la Carta de Lectores; los aportes son agradecidos y nos muestran por donde es el camino a seguir.

Nitrógeno. El inflado en Buenos Aires.

Recuerda que es importante revisar periódicamente la presión de aire de tus neumáticos. Esto les permitirá funcionar de la mejor manera y extenderá su vida útil.

Bien de nitrógeno

¿Estás cansado de reponer aire a tus «cauchos» cada semana?

Te dejamos este tips

Ventajas del inflado con nitrógeno

1 Mantiene por más tiempo la presión correcta de inflado de los neumáticos.

2 Existe una mayor estabilidad en la presión de inflado a diferentes temperaturas.

3 Ayuda al ahorro de combustible.

4 Alarga la vida útil del Caucho.

5 Protege los rines contra la oxidación.

6 Mejora el comportamiento del neumático ya que proporciona una mayor adherencia de las ruedas del coche a la carretera y disminuyen la distancia de frenado.

Además, es compatible con cualquier tipo de rueda, independiente de las medidas de los neumáticos

Ya no habrá pretexto para cambiar tus llantas viejas

El nitrógeno es un gas inerte de gran utilidad dentro de la industria automotriz.

BENEFICIOS DEL INFLADO CON NITRÓGENO:

Permitir un nivel adecuado de presión, ocasionando contacto uniforme con el suelo. Este aspecto es importante porque los neumáticos, cuando son inflados con aire, se desgastan de forma prematura al no tener la presión suficiente.

· Alargar la vida útil de los neumáticos en un 25%.

·Ofrecer una mayor estabilidad en la presión de inflado a diferentes temperaturas.

· Ayudar en el ahorro de combustible, ya que no varía la presión del neumático.

· Eliminar la oxidación interna de la llanta porque no está combinada con oxígeno, que es el elemento que produce el desgaste del polímero del neumático y el deterioro del metal.

En este post te explicamos la finalidad con que es creada un Caucho con compuesto duro o blando

Los neumáticos blandos se caracterizan por tener una mayor adherencia con el suelo, lo que significa, que la goma de la rueda se pega mejor a la carretera o asfalto y, por tanto, la maniobrabilidad del vehículo es mejor y más sencilla.⁠

Como contrapartida, los neumáticos blandos sufren una degradación mucho más rápida debido a que esta adherencia supone un desgaste continuo del material que compone al neumático.⁠

Los neumáticos duros se caracterizan por todo lo contrario, una menor adherencia con el suelo y, además, un mayor retraso en calentarse, lo que provoca que su rendimiento máximo tarde más en producirse.⁠

Ante esta menor adherencia, los neumáticos duros tardan mucho más que los neumáticos blandos en degradarse y, por tanto, su duración es mayor.⁠

El dibujo de los neumáticos de invierno está especialmente diseñado para evacuar el agua y el barro lo mejor posible para una correcta conducción.⁠

Testigo

El testigo de desgaste es un taco de goma de 1’6 mm. de espesor que poseen todos los neumáticos. Está incrustado en el fondo de las ranuras del neumático, de tal manera que cuando la goma de la banda de rodadura llega a su nivel ello significa que se ha llegado al límite legal de desgaste, y que la rueda tiene que ser sustituida.⁠

En el flanco del neumático hay una pequeña marca, que puede consistir en las siglas TWI, en un triángulo o incluso en las siglas de la marca del neumático. Esta marca tiene como objetivo ayudarnos a localizar dónde está exactamente el testigo de desgaste.⁠

Los neumáticos de invierno

El dibujo de los neumáticos de invierno está especialmente diseñado para evacuar el agua y el barro lo mejor posible para una correcta conducción.⁠

Los neumáticos de invierno están fabricados con caucho blando para evitar que la cubierta se endurezca y pierda agarre en invierno, pero este material hace que las prestaciones sean muy limitadas cuando los temperaturas suben por encima de los siete grados. ¿Puedes usar Cauchos invernales en épocas de calor? Sí, pero estarías perdiendo eficacia y estarías acortando su vida útil (con el asfalto caliente el caucho del neumático de invierno se degrada antes por ser goma blanda).⁠

¿Cómo sabes si ya están para cambiar tus neumáticos?

Para saber si ha llegado el momento de cambiar los neumáticos, debes fijarte en el dibujo. En el rayado del dibujo hay unos tacos que marcan la profundidad mínima que es de 1,6 mm. Si estos llegan a la superficie, el neumático está demasiado gastado y es hora de cambiarlo.

¿Qué beneficios tiene inflar las llantas con nitrogeno?

Beneficios de llenar con nitrógeno las llantas

Mantiene por más tiempo la presión correcta de inflado de los neumáticos.

Existe una mayor estabilidad en la presión de inflado a diferentes temperaturas.

Ayuda al ahorro de combustible.

Alarga la vida útil de la llanta.

Protege los aros contra la oxidación.

¿Qué pasa si se mezcla aire con nitrógeno?

Al inflar las llantas con nitrógeno, las moléculas que tienen no se expanden, por lo tanto no hay deformación en las bandas de rodamiento ni en las caras de la llanta. … Si por cualquier motivo debes inflar tu llanta de nitrógeno con aire no hay ningún problema, ambos son compatibles.

¿Qué es mejor para inflar las llantas aire o nitrógeno?

Está comprobado científicamente que el nitrógeno tiene un mejor coeficiente de difusión que el oxígeno debido a que las moléculas son ligeramente más grandes y , por lo tanto, la presión dentro del neumático es mayor. Otro argumento para el llenado de nitrógeno es el menor riesgo de incendio.

¿Qué diferencia hay entre el aire y el nitrógeno?

¿Cuál es la principal diferencia entre el aire y el Nitrógeno a la hora de inflar las llantas? El aire se compone de: 78% Nitrógeno, 21% Oxígeno, y 1% de otros gases. El Nitrógeno se compone de: 95% Nitrógeno y 5% Oxígeno.

¿Qué es más denso el aire o el nitrógeno?

Como una molécula de agua (H20) pesa aproximadamente 36 y 44% menos que aquellas de Nitrógeno (N2) y Oxígeno (O2) respectivamente, el aire se vuelve más ligero conforme el porcentaje de moléculas de agua contenidas por el aire aumentan.

¿Cuál es la definición de nitrógeno?

El nitrógeno es un elemento químico de número atómico 7, símbolo N, su masa atómica es de 14,0067 y que en condiciones normales forma un gas diatómico (nitrógeno diatómico o molecular) que constituye del orden del 78 % del aire atmosférico.

¿Qué se le puede poner a las llantas para que brillen?

En una botella mezcla 600 ml de refresco de cola con 200 ml de glicerina, 50 mil de pinol o fabuloso y 100 ml de alcohol etílico. Esta mezcla la vas a aplicar con una esponja sobre las llantas y las verás brillar.

Mitos del negocio del neumático

Entre algunos de los mitos que circulan sobre los neumáticos está el de su fecha de caducidad, pero los neumáticos «NO CADUCAN». Es lo que afirman con contundencia los fabricantes tras extenderse el rumor de que los neumáticos caducan pasados los cinco años de antigüedad.⁠

Nada más lejos de la realidad. Desde la Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos (ADINE), explican que no existe una normativa europea, ni de ámbito nacional, que regule la caducidad del neumático.⁠

Las especificaciones

Las especificaciones sobre la homologación de los neumáticos vienen recogidas en la directiva 92/23/CEE del 31 de marzo de 1992 y en ella no se hace referencia a que los neumáticos tengan fecha de caducidad o vencimiento. Tampoco obliga al cambio o sustitución de neumáticos pasada una fecha determinada.⁠

(1,6 mm)

También, desde este organismo, advierten que transcurridos diez años desde la fecha de fabricación –no la de montaje- las propiedades del neumático se van deteriorando y no ofrece la misma seguridad, por lo que recomiendan su sustitución por unos nuevos, aunque la profundidad del dibujo de la banda de rodadura no haya alcanzado el mínimo legal para circular (1,6 mm). Es decir, aunque aparentemente los neumáticos estén en buen estado, pasados diez años, esconden un deterioro de sus materiales.⁠

Fecha de fabricación con la caducidad

En ocasiones los usuarios suelen confundir la fecha de fabricación con la caducidad, pero no tienen nada que ver. De hecho, recordamos que los fabricantes reconocen que no se puede concretar en qué momento puede pasarse de fecha un neumático o cuántos kilómetros pueden durar; todo depende de su desgaste.⁠

¿Notas Vibraciones?

Otro síntoma de que las pastillas de freno necesitan cambiarse, aunque esta circunstancia también» (o similar) puede darse por un desnivel entre las ruedas o por los discos de freno.

¿Ruido Chirriante?

Uno de los síntomas más habituales que nos indican cuándo cambiar las pastillas de freno es ese molesto ruido que se puede escuchar cuando las pastillas de freno han sufrido un desgaste progresivo en el tiempo.

