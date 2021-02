Nuestra ex pareja empieza a salir con alguien más joven. San Valentín con desagio.

Compartí :-) .









Por Valeria Schapira – Experta en relaciones.

Te dijo que ya no te quiere. O que “no eres tú” (que se trata de él). Que vuestra relación ya no es como antes. O algunas de las múltiples variables que el adiós permite. Al dolor del final de tu relación, se suma otro ingrediente y es que te enteras que hay alguien más en su vida y es más joven que tú. No debería ser éste un factor que te apene aún más de lo que ya lo hace la ruptura, pero te afecta y mucho.

Es bueno tengas en claro que nadie deja a nadie por otro simplemente porque se encontró con alguien más joven, más delgado o más simpático, sino por razones más profundas, como el desgaste de la unión o el desamor, por ejemplo.

Estas preguntas pueden ayudarte a entender lo que estás atravesando y a transitar el duelo de la ruptura.

¿Qué hay del paso del tiempo en ti?

>Aunque aceptes con naturalidad que ya no tienes 20 años, sientes que muchas cosas ya no son lo que eran. Quizás los cambios físicos que has experimentado sean evidentes. Puede que tus niveles de energía hayan cambiado o que haya cuestiones hormonales de por medio. Dependerá de tu edad, de tu estado físico y otras cuestiones, pero esto de sentir que el tiempo pasa no tiene nada que ver con el hecho de que tu ex esté saliendo con alguien más joven. Separar las cuestiones puede ayudarte a alivianar tu malestar.<

¿Tu ego se siente herido?

Es muy humano que te sientas afectada en tu amor propio. Si la herida en tu narcisismo es grande pregúntate si esta no es una buena oportunidad para hacer un trabajo interno que te haga crecer y evolucionar. Ok, ella es más joven. ¿Y? Quizás tú seas más divertida, o más alta, o más creativa. Cada uno de nosotros es único en su hermoso ser y las comparaciones nunca aplican cuando de personas se trata. Nadie es más ni menos que otro por tener más o menos años.

¿Cómo te llevas con el apego?

Siempre duele que se termine un vínculo, más aún si se sigue queriendo al compañero elegido para un proyecto vital. Lo primero que deberías preguntarte es si sigues enamorada de él. Si la respuesta es sí, el desapego será más arduo pero no por ello imposible. Si ya no lo amas y reconoces que la relación no estaba resultando, confróntate con tu actitud infantil. Evita la actitud caprichosa de intentar retener o idealizar a quien no quiere estar a tu lado. Tengas la edad que tengas, siempre puedes darte una nueva oportunidad en el amor.

¿Cómo es tu conducta virtual?

Sé honesta. ¿Te pasas el día stalkeando a tu ex para ver qué está haciendo desde que se separaron? Es probable que eso te haga sentir muy mal: no solo imaginarás situaciones incomprobables, sino que acentuarás tus sentimientos de pérdida. Las personas solemos mostrar nuestros mejores momentos en las redes sociales y eso incluye a tu ex pareja. Sea cual sea su estado emocional, no es un tema que deba ocuparte. La única manera en que te sentirás bien es focalizando en tu vida y en tus proyectos en lugar de hacerlo en alguien que ya no forma parte de ellos.

¿Analizas a “la nueva” todo el tiempo?<

Una conducta muy habitual de quien se siente “reemplazada” por una mujer más joven es apelar al chisme y a la descalificación. Una cosa es que compartas con personas queridas tus sentimientos de tristeza o dolor y muy otra es que dediques tu energía a habladurías sobre la nueva relación de tu ex por ejemplo. Puede que creas que eso te aliviará pero lo cierto es que funciona como un bumerang lleno de mala energía.

Recuerda: eres hermosa, como cada uno de nosotros en su particular ser. Trabaja en ti y verás como pronto vuelves a tu esencia. Y recuerda: la mejor relación de tu vida puede estar a un clic de distancia.

Tweets by palermonline























Links interesantes para descubrir

Palermonline. | On Line en Palermo desde 1999.

Palermo Tour. | Turismo en Palermo.

Palermo Noticias. | Barrio de Palermo.

Noticias Recoleta | Recoleta a fondo.

Belgrano News. | Belgrano mucho más que un Barrio.

Colegiales Noticias | Colegiales. El barrio que crece.

Chaca News | Chacarita. Un sentimiento.

Noticias Abasto | Abasto, historia y futuro.

e Woman | Mujer Verde.

Tech News | Lo último en Tecnología.

Milonga | Tango, Milonga y Vals.

Noticias Capital | Noticias de la Ciudad de Buenos Aires