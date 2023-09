Nueva Ley de Ciudadanía Italiana 2023: Cambios en los requisitos y nuevas restricciones para la obtención.

Buenos Aires

En un giro que podría redefinir el camino hacia la ciudadanía italiana para muchos descendientes, el gobierno italiano presentó un proyecto de ley con la intención de modificar la ley de solicitud de ciudadanía italiana y agregar nuevos requisitos con el fin de restringir el derecho de la obtención de ésta para los descendientes de italianos.

Si bien esta propuesta se encuentra en sus primeras etapas, es esencial que aquellos interesados en obtener la ciudadanía italiana estén al tanto de los posibles cambios en la ley, ya que estos podrían afectar sus futuros planes. Asimismo, cabe destacar, que este no es un simple proyecto de ley depositado en el senado, este proyecto ha sido presentado por el mismo presidente del senado, Roberto Menia.

El objetivo de esta modificación encabeza a los que son descendientes de italianos, ciudadanía ius sanguinis, es decir que si sos hijo, nieto, bisnieto o tataranieto de italiano esto te puede afectar. Nuevos requisitos que entrarían en vigencia desde el mismo momento de aprobada la ley.

1. Contar con un diploma de lengua italiana de nivel B1 (hablar y comprender todo en idioma italiano): Este requisito demuestra que los solicitantes deben tener un nivel intermedio de competencias en el idioma italiano, lo que puede ser un desafío para aquellos que no han tenido la oportunidad de aprenderlo previamente.

2. Residir en Italia durante al menos un año antes de presentar la solicitud de ciudadanía: Esta disposición aplica para todo aquel que no sea hijo ni nieto de italiano y podría disuadir a muchos descendientes que no tienen conexión actual con Italia o que no pueden comprometerse a vivir allí durante un año antes de iniciar el proceso de ciudadanía.

3. Imposibilidad de iniciar nuevas ciudadanías en los consulados, ante el colapso de los consulados, debido a la gran demanda y en un claro gesto de buscar descongestionar los mismos, el proyecto obliga a los bisnietos y tataranietos a tramitarlo en Italia en la comune donde haya residido. Antes de continuar, es importante destacar que aquellas personas que ya presentaron su documentación en el consulado italiano también se verían perjudicados por la nueva ley, ya que, según la misma, los consulados deberían readecuar los trámites solicitados conforme a los nuevos requisitos.

El nuevo proyecto de ley ha generado una gran incertidumbre para aquellos que están en el proceso de obtener la ciudadanía italiana, es por este motivo que dialogamos con la Dra. Katherine Muñoz Tufro, Abogada y Magíster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de La Universidad de Bolonia y experta en los procesos de ciudadanía italiana con el fin de que nos informe cómo abordar la situación y cómo seguir el camino hacia la ciudadanía italiana. En el diálogo la Dra. Muñoz Tufro de Grupo Raddo CILP SRL (www.estudioraddo.com) destacó dos puntos importantes a tener en cuenta: el primero, para que esta ley se apruebe se necesita una mayoría absoluta en el parlamento italiano, y si bien al día de hoy, el gobierno italiano posee mayoría, les sería poco probable lograr esa mayoría absoluta. A su vez, mencionó que este proyecto de ley es inconstitucional e hizo referencia a que aún se podría seguir el trámite de ciudadanía por vía judicial, siendo el mismo proceso que hoy realiza para muchos Italo-argentinos que se encuentran sin poder obtener un turno consular y, por ende, no pueden acceder efectivamente a su ciudadanía italiana residiendo en Argentina. Destacó que el 80% de sus clientes llegan a su despacho después de años de pensar en solicitar su reconocimiento de la ciudadanía y que éste, es un muy buen momento para realizar el proceso debido a que las nuevas restricciones aún no han sido aprobadas. Asimismo, comunicó que, si bien la mayor parte del tiempo se encuentra en sus oficinas de La Plata, la Ciudad Autónoma o Neuquén, en este momento estaba partiendo hacia Roma, a efectos de reunirse con su equipo legal italiano. En dicho país está finalizando la feria judicial, con lo cual están tratando los juicios pendientes e inmediatamente se procederá a tratar las consecuencias de este proyecto. A su regreso, tiene previsto llevar a cabo una serie de charlas informativas a beneficio de una ONG en varias regiones del país, con el objetivo de brindar orientación sobre el proceso y los cambios propuestos en este proyecto de ley.

La ciudadanía por vía judicial: La ciudadanía italiana por vía judicial es un proceso que permite obtener la misma, a través de una sentencia judicial, en lugar de hacerlo por vía administrativa. Este proceso se utiliza ante la imposibilidad de obtener un turno en la sede del consulado que corresponde al domicilio del interesado, o cuando la ciudadanía se ve imposibilitada por resultar ser descendencia de una mujer nacida antes del año 1948. La ciudadanía italiana por vía judicial se otorga en virtud de la ley italiana, que reconoce el derecho a la ciudadanía a través del iure sanguinis o derecho de sangre. Ventajas de la ciudadanía por vía judicial

● Es la vía más rápida para obtener la ciudadanía sin moverte de tu casa.

● No es necesario presentar nada en el consulado, no es necesario obtener turno consular.

● Cuantas más personas se sumen menor es el costo.

● Este proceso garantiza la obtención de la ciudadanía.

● Seguimiento del juicio online desde la página oficial de la justicia italiana. Es importante recordar que este proyecto de ley aún está en proceso de discusión y que sus disposiciones pueden sufrir cambios antes de su implementación.

Aquellos interesados en obtener la ciudadanía italiana deben mantenerse informados sobre los desarrollos y considerar cómo estos posibles cambios podrían afectar sus planes futuros.

Si necesitas información y conocer las novedades relacionadas al proceso de obtención de ciudadanía italiana ingresá al perfil de Instagram de la Dra Katherine Muñoz