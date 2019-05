Nuevo Seguro Automotor Obligatorio, con un Fondo de Garantía.

Compartí :-) .







Presentaron en el Congreso un Proyecto de Ley de Seguro Automotor Obligatorio, con un Fondo de Garantía para que el precio del seguro sea… más caro. La idea es más presión sobre la clase media.

En Argentina, el artículo 68 de la Ley 24.449 dispone que todo automotor, acoplado o semi acoplado debe estar cubierto por un seguro de daños eventuales causados a terceros, transportados o no. El seguro automotor obligatorio previsto en la Ley es una clara cobertura sobre la base de ocurrencias.

Los senadores nacionales Federico Pinedo (PRO) y Maurice Closs (Frente Renovador) presentaron un proyecto de ley, propulsado desde la Superintendencia de Seguro.

El árticulo 4 ya determina a los ganadores. Este punto es la calve para entender que el seguro en Argentina es una transferencia de recursos a las Empresas y a el consumidor cautivo, solo le quedara para siempre leer la letra chica y no entender nada.

Pero veamos que dice…

ARTÍCULO 4º – El Fondo Fiduciario de Garantía del Seguro Automotor

tiene como objeto indemnizar a las víctimas de accidentes de tránsito

por los daños de lesiones y muerte de personas no transportadas, en

los siguientes casos, siempre que la responsabilidad civil le

corresponda al dueño y/o guardián del vehículo:

I. Existencia de exclusión de cobertura que libere al asegurador de

acuerdo con las condiciones que establezca la normativa vigente.

II. Desconocimiento del autor del daño, únicamente en caso de

fallecimiento de la víctima.

Este fondo deberá indemnizar al tercero dañado y/o sus sucesores o derecho habientes, teniendo la posibilidad de repetir contra el asegurado, “exclusivamente cuando éste haya provocado el siniestro dolosamente o por culpa grave, en la medida y hasta el monto de la indemnización otorgada”.

ARTÍCULO 10 – El reclamante de una indemnización para reclamos de

Responsabilidad Civil Automotor, podrá presentar el reclamo

directamente ante la entidad aseguradora, acreditando su derecho y el

daño, acompañando los elementos de prueba que disponga para

justificarlos.

Transcurridos TREINTA (30) días hábiles sin alcanzar un acuerdo

transaccional, previo a la reclamación de los interesados por vía

judicial, deberá cumplir con el procedimiento establecido en el

siguiente artículo.

ARTÍCULO 11 – Se constituye la instancia administrativa previa, de

carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el

tercero reclamante, contando con el debido patrocinio letrado, solicite

la determinación de carácter profesional de su contingencia e

incapacidad.

El solicitante deberá someterse a la verificación de las lesiones a

través de un Perito Médico Forense inscripto en el registro de la

Superintendencia de Seguros de la Nación.

Las partes podrán acordar el perito que realizará la pericia. A falta de

acuerdo, será designado a través de sorteo por parte de la

Superintendencia de Seguros de la Nación, conforme lo reglamente

ese organismo.

El dictamen médico debe ser notificado fehacientemente al reclamante

y a la aseguradora.

Transcurridos TREINTA (30) días corridos sin alcanzar un acuerdo

transaccional, quedará expedita a los interesados la vía judicial,

conforme la legislación vigente.

El párrafo anterior no será de aplicación en los casos en los que no se

encontrase registrado un perito médico oficial en los términos del

artículo 12 de la presente Ley en la jurisdicción donde origine su

reclamo el tercero.

El Proyecto completo

TÍTULO II DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ARTÍCULO 22 – Facúltase a la Superintendencia de Seguros de la Nación a dictar la normativa reglamentaria para la instrumentación de la presente Ley. ARTÍCULO 23– Comuníquese al Poder Ejecutivo. Maurice F. Closs.- Federico Pinedo.- FUNDAMENTOS Sra. Presidente: La presente iniciativa tiene por objeto regular aspectos sociales y ambientales del seguro automotor tendientes a garantizar la cobertura de las indemnizaciones a las víctimas de accidentes de tránsito en casos de exclusión de riesgo del asegurador y jerarquizar el programa conocido como Seguro Verde, institucionalizándolo por Ley. Regular estos aspectos implica observar la problemática que implica la circulación vehicular que debe ser considerada en materia de seguro “2019 – Año de la Exportación” automotor, para el asegurado, el transportado, el tercero e incluso el medio ambiente. En el primer título, prevé la creación del Fondo Fiduciario de Garantía del Seguro Automotor que garantizará las indemnizaciones que corresponda cubrir a terceros no transportados en casos de exclusión de riesgo de la aseguradora según la normativa vigente, es decir, la ley de seguros 17.418 y la reglamentación de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Se trata de una iniciativa que pretende satisfacer una emergente necesidad de amparo legal que se verifica, cotidianamente, en casos puntuales aunque cada vez más reiterados, del creciente universo de accidentes que acontecen con intervención de automotores en el que se afecta a terceros completamente ajenos a la relación de dominio o guarda que existe entre el propietario o titular del vehículo en cuestión. En efecto, a la presente fecha, la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para los automotores y motovehículos no alcanza a cubrir, o al menos no con la claridad que demanda la seguridad jurídica pretendida, aquellas contingencias generadas por accidentes en que intervienen conductores asegurados cuyo dolo o culpa grave ocasiona daños a los bienes o a la integridad individual de terceros. La falta de cobertura en materia de accidentes de tránsito para las víctimas no transportadas es una problemática de larga data que me ha ocupado desde mis días de Diputado, cuando presenté el Proyecto de Ley registrado bajo el expediente D-089/16. Como Senador, continué trabajando la temática y en 2018 presenté el proyecto de Ley registrado bajo el expediente S-1223/18 que alcanzó a ser tratado en el ámbito de los asesores de la comisión de Legislación General, recogiendo las observaciones realizadas entonces al proyecto es que vuelvo a proponer una iniciativa concreta que apunte a resolver un problema de estricta justicia que hasta hoy, el sistema que regula el mercado del seguro automotor ha dejado desatendido, generando una profunda injustica. Dicha situación, actualmente muy discutida en los tribunales de todo el país, se encuentra contemplada en normas tales como los artículos 70, 114 de la Ley 17.418 así como su reglamentación, que permiten inferir la exclusión de cobertura a terceros en casos de seguros de responsabilidad civil, dejando en absoluto desamparo y desprotección a los damnificados por accidentes o hechos viales en que el conductor/asegurado comete una falta grave o intencional (p/ej.: semáforo en rojo, exceso de velocidad, intoxicación alcohólica o narcótica, etc.) o actúa incluso con dolo, en la generación del infortunio de tránsito (vgr.: carreras urbanas o picadas clandestinas en calles de circulación pública). “2019 – Año de la Exportación” La Creación del Fondo Fiduciario de Garantía del Seguro Automotor busca generar la garantía adecuada para la cobertura de las indemnizaciones, cuando fuera correspondiente, aún en casos de exclusión de riesgo, cuando el Fondo podrá incluso repetir contra el asegurado por su conducta dolosa o culposa grave. El tercero, en tales casos, termina quedando marginado de la protección del seguro de responsabilidad, pese a ser una víctima gratuita del evento, ya que no tiene relación alguna con la cosa riesgosa, ni con el sujeto activo generador del hecho, ni –mucho menos- con la compañía aseguradora que contractualmente se vincula a éste. Por tanto, la solución legal actual que permite o habilita la eximición o exclusión de la cobertura en las hipótesis mencionadas, contiene una intrínseca injusticia para esas víctimas. La reforma propuesta, permitirá subsanar esa deficiencia detectada en el sistema, brindando una cobertura más cabal a las consecuencias sufridas por terceros perjudicados por esos siniestros. Como contrapartida, y en compensación por el eventual ―desequilibrio‖ que convencionalmente puede suponer esa cobertura en la relación entre asegurador y asegurado/tomador (ya que las hipótesis cubiertas serían las ocasionadas por el dolo o culpa grave de éste último), se pretende establecer excepcionalmente para estos casos la subrogación del asegurador en los derechos del tercero contra el asegurado, hasta el monto de la indemnización abonada, permitiendo la posibilidad de repetir de su contratante lo pagado por las consecuencias perjudiciales de su reprochable conducta dolosa o gravemente culposa. Por último, es importante destacar que la experiencia internacional nos muestra que los cuerpos normativos se van adaptando paulatinamente a la protección de los terceros damnificados, recepcionando la doctrina del rol social del seguro que se viene evidenciando en la jurisprudencia de nuestro país hace ya un largo tiempo. Tal es el caso previsto en la normativa de México, el Reino Unido, Brasil y España. Asimismo, el título del proyecto dedica un artículo a modificar el artículo 68 de la Ley 24.449 previendo la incorporación de una realidad, la posibilidad de que el seguro sea de contratación por períodos inferiores al año y también la posibilidad de que la póliza incorpore las condiciones de cobertura al tercero transportado. Asimismo, se establece un plazo máximo de 5 días para que las aseguradoras cubran los gastos de sanatorio o velatorio de terceros, que el artículo establecía que deben ser abonados de inmediato a fin de agilizar el proceso. “2019 – Año de la Exportación” Por último el proyecto prevé un título, el tercero, dedicado a la institucionalización por ley del denominado ―Seguro Verde‖, es decir, la normatización a través de una Ley, con la estabilidad que ello implica, del programa que destina el 1% del valor de cada póliza de automotores, motos y camiones para aportar a la Ley 25.080 y promover la forestación. El pasado 12 de diciembre, tras la realización de seis mesas forestoindustriales y el tratamiento multipartidario que se le dio en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la segunda ley de prórroga y reforma de la Ley 25.080 extendiendo los términos de su vigencia por 10 años más. Es entonces oportuno, plantear la jerarquización institucional del denominado Seguro Verde, implementado a partir del dictado de la Resolución Conjunta 1/2018 (SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN Y EL EX MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA) estableciendo su contenido por Ley con la estabilidad y la jerarquía institucional que eso implica, ahora que el Régimen de Promoción de Inversiones en Bosque Cultivado se extenderá por los próximos 10 años. El Programa de Sustentabilidad Ambiental (―PROSAS‖) fue creado con el objetivo de mitigar las emisiones de efecto invernadero ahorrando la impresión de pólizas de vehículos automotores, creando un aporte para favorecer la inversión en bosques cultivados con el ahorro de las impresiones de pólizas y de esta manera apuntar al cumplimiento de los pactos internacionales a los que ha adherido la República Argentina en materia de cambio climático a través de los compromisos asumidos y a la vez, alcanzar las metas de forestación y reducción de huella de carbono del transporte. Se trata de un mecanismo beneficioso que debe alcanzar la máxima seguridad jurídica, ganar estabilidad ahora que está funcionando y fortalecerse institucionalmente cuando hay un horizonte previsible en materia de inversión. El ajuste presupuestario ha mantenido el valor nominal del aporte del Estado en los últimos ejercicios y esto ha redundado en una significativa caída del valor real de los Aportes No Reintegrables que se ha traducido en un significativo nivel de atraso en el pago de planes a las jurisdicciones. Este mecanismo, en el contexto actual ha venido a complementar el apotre previsto en el presupuesto para alcanzar los objetivos de forestación revisto en el régimen de promoción a la vez que reduce la huella de carbono del transporte y reduce la estructura de costos de las compañías aseguradoras. En nuestro país, por año se aseguran diez millones de vehículos entre autos y camiones y más de un millón de motos. Esas más de 11 “2019 – Año de la Exportación” millones de pólizas representan un costo de impresión y envío de más de mil cien millones de pesos. Ese ahorro, que implica las pólizas digitales1 admitidas por el artículo 11 de la Ley 17.418 que admite todos los medios de prueba digitales si hay principio de prueba por escrito. El referido ahorro transformado en un aporte del sector asegurador complementará los escasos cien millones de pesos previstos en el presupuesto multiplicando ese monto más de 10 veces permitiendo poner al día el pago de los planes aprobados en el marco del régimen de promoción, alcanzar e incluso superar la meta de forestación de dos millones de hectáreas cultivadas en 2030. Los vehículos automotores con motor de combustión a petróleo son uno de los principales agentes productores de gases y en ese sentido, las aseguradoras de vehículos automotores resultan las propicias para brindar el soporte necesario para el cumplimiento de esta política gubernamental del denominado Seguro Verde. Asimismo, se crea un procedimiento previo obligatorio a la instancia judicial para reclamaciones relacionadas con el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil Automotor. La creación de este procedimiento tiene como objetivo combatir y evitar a futuro la constante proliferación de litigios individuales que pongan en riesgo el sistema de seguro obligatorio de Responsabilidad Civil, cuyos fines sociales deben destacarse y nunca ponerse en tela de juicio a la hora de dictar regulaciones en la materia Por otro lado, se fija una importante multa que deberá ser pagada por el dueño o el guardián del vehículo que no haya cumplido con la obligación de contratar este seguro. Estas multas irán a engrosar los fondos del Fondo de Garantía. En fin, el presente proyecto implica la implementación de una batería de medidas tendientes a actualizar la normativa de seguros en relación a una serie de problemáticas actuales de alta incidencia social, garantizando la pronta atención de los derechos de los terceros víctimas de accidentes de tránsito cuando medien causas de exclusión de riesgo, la institucionalización del Seguro Verde para darle estabilidad y volumen a una medida que busca mitigar el cambio climático, en línea con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, a la vez que se fondea el mecanismo previsto en la ley 25.080, que ha probado ser eficaz para el desarrollo de la 1 A través de la sustitución del Punto 25 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, sus modificatorias y complementarias), mediante la Resolución N° 219 de fecha 7 de marzo de 2018 de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE FINANZAS, regulándose la posibilidad de entregar las pólizas a los asegurados por medios digitales. “2019 – Año de la Exportación” forestoindustria de nuestro país, tal es así que ha conseguido el consenso político en dos oportunidades para ser prorrogada en 2008 y en 2018. En fin, esta es una herramienta legislativa que actualiza el aspecto social y ambiental del seguro automotor que busca internalizar en el seguro, los verdaderos costos que implica para el asegurado, los transportados, los no transportados y el ambiente, la circulación vehicular. Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su firma. Maurice F. Closs.- Federico Pinedo.-