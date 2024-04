Nuevos préstamos hipotecarios ofrecidos por Banco Ciudad.

CÓMO SON LOS NUEVOS CRÉDITOS QUE ANUNCIÓ HOY JORGE MACRI EN EL BANCO CIUDAD

Con la presencia del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Jorge Macri, la vicejefa de gobierno de CABA, Clara Muzzio, y el presidente del Banco Ciudad, Guillermo A. Laje, se presentaron hoy, en conferencia de prensa, los nuevos préstamos hipotecarios ofrecidos por la entidad financiera.

En el encuentro con los medios periodísticos en la Casa Matriz del Banco Ciudad (Florida 302 – CABA)(1), se anunció que la nueva línea de financiación hipotecaria está disponible desde el día de hoy a través de la web del Banco Ciudad ( www.bancociudad.com.ar/institucional/personas/Prestamos%20Hipotecarios/HipotecarioPlanSueldo ) y en todas las sucursales de la entidad. Los préstamos alcanzan hasta los $250 millones, a plazos de hasta 20 años, en UVAs(2), y pueden utilizarse para la adquisición, refacción, mejora y ampliación de vivienda, tanto única y permanente, como no permanente o segunda vivienda.

Esta iniciativa busca beneficiar a la clase media, brindando la opción de acceder a una vivienda propia en todas las zonas de influencia del Banco Ciudad (AMBA, provincias de Córdoba, Mendoza, Tucumán y Salta). Además, en el marco del plan del Gobierno de CABA que tiene como objetivos el desarrollo y la inversión en el Microcentro, si se utiliza el préstamo para la adquisición de vivienda familiar, única y de ocupación permanente en el Microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires(3),, la línea tiene una tasa de interés preferencial de 3,5% + UVAs (4), en el resto de los destinos, la tasa de interés es del 5,5% + UVAs.

Durante la conferencia, el jefe de Gobierno de CABA, Jorge Macri expresó: “Estamos acá para tomar decisiones y establecer prioridades. Como en nuestro gobierno los recursos se administran de forma eficiente, hoy podemos anunciar esta nueva medida de apoyo a la clase media, a los que laburan, a los que la pelean todos los días y se esfuerzan para seguir adelante a pesar de las dificultades. Creemos que si nosotros ayudamos un poquito, con el esfuerzo van a lograr esa libertad que da poder poner la cabeza en la almohada y decir, este lugar en el que estoy durmiendo, aunque tarde 20 años, será mío, que es el sueño de la vivienda”. Macri sostuvo que “cuando se lanzó el Plan de Transformación y Reconversión del Microcentro, el objetivo era convertirlo en un área urbana inteligente, sostenible y residencial. Como parte de esa iniciativa estaba previsto que el Banco Ciudad ofreciera créditos para la adquisición de viviendas. Hoy eso se concreta y es una forma de darle vida e impulso a esa zona que, después de la pandemia, quedó muy afectada con edificios de oficinas completamente vacíos y espacios deshabitados que se reconvirtieron”.

Por su parte, Clara Muzzio, vicejefa de gobierno de CABA, manifestó: “Estos nuevos créditos del Banco Ciudad son una herramienta clave para que cada vez más familias puedan dejar atrás el esfuerzo de pagar un alquiler y tengan la oportunidad de acceder a su propia casa, o ampliar o refaccionar la que ya tienen”.

A su vez, Guillermo Laje, presidente del Banco Ciudad, manifestó que “nuestro objetivo con estos nuevos créditos es colaborar con los numerosos proyectos de desarrollo familiar y personal en materia de vivienda, ofreciendo productos competitivos en un segmento del mercado en el cual somos referentes. Todos los interesados pueden dejar sus datos en nuestra web y serán contactados rápidamente para avanzar con el crédito. A pesar de los desequilibrios macroeconómicos y una inflación récord a nivel mundial que ha sufrido nuestro país, la herramienta UVA ha mostrado ser una alternativa válida. El Ciudad ha otorgado más de 15.000 créditos en esta moneda y el nivel de morosidad es muy bajo, menor al 2%”.

Las nuevas líneas hipotecarias están disponibles para las personas que acrediten haberes en Banco Ciudad o que migren su plan sueldo a Banco Ciudad y, a partir de la semana próxima, también podrán solicitar estos préstamos monotributistas, autónomos y responsables inscriptos.

Los créditos permiten financiar hasta el 75% del valor de venta del inmueble a adquirir y, en caso de refacción, mejora y ampliación, hasta el 100% del presupuesto de obra, el cual no puede superar el 50% del valor de tasación del inmueble. A su vez, la relación cuota-ingreso no debe exceder el 25% de los ingresos netos del solicitante y/o de su grupo familiar.

Estos préstamos se destacan por su accesibilidad: por ejemplo, con relación al importe de la cuota mensual, cada $10 millones que se soliciten a 20 años para adquirir una vivienda en el Microcentro de CABA, la cuota mensual inicial es de $58.149. Asimismo, con respecto a la relación cuota-ingreso, si la persona, familia o conjunto de tomadores del crédito suman ingresos por $1.200.000, pueden acceder, como ejemplo, a un préstamo de $50 millones, con una cuota inicial de $344.000. Además, cuentan con la posibilidad de solicitar una extensión del plazo si el importe de la cuota a pagar llega a superar el 10% del valor de cuota resultante de haber aplicado a ese préstamo un ajuste de capital por el Coeficiente de Variación de Salarios (CVS) desde su desembolso. En esos casos, se podrá extender en hasta 25% el plazo original del préstamo.

El regreso de los créditos hipotecarios de mayor accesibilidad tendrá también efectos positivos sobre el sector inmobiliario y toda la cadena de actividades que involucra, al dinamizar una demanda que estuvo durante años retraída.

CARACTERÍSTICAS HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO

Beneficiarios: Personas que acrediten haberes en Banco Ciudad o que migren su plan sueldo a Banco Ciudad. Próximamente también podrán solicitar estos préstamos monotributistas, autónomos y responsables inscriptos.

Destino: Adquisición, refacción, mejora y ampliación sobre vivienda única y permanente y no permanente ubicada donde el Banco Ciudad tenga presencia.

Monto Máximo del Préstamo: $250.000.000.

Plazos: 10, 15 y 20 años.

Moneda: UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

Tasa de interés: desde 3,5% TNA + UVAs.

Relación cuota-ingreso: No requiere un salario mínimo y se financia hasta el 25% de los ingresos netos del solicitante y/o de su grupo familiar.

Financiación: Hasta el 75% del valor de venta de la unidad a adquirir. En caso de refacción, mejora y ampliación, hasta el 100% del presupuesto de obra, el cual no puede superar el 50% del valor de tasación del inmueble.

Sistema de amortización: Francés.

Cobro de cuota: Por débito automático.

Cancelación anticipada: Está previsto que el cliente pueda precancelar el crédito.