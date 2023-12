Ocho gobernadores se pronuncian contra la reversión del Impuesto a las Ganancias

Ocho gobernadores peronistas resaltaron hoy con la necesidad de buscar «herramientas de compensación» para las arcas provinciales frente a la fuerte devaluación del peso y la «pérdida de recursos coparticipables», aunque consideraron que «la reversión del impuesto a las ganancias no sería el camino adecuado», sino la coparticipación «de un 70%» del impuesto al cheque.

El Impuesto a las Ganancias en Argentina es un gravamen que se aplica a las ganancias obtenidas por personas físicas y jurídicas residentes en el país. Se calcula sobre los ingresos generados por diversas fuentes, como salarios, alquileres, intereses, dividendos, utilidades empresariales y otras actividades económicas.

Para las personas físicas, el Impuesto a las Ganancias se aplica de manera progresiva, lo que significa que cuanto mayor sea el nivel de ingresos, mayor será la tasa impositiva. Existen distintas escalas y deducciones que determinan cuánto se debe pagar en impuestos sobre las ganancias.

Las deducciones incluyen gastos médicos, de educación, donaciones, aportes jubilatorios y otras deducciones específicas que reducen la base imponible sobre la cual se calcula el impuesto.

En el caso de empresas y otras entidades jurídicas, se aplica un impuesto a las ganancias que se calcula sobre la base de los ingresos netos generados por sus actividades comerciales.

Es importante señalar que las leyes fiscales y las tasas impositivas pueden cambiar a lo largo del tiempo debido a reformas gubernamentales y ajustes en las políticas tributarias. Por lo tanto, siempre es recomendable consultar fuentes actualizadas o asesorarse con un profesional en materia impositiva para comprender las regulaciones vigentes en Argentina en relación con el Impuesto a las Ganancias.