Ola de robos a las escuelas demuestra que la Policía de la Ciudad y la Fiscalía es inútil e inepta.

Peritos que investigan el robo de 185 computadoras levantaron rastros «positivos»

Los ladrones sustrajeron los dispositivos y dejaron la llave de gas abierta en la institución ubicada en El Salvador 4037, entre Avenida Medrano y Francisco Acuña de Figueroa, un lugar de tránsito constante y rodeada de bares y restaurantes.

Bronca de vecinos con la gestión

La directora del colegio, Cecilia Nerone, dijo a Télam durante el abrazo que, en la mañana de este lunes 28, cuando ingresó el personal del turno mañana, «encontró la escuela violentada y con algunas pertenencias que no estaban».

Según contó, los ladrones se llevaron 185 computadoras, rompieron vidrios de la sala de medios donde dictan informática y audiovisuales, rompieron cosas, trabajos de los chicos, libros, además dejaron abierta la llave de gas y alcohol.

«Esto lo está investigando la policía científica», precisó. Es decir nadie.

Tras la denuncia del robo, los peritos trabajaron en el lugar y lograron levantar algunos rastros que podrían ayudar al esclarecimiento del hecho, dijeron fuentes policiales.

«Por suerte no estaban las cámaras que usan para hacer filmaciones los chicos», añadió, porque en un robo anterior, hace tres meses, habían violentado la puerta y se habían llevado las cámaras, que fueron parcialmente repuestas por el Gobierno porteño «hace menos de un mes».

Agarrados de las manos, los alumnos y alumnas y el resto de la comunidad educativa cantaron el himno nacional y dieron la vuelta a la escuela acompañados con aplausos.

«El Ministerio de Educación está actuando. No se pueden poner cámaras de seguridad por los chicos. Tenemos una cámara en la esquina. Vamos a pedir alarmas», concluyó la directora.

El caso es investigado por la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°15 a cargo de Santiago Marquevich y fue calificado como «hurto agravado con escalamiento».

EL FRENTE DE TODOS PORTEÑO EXIGE AL GCBA UN «PLAN DE SEGURIDAD» EN ESCUELAS ANTE LA OLA DE ROBOS

El bloque del Frente de Todos en la Legislatura porteña expresó este martes su “preocupación” por el robo de 185 computadoras ocurrido en una escuela del barrio de Palermo y exigieron a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta que elabore un “plan de seguridad para instituciones educativas” frente a la reiteración de hechos delictivos en los establecimientos escolares.

La declaración fue impulsada por la diputada Claudia Neira a raíz del robo en la escuela 9 «Genaro Berón de Astrada», cuya comunidad educativa realizó este martes un abrazo simbólico al establecimiento en reclamo de mayor seguridad.

“Hace tiempo que manifestamos la necesidad de contar con un plan de seguridad en todas las instituciones educativas que contemple las distintas características edilicias de cada una de ellas”, dijo Neira a Télam.

En ese sentido, mencionó el análisis de “las reformas de su infraestructura, el sistema de alarmas, la presencia de caseros o de personal de seguridad privada”, no obstante señaló que “para todo eso tiene que haber una planificación y nada de eso se está haciendo y mientras tanto en el último año se robaron más de 1.000 computadoras”.

“Lo que comenzó como eventos esporádicos donde se robaban algunas computadoras de determinadas escuelas, terminó transformándose en el último año y medio en un una espiral de robos en decenas de instituciones, cada vez más reiterados y de mayor magnitud”, remarcó.

Por su parte, la diputada del Frente de Todos y vicepresidenta de la Comisión de Educación, María Bielli, sostuvo que “es importante un abordaje en términos integrales y no de los casos aislados para exigir una política integral de seguridad para las escuelas para que estos hechos, como el de Palermo, no sigan ocurriendo”.

“Se tratar de prevenir”, agregó y señaló que entre las causas que generaron “los casos sistemáticos de robos en las escuelas aparece la definición que tomaron las autoridades del Gobierno de la Ciudad de no reemplazar a los caseros de los establecimientos cuando se jubilan”.