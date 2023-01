Olaf Scholz en Argentina. Parlamento alemán recuerda a minorías.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, recibirá mañana, sábado,al canciller alemán, Olaf Scholz, en una visita exprés que busca concretar futuras inversiones en materia de «energías limpias», como el hidrógeno verde y el gas.

Según el Gobierno argentino, el canciller alemán Olaf Scholz llegará acompañado por un «grupo muy importante de empresarios de primera línea».

Según informaron hoy (27.01.2023) fuentes de la Presidencia y el ministerio de Exteriores argentinos, el titular de dicho departamento, Santiago Cafiero, recibirá a Scholz en el aeropuerto de Ezeiza (provincia de Buenos Aires) y de ahí se dirigirán al monumento al general José de San Martín en la capital, en donde harán la tradicional ofrenda floral.

Después, Scholz pondrá rumbo al Palacio de San Martín, sede del Ministerio argentino de Relaciones Exteriores, para encontrarse con Alberto Fernández; y culminará su visita participando en una reunión de empresarios argentinos y alemanes, a la que también asistirá el ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa.

Avances de acuerdos a futuro

Según adelantó ayer, jueves, la portavoz presidencial argentina, Gabriela Cerruti, Scholz vendrá acompañado por un «grupo muy importante de empresarios de primera línea» de Alemania.

La portavoz presidencial de Argentina señaló que su visita servirá para avanzar en acuerdos de «futuras inversiones» en el país suramericano e impulsar aquellos temas que «son muy importantes para Europa, sobre todo la energía limpia».

Tras su paso por Argentina, el jefe del Gobierno alemán visitará Chile y Brasil, en el marco de una gira por Sudamérica que pretende profundizar los lazos políticos y económicos con la región, la diversificación energética, las energías renovables, la lucha contra el cambio climático y la defensa del multilateralismo.

Parlamento alemán recuerda a minorías sexuales víctimas de la persecución nazi

Por primera vez, el Bundestag consagró este viernes su conmemoración anual del Holocausto a las personas asesinadas por su orientación sexual o su identidad de género.

Alemania recordó hoy (27.01.2023) a las minorías sexuales víctimas de la persecución nazi en el 78 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz con un llamamiento a escuchar la historia de todos los grupos perseguidos.

En un discurso ante el Bundestag, la cámara baja del Parlamento alemán, la superviviente del Holocausto Rozette Kats consideró que «dividir a personas en categorías más o menos ‘valiosas’ e incluso «considerar a ciertos grupos de víctimas menos ‘valiosos’ que otros» al final significa sólo una cosa: «que la ideología nacionalsocialista sigue viva».

Kats, quien dijo no pertenecer a una minoría sexual, pero haber recibido de pequeña otra identidad para sobrevivir a la persecución nazi y haber llevado después una «doble vida» al optar por seguir con «la máscara de niña no judía», afirmó no haber olvidado «lo malo que es tener que negarse a sí mismo y esconderse».

«Para esto sólo hay una respuesta: todas las personas que fueron perseguidas en aquella época merecen un recuerdo respetuoso. Toda persona perseguida hoy tiene derecho a nuestro reconocimiento y protección», exigió.

Denunció que «la promesa de ‘¡Nunca más!’ no se refería en absoluto a todos los grupos de víctimas de los nacionalsocialistas» y que minorías como la de los sinti y roma tuvieron que luchar durante décadas por su reconocimiento.

La superviviente del Holocausto Rozette Kats dio und emotivo discurso en el Bundestag. Fin del nazismo no supuso fin de persecución

La presidenta del Bundestag, Bärbel Bas, por su parte, señaló que con la liberación hace 78 años del campo nazi de Auschwitz también recuperaron la libertad las personas hechas prisioneras por su condición sexual.

«Pero para ellos, el fin del nacionalsocialismo no supuso el fin de la persecución estatal», subrayó.

Recordó que en las dos Alemanias el artículo 175 del Código Penal que desde el Imperio alemán castigaba las relaciones sexuales entre hombres con penas de cárcel y que los nazis endurecieron, se siguió aplicando también después de 1945, y en la República Federal incluso hasta 1969 en su versión nacionalsocialista.

No fue hasta 1994 que se suprimió por completo este artículo y la anulación de las sentencias llevó todavía muchos años más, señaló Bas y recordó en un discurso el activista Klaus Schirdewahn, quien en 1964 fue declarado culpable por mantener relaciones sexuales con otro hombre y no vio retirados sus antecedentes penales hasta 2017.

Aunque el artículo 175 se refería a las relaciones homosexuales entre hombres, también las lesbianas y los transexuales sufrieron la persecución por parte de los nazis, que los consideraban «asociales», dijo Bas.

«Las minorías sexuales también esperaron en vano durante mucho tiempo el reconocimiento como víctimas del nacionalsocialismo», agregó.