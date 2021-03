Hoy presentamos a Olegario Víctor Andrade el primer busto en el Jardín de los Poetas del Rosedal.

Previo a su apertura, en 1910, el predio había albergado la Gran Exposición Industrial Argentina del Centenario, visitada por la Infanta Isabel de Borbón; el presidente de Chile, Pedro Montt; el político francés Georges Clémenceau; los escritores Ramón del Valle Inclán y Vicente Blasco Ibáñez, entre otros.









De la muestra se aprovecharon algunos armazones de hierro y vidrieras para construir el Pabellón de los Lagos, la previa de lo que luego sería el Rosedal, una confitería que funcionó hasta 1928 y que un año después dio paso a lo que hoy es el Patio Andaluz. El Pabellón de los Lagos fue demolido al igual que el Caserón de Rosas

El Nacimiento del Rosedal y del Jardín de los Poetas

El Rosedal, como lo conocemos ahora fue inaugurado el 14 de noviembre de 1914, los propulsores del Rosedal fueron el intendente Joaquín de Anchorena, el director de Parques y Paseos, Carlos Thays, y su sucesor, Benito Carrasco.

El Jardín de los Poetas tiene su origen en la derogación de una medida. El 29 de octubre de 1924 se inauguró en el Rosedal un busto de bronce con la imagen del poeta y periodista Olegario V. Andrade que, así, fue el primer «habitante» del jardín de los poetas.

Cuatro años después le siguió el escultor Lucio Correa Morales, pero en esa ocasión el intendente Horacio Casco dejó categóricamente aclarado que en adelante no se permitirían homenajes similares, para «no recargar la ornamentación escultórica» del lugar.

La disposición tuvo efecto retroactivo, por lo que no pudo prosperar la aprobación, refrendada en 1926, para emplazar un busto del músico Julián Aguirre. Hubo que esperar hasta 1934, cuando el intendente Mariano de Vedia y Mitre propuso y logró que se anulara la prohibición dictada por Casco.

Lo interesante de la política «Horacio Casco» es que la aplicó Mauricio Macri y y la aplica Horacio Larreta. Mientras la Legislatura de la Ciudad manejada por gorilas grandotes no permitir más la colocación de bustos de poetas en el Jardín de los Poetas. Son políticos conservadores de 1926 en pleno 2021, lo increíble es que a la mitad de los porteños le gusta ésta clase de gorilones en el gobierno. Es interesante ver que los pelos gorilas se le sobresalen en los detalles. La responsabilidad de la actual legislatura ocupada más en los negocios y retornos no le van a dar espacio a los nuevos poetas, de ayer y de hoy. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires es quizás uno de los nichos de corrupción más grandes de la Argentina, donde la cultura no tiene ningún lugar, a no se si hay dinero de por medio. veremos.

Sigamos con El Jardín de los Poetas

Como dijimos anteriormente el jardín es una porción del Rosedal, o Rosaleda, sobre el que sí hay datos precisos: de 34.000 m2, está delimitado por las avenidas Del Libertador, Iraola, Infanta Isabel y Pedro Montt. Desde 1973, un sector constituyó la Plaza Holanda, pero en 1988 se redujo el espacio de aquélla, quedando desde entonces fuera de los límites del paseo.

Olegario Víctor Andrade el primer busto en el Jardín de los Poetas del Rosedal.

Olegario Víctor Andrade (Alegrete, Rio Grande del Sur, 6 de marzo de 1839 – Buenos Aires, Argentina, 30 de octubre de 1882) fue un poeta, periodista y político argentino de origen brasileño.

Era hijo de Mariano Andrade, santafesino, quien ejercía como juez de paz, y Marta Burgos (entrerriana). A causa de diferencias políticas entre su padre y el gobierno, deben abandonar la Argentina rumbo al Brasil, donde nace Olegario, el mayor de tres hermanos. Poco después de haber nacido, regresan a la Argentina, donde se afincan en Gualeguaychú, ciudad donde transcurrirá toda su infancia y juventud. Queda huérfano de padre y madre a muy temprana edad (1847) y se hace cargo de sus dos hermanos menores, Wenceslao y Úrsula.

Estudió en el Colegio de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde se mostró dotado para la literatura y la polémica.

En 1848, a los nueve años de edad, Olegario despierta en la escuela la atención del delegado de Urquiza, el coronel Rosendo María Fraga, por la habilidad que poseía para la literatura. La impresión lo lleva a recomendarlo vivamente ante el gobernador, quien dispondrá de inmediato velar por la continuación de sus estudios.

Sería compañero en el Colegio del Uruguay de grandes figuras que llegaron a destacarse en la vida política nacional: Onésimo Leguizamón, Julio Argentino Roca, Victorino de la Plaza, Benjamín Basualdo y Eduardo Wilde entre otros.

Al terminar los estudios oficiales, se casa con la uruguaya María Eloísa González Quiñones (1857), con quien tuvo cinco hijos: Agustina, considerada la principal poetisa entrerriana del siglo XIX, Eloísa, Mariano, Olegario y Lelia.

Urquiza, entonces gobernador de la provincia, le ofreció viajar a Europa para completar su formación, junto a Juan Bautista Alberdi, que era entonces ministro de la Confederación Argentina. Andrade rechazó la oferta y se dedicó al periodismo en Entre Ríos.

Desde 1859 se destacó por su pluma y a los 21 años fue nombrado secretario personal del presidente de la Nación, Santiago Derqui. Por esa misma época comenzó a redactar columnas apoyando la causa federal en El Pueblo Entrerriano, de Gualeguaychú; en 1864 fundó su propio medio, El Porvenir, en el que criticaba vehemente la política porteña y sobre todo la Guerra del Paraguay. En 1866 publicó un folleto, titulado Las dos políticas: consideraciones de actualidad, donde explicaba la divergencia entre los intereses porteños y los del interior del país.

El presidente Bartolomé Mitre ordenó al año siguiente la clausura de El Porvenir, lo que motivó a Andrade a mudarse a Buenos Aires para publicar en El Pueblo Argentino. Colaboró con Carlos Guido y Spano y Agustín de Vedia en la redacción de La América, en apoyo a la candidatura presidencial de Urquiza. Dirigiría luego La Tribuna Nacional, además de enseñar historia clásica en el Colegio Nacional de Buenos Aires. En 1878 fue elegido diputado nacional y reelecto tres años más tarde.

Fue poeta de cariz lírico y épico, aunque dio poco a la publicación. Las obras épicas abordaron los mismos temas de la historia nacional que había tratado como periodista. Posiblemente sus mejores versos podamos hallarlos en sus obras El nido de cóndores y Prometeo.

Sus restos se encuentran en el cementerio de la Recoleta, y un busto suyo se encuentra en el Jardín de los Poetas de El Rosedal de Buenos Aires.

Obras

El nido de cóndores (1881)

El arpa perdida

Prometeo

Atlántida

San Martín (1878)

Ensayos

Las dos políticas (1886)

