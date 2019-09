Olga Karina Jelinek decidió cancelar su boda de forma repentina.

Compartí :-) .







Los plantones en el altar no solo sucede en la ficción sino que en la vida real, Karina Jelinek anunció que iba a casarse, pero algo cambió en el medio y decidió cancelar su boda de forma repentina.



En una entrevista con la revista Paparazzi, la mediática dijo:”Un muchacho al que había conocido me sorprendió totalmente y me propuso matrimonio. Fue tan convincente y tan especial que me hizo dudar, por eso demoré mi respuesta”.

“No me casé. Al final no acepté. No me convenció y esta vez no quiero equivocarme. Sigo soltera”, terminó diciendo la modelo.

En agosto, había sorprendido con el anuncio de la boda finalmente trunca:”En mi despedida de soltera, ahora sí lo puedo contar. Grecia con amigas”, escribió en una historia de Instagram, mientras la música sonaba de fondo en una playa de Mikonos. Aunque nunca se conoció la identidad de su futuro marido.

Me pareció muy raro su pregunta a mi también pork ayer en la nota me trato súper y hablamos de todo ,hasta me pregunto cuando puedo ir a su programa 🤷🏽‍♀️tendría q estar informada sino que vea mis redes sociales que ahí sale todo mis trabajos 🤦🏽‍♀️ https://t.co/QsSN5H1bF7 — Olga Karina Jelinek (@Karijelinek) September 12, 2019

Karina estuvo casada con Fariña entre el 2011 y el 2013, de quién se separó luego de que se descubriera que él estaba involucrado en negocios de lavado de dinero. Después de ese duro momento, la modelo solo blanqueó un breve noviazgo con el funcionario de Cambiemos, Alberto Czernikowski.