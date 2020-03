Olga Karina Jelinek las mando a dormir. #Buenasnoches

Compartí :-) .







La reina de las redes sociales a pesar de sus 835k seguidores, Olga Karina Jelinek, no necesita muchos seguidores, lo importante es la calidad de los seguidores, hablamos de Karina Jelinek, nacida en Villa María, Córdoba, 22 de marzo de 1981, es una de las modelo que genera permanentemente tendencia en las noticias en argentina. Una sola palabra de «Karina» es amplificada en las cocinas de las redacciónes a fondo y en 5ta, además de belleza, una personalidad disrruptiva y un cuerpo escultural, Olga Karina, o Karina Olga, como se le dice en el Barrio de Palermo, siempre es noticia.

Siempre.

Las otras «chirus» no tienen el «prontuario» de las grandes. Las grandes tienen prontuario. Vecinos de Palermo como dijo Olga Karina Jelinek #Buenasnoches. Para vos vecinito ratonero.

Olga Karina Jelinek

Modelo – Influencers & lo q me proponga en esta vida bella ! 👙#chekkabuenosaires . contratacioneskarinajelinek@hotmail.comwww.facebook.com/karijelinek

#Buenasnoches les cuento que tuve un hermoso día, gracias a Dios ! Pero lamentablemente estaba por la tarde en mi casa y vi de casualidad pork nunca estoy en ese horario el programa de #Moria #Incorrectas , programa que me agrada pork fui invitada y cuando estoy en casa lo veo, un programa de mujeres … viendo que varias mujeres hablan de la nada de mi , descaradamente, debatiendo pork vivo en una casa con pileta , que el auto que tengo ( es un smart el mismo de hace 9 años) y muchas cosas más que ni quisiera recordar , mostrando imágenes de cuando filme el programa de #Divinacomida , en síntesis , no sabía que a ciertas personas les molestaba que viva en una casa con mi familia que viene seguido , creo que tengo derecho , diciendo palabras capciosas de cuando estaba con mi ex ( hace 9 años) que ni idea de él y demás , en fin , me duele que estas mujeres que ni recuerdo el nombre de cada un de ellas pork las vi pocas veces en mi vida , hablen asi hacia otra Mujer , mas ahora ! Que tendríamos que apoyarnos en estos tiempos de tanta violencia , debo decir que me@puso muy triste y no entendí cómo personas se sientan en un programa hablar así de mi vida cuando no me conocen , ya sufrí cuando era chica que hasta me gastaban por mi nombre Olga y pork me decían “Boba “ , ahora esto?

Moria una mujer que admiro , me conoce desde mis primeros bailando , no entiendo.

Me considero una Mujer fuerte pero cuando veo estas cosas me da impotencia que hablen asi sin saber ….imposible no ponerme mal….soy una persona súper alegre y positiva, no me siento en los programas hablar mal de nadie ni me paseo en la tele para eso , creo qué hay cosas más importantes para debatir no? Gracias a Dios