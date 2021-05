Olivia Palermo lanza «Olivia Palermo Beauty» su nueva marca de cosméticos

Olivia Palermo Beauty

Olivia Palermo es sin lugar a dudas una de las it girls con mas influencia de Nueva York.

El término «It girl» es una frase en inglés que puede aplicarse a una joven que posee atractivo y que es influyente. Y ambas cosas pueden resumirse con el pronombre «It». Las «it girls» actuales suelen ser jóvenes en el mundo de la moda o el espectáculo.

Ha aparecido en diversas ediciones de revistas internacionales como Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, Marie Claire, InStyle, Glamour, Telva, Life & Style, ASOS, Tatler, Vanidad, etc; Formó parte del reparto del reality show The City en MTV; Fue diseñadora de un zapato para Stuart Weitzman; Fue imagen de Tommy Hilfiger, entre muchas otras cosas.

Esta vez la it girl newyorkina lanza «Olivia Palermo Beauty» su nuevo proyecto homónimo en el rubro de la cosmética, todavía se sabe poco de sus nuevos productos, pero en su pagina web hay una cuenta regresiva que finalizara el 6 de Mayo y a partir de entonces sus cosméticos podrán verse y comprarse en la nueva plataforma.

Su video promocional fue suficiente para provocar una multitud de alabanzas y grandes expectativas.

Lo que si es de publico conocimiento es que Olivia eligió a los mejores profesionales de la cosmética para sacar este proyecto a delante, por lo que se supone que valdrá la pena la espera.

Olivia Palermo publico en su perfil de Instagram el 26 de Abril lo siguiente:

«¡Olivia Palermo Beauty ya viene! 🎉 Estoy tan emocionada de poder finalmente compartir con vosotros todo en lo que he estado trabajando no solo durante los últimos 2.5 años que me tomó construir esto, sino durante la mayor parte de mi carrera 💄 Olivia Palermo Beauty ha sido una verdadera labor de amor y un gran proyecto de pasión que no puedo esperar para más para compartiros todo en las próximas semanas. Incluso empecé una nueva cuenta dedicada a todas las cosas de Olivia Palermo Beauty en @oliviapalermobeauty, así que aseguraos de seguir nuestro viaje allí también para obtener contenido exclusivo y acceso temprano a todas las cosas fabulosas que están por venir. 💋 Mientras tanto, más sobre por qué creé una marca de belleza en el enlace de la biografía. Olivia Palermo Beauty – ¡disponible el 6 de mayo solo en OliviaPalermo.com! 💃🏼».

Breve biografía:

Olivia Toledo Palermo nació en Nueva York el 28 de febrero de 1986.

Es hija del promotor inmobiliario Douglas Palermo.

Creció entre Nueva York y Greenwich (Connecticut) donde asistió a la St. Luke’s School. Más tarde estudió en la Escuela de Arte y Diseño Parsons en París y regresó a Nueva York donde asistió a la Parsons New York y a la Universidad The New School para completar sus estudios en la especialidad de Comunicación.​

Está casada con el modelo y fotógrafo alemán Johannes Huebl. La pareja contrajo matrimonio en junio de 2014 en una boda íntima celebrada en Bedford, Nueva York.

