Ómnibus de dos pisos: la marca de la inestabilidad y los accidentes.

La polémica por los micros de doble piso sigue vigente en Argentina. Estos vehículos no son seguros al momento de efectuar maniobras bruscas o soportar los efectos de vientos laterales de gran magnitud. Hasta 1980, los ómnibus de larga distancia poseían dos ejes, su longitud no superaba los 12 o 13 metros y, por lo general, la altura total no excedía 3,50 metros.

Ante un impacto, estos vehículos al encontrarse el centro de gravedad elevado, ya sea por la amplia zona para guardar valijas o por el doble piso, la posibilidad de volcar es mayor. Los ómnibus de más de 4 metros, con un largo de 14 metros y un ancho de 2,60 metros presentan una enorme barrera, si la bodega y el piso inferior están vacíos, y todos los pasajeros están en la zona superior, se eleva el centro de gravedad y aumenta la inestabilidad del vehículo, hay una condición del vehículo que lo torna inestable, pero —sin convertirme en defensor del doble piso— también hay que considerar la ruta que está en muchos casos deteriorada o envejecida, como es el caso de las que no tienen peralte suficiente.

La inestabilidad de estas unidades es un riesgo tanto para los pasajeros como para los que transitan por las rutas. La aceptación definitiva de estos micros se consolidó a partir de 1992, luego de la paralización del transporte ferroviario en casi todo el país, y como respuesta a la necesidad de llevar mayor cantidad de pasajeros en una misma unidad.

Las carrocerías de ómnibus poseen un núcleo de fuerte resistencia entre los niveles del antepecho y el piso, por la sólida retícula espacial de acero que se ubica en esa franja lateral. Sin embargo, en el área de las ventanas, la resistencia disminuye sensiblemente por los grandes vanos que carecen de elementos capaces de soportar esfuerzos evitando deformarse. Hay dos zonas vecinas de resistencia desigual, prácticamente sin transición entre ellas. Los vuelcos tienden a decapitar las carrocerías a la altura del antepecho, es decir en la parte baja de las ventanas laterales -explica a InfoUniversidades el especialista-. En el caso de las unidades de doble piso, ese efecto se produce en la planta superior, haciendo desaparecer virtualmente todo lo que se ubica por encima del nivel citado.

Una viejo informe de un centro de investigación de 10 compañías de seguros advierte que son “inestables” y que la posibilidad de vuelco es mayor. Los empresarios y el ente regulador dicen que no hay evidencias.

La estabilidad de los ómnibus de dos pisos cayó bajo la lupa de los investigadores tecnológicos. Una seguidilla de accidentes, con un saldo de víctimas fatales y heridos con serias amputaciones, alarmó a la Secretaría de Transporte y a expertos en accidentología. Sólo de Retiro, parten a diario 60 mil pasajeros a bordo de 1.200 coches gigantes.

Un autobús de dos pisos es un vehículo con dos niveles. Mientras que los autobuses de dos pisos para cubrir largas distancias están extendidos por todo el mundo, los usados para transporte público en ciudades son menos comunes. Son bastantes populares en algunas ciudades europeas y en algunas partes de Asia (normalmente antiguas colonias británicas). Muchas ciudades del mundo disponen de autobuses de dos pisos sin techo especializados en circuitos visuales para turistas.

En Argentina se usan con objetivos turísticos en toda la ciudad de Buenos Aires, y también funcionan como transporte común para viajes de larga distancia o entre ciudades. Aunque también son usados para viajes internacionales. Por ejemplo desde Argentina uno puede viajar en ómnibus hacia Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, y recientemente Brasil se ha sumado como uno de los destinos con el trayecto más largo. Los «micros» (como se los llama en Argentina) de dos pisos también son utilizados en algunas ciudades del país con fines turísticos como pueden ser el caso del bus turístico de Buenos Aires, de Mendoza o de Córdoba.