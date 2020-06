Compartí :-) .













Se acerca la posibilidad de una cuarentena feroz en caba.

Más de 150.000 nuevos casos de covid-19 fueron reportados ayer a la OMS, la mayor cantidad en un solo día hasta ahora», dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud.







«Estamos en una nueva y peligrosa fase», declaró el director del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tras confirmarse ayer 150.000 nuevos casos.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió hoy que la pandemia de coronavirus se está «acelerando» en el mundo, tras detectarse en la víspera más de 150.000 nuevos casos globales, la cifra más alta registrada desde el inicio del brote.

Según precisó, alrededor de la mitad de esos contagios se produjeron en América, epicentro mundial de la Covid-19, pero también hubo un número importante de infecciones en el sur de Asia y Medio Oriente.

Si bien el experto reconoció que mucha gente está «harta» de estar en casa y que los países desean «reabrir» sus sociedades y economía, alertó que el virus se está «expandiendo rápido» y que las medidas como el distanciamiento social, el uso de tapabocas y el lavado de manos son aún «necesarias».

«Continúen manteniendo distancia con los demás, quédense en casa si se sienten enfermos, sigan cubriéndose la nariz y la boca al toser, lleven mascarilla cuando sea conveniente y no dejen de lavarse las manos», aconsejó.

También pidió a las redes sanitarias que sigan enfocadas en la búsqueda, aislamiento, realización de test y cuidado de todos y cada uno de los casos, «monitoreando y poniendo en cuarentena cualquier contacto con ellos», reportó la agencia de noticias EFE.

En ese sentido, hizo especial hincapié en la situación de los refugiados, de los cuales 80% viven en países en vías de desarrollo y, dada su condición, están expuestos a un número de contagios singularmente alto.

Además del récord diario de contagios, las muertes por Covid-19 superaron hoy las 450.000 en todo el mundo, tras registrarse 5.245 decesos en la última jornada, según el recuento de la OMS.

En tanto, el total de casos confirmados alcanzó los 8,36 millones, la mitad de ellos en el continente americano: 2,15 millones en Estados Unidos, casi 100.000 en Canadá y el resto en América Latina.

19/06/2020 ENTREVISTA CON PERIODISTAS DE RADIO NACIONAL

Alberto Fernández: «Hay que ser firmes y entender que circular hoy es un riesgo enorme»

El Presidente subrayó la importancia de «quedarse en casa» ante el aumento de casos de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en una videoconferencia con once periodistas de diferentes puntos del país.

EN CABA

Infectólogos evalúan como «exitosa» la cuarentena y alertan por el aumento de casos

Infectólogos calificaron de «exitosa» la cuarentena al cumplirse mañana tres meses de aislamiento social, llamaron a «ponerle un freno» al aumento de casos de coronavirus en el AMBA con la adopción de medidas más restrictivas de circulación y mayores controles, y sostuvieron que los recursos sanitarios «no son infinitos».

«La cuarentena fue una medida muy acertada que se tomó precozmente. Nos permitió ganar tiempo y, en líneas generales, la gran mayoría de la gente acompañó, lo cual es muy valioso», dijo a Télam Lautaro de Vedia, infectólogo y ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, quien agregó que «se ha hecho larga. Ya llevamos tres meses pero esto recién empieza».

«Tenemos más de 950 muertes en total cuando hay países que cuentan esa cantidad por día. Son muertos, son personas, no es algo menor», destacó.

En la misma línea se manifestó la infectóloga Leda Guzzi, quien aseguró que «la cuarentena ha sido muy efectiva, muy exitosa, sobre todo en esa primera etapa donde en marzo la duplicación de casos era de cada 3 días y luego se llegó a un promedio de 16».

«En ese momento se cortó de cuajo el contagio exponencial porque, sino, habría habido una proyección muy significativa de casos y en poco tiempo hubiera colapsado el sistema de salud», explicó Guzzi, y precisó que «el aislamiento social permitió fortalecer los centros de salud, capacitar al personal, conseguir respiradores, camas e insumos para protección personal».

«Sirvió para que en este momento podamos recibir el volumen de casos que estamos teniendo. Está aumentando significativamente. Hace un mes eran 250 casos, pero ahora 1.500 por día», alertó.