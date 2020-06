Compartí :-) .













El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Ghebreyesus, ha declarado este lunes que aunque varios países han progresado en su lucha contra el coronavirus, la pandemia «está realmente acelerándose».

«Todos queremos que esto termine. Todos queremos seguir con nuestras vidas. Pero la dura realidad es que esto ni siquiera está cerca de terminarse. Aunque muchos países han progresado a nivel mundial, la pandemia está realmente acelerándose», advirtió Tedros durante una rueda de prensa.

«Puede estar en una categoría de bajo riesgo, pero las elecciones que haga podrían ser la diferencia entre la vida y la muerte para otra persona» Tedros said.