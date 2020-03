Compartí :-) .







El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el viernes al mundo que declare la guerra al COVID-19, dos días después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificara la situación como una pandemia.

«Debemos declarar la guerra a este virus», dijo Guterres en un mensaje de video.

«Eso significa que los países tienen la responsabilidad de prepararse, intensificar y ampliar sus medidas, aplicando estrategias de contención efectivas, activando y mejorando los sistemas de emergencia, aumentando drásticamente la capacidad de análisis y atención a los pacientes, poniendo a disposición los hospitales y efectuando intervenciones médicas que salven vidas», señaló.

Además de ser una crisis de salud pública, el virus está infectando la economía mundial, dijo Guterres.

Los mercados financieros han sido duramente afectados por la incertidumbre; las cadenas de suministro globales han sido interrumpidas; la inversión y la demanda de los consumidores se han desplomado y existe un riesgo real y creciente de una recesión mundial, advirtió.

Los economistas de la ONU estiman que la crisis del coronavirus podría costar a la economía global al menos cerca de un billón de dólares este año, o más, dijo Guterres, aunque advirtió que no debe cundir el pánico.

«Este es un momento para la prudencia, no para el pánico; la ciencia, no el estigma; los hechos, no el miedo. Aunque la situación ha sido clasificada como una pandemia, es controlable», dijo.

«Podemos ralentizar las transmisiones, prevenir infecciones y salvar vidas. Pero eso requerirá una toma de acción personal, nacional e internacional sin precedentes», apuntó.

NUEVOS SINTOMAS

Según médicos del hospital universitario de Wuhan, en la provincia china de Hubei, los síntomas de fiebre, tos seca, dificultad para respirar y neumonía, no son los únicos. “La enfermedad puede empezar manifestándose incluso con inconvenientes en el sistema digestivo o nervioso“, informó la agencia de noticias Xinhua.

Diarrea, náuseas, dolor de cabeza, fatiga y problemas con los mencionados sistemas fueron indicados por los médicos chinos como las primeras señales del coronavirus en muchos pacientes.

Los coronavirus, causantes de enfermedades que van desde el resfriado común al síndrome respiratorio agudo severo (SRAS), son una extensa familia de virus que tienen la capacidad de hacer cambios en su esquema genético, lo que generó el nuevo síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV).

El contagio puede producirse por contacto directo con una persona infectada, o si se comparte con ella el mismo espacio, aunque el virus no sobrevive más de tres horas en un ambiente seco.

El período de incubación generalmente es de cinco a seis días, aunque podría llegar a catorce días. La demora entre los primeros síntomas y la detección (u hospitalización) es de cuatro a cinco días.

Como métodos de prevención, es importante taparse la nariz y la boca cuando se estornuda o se tose. Esto puede hacerse con un pañuelo descartable o con el brazo, manteniendo el codo flexionado.

Lavarse las manos a menudo con agua y jabón o con un antiséptico, no tocarse los ojos, la nariz y la boca, cocinar bien la carne y los huevos, y evitar el contacto con animales de granja o salvajes son otros de los cuidados que hay que tener para tratar de impedir el contagio.