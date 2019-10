Operativo electoral para las elecciones generales de Argentina.

Compartí :-) .







¿Quiénes pueden votar en las elecciones nacionales?

• Los argentinos nativos y por opción desde los dieciséis (16) años y los argentinos naturalizados desde los dieciocho (18) años, siempre que figuren en el padrón electoral y exhiban documento habilitante.

• Los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva

• Los argentinos residentes en el exterior que tengan domicilio asentado en el exterior al 30 de abril de 2019.

¿Quiénes están excluidos del padrón electoral?

• Los dementes declarados tales en juicio.

• Los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad y, por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena.

• Los condenados por las faltas previstas en las leyes nacionales y provinciales de juegos prohibidos, por el término de tres años; en el caso de la reincidencia, por seis.

• Los sancionados por la infracción de deserción calificada, por el doble de término de la duración de la sanción.

• Los declarados rebeldes en causa penal, hasta que cese la rebeldía o se opere la prescripción.

• Los inhabilitados según las disposiciones de la Ley Orgánica de Partidos Políticos.

• Los que en virtud de otras prescripciones legales y reglamentarias sean inhabilitados para el ejercicio de los derechos políticos.

La Policía de la Ciudad escoltó esta mañana las 7.413 urnas

La Policía de la Ciudad, junto al Correo Argentino, distribuyeron este sábado en toda la ciudad de Buenos Aires las urnas que se utilizarán este fin de semana en las elecciones generales del domingo, en el marco de un operativo electoral para el que se destinaron casi siete mil efectivos.

La fuerza porteña estará a cargo de la custodia exterior de los 798 centros de votación y su acondicionamiento, así como de la entrega y la recolección de las 7.413 urnas.

El plan diseñado por la División Planificación de Servicios incluye a personal policial, civiles, patrulleros y motos para realizar diferentes tareas, destinando un total de de 6.937 personas para los tres días que dura el operativo.

La custodia de las urnas comenzó el viernes por la tarde y en las primeras horas de hoy, efectivos del Departamento de Policía Motorizada realizaron el acompañamiento de los camiones del Correo Argentino hacia los centros de votación, donde fueron recibidos por personal policial que se encargará de acondicionar los cuartos oscuros.

Luego, los establecimientos quedarán cerrados con las respectivas fajas de seguridad para que quede inhabilitado el ingreso de personas hasta el inicio de los comicios del domingo. Los agentes de la Policía de la Ciudad custodiaran los centros de votación hasta que finalicen las elecciones y se retiren las urnas.

El Palacio Legislativo se prepara para recibir las urnas

Los principales salones de la Legislatura porteña están siendo acondicionados para la guarda de las urnas y el escrutinio definitivo de las elecciones generales convocadas para este domingo 27 de octubre.

La Cámara Nacional Electoral dispuso que en el operativo intervengan personal Judicial así como efectivos del Ejército Argentino, Gendarmería Nacional y Policía de la Ciudad. Luego que en cada centro receptor de votos situados en la Ciudad Autónoma culmine el escrutinio, las urnas serán trasladadas a la sede parlamentaria. Serán 7.413 unidades que ingresarán por la Puerta de Honor sobre la Diagonal Sur 575 y mediante cintas transportadoras automáticas se las depositará en los salones de la planta baja “Presidente Perón”, “Ciudad de Montevideo” y su antesala “Arturo Jauretche”. Finalizado el ingreso, las aberturas serán clausuradas con fajas de seguridad y se mantendrá una custodia permanente.

En tanto, en el piso principal funcionará el despacho provisorio del Juzgado con competencia electoral, más precisamente en el “Salón Intersecretarías – Presidente Alfonsín”. A la tarea específica del escrutinio definitivo que comenzará 48 horas después del cierre del comicio, se afectaron los salones “Hipólito Yrigoyen” y “San Martín” así como el espacio que los vincula denominado “Galería de la Memoria”.

El próximo domingo 27 de octubre la ciudadanía elegirá candidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación, 3 senadores nacionales, 12 diputados nacionales; Jefe y Vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 30 legisladores de la Ciudad y 7 miembros para cada una de las 15 Juntas Comunales.

Para estas elecciones generales la Junta Electoral Nacional está compuesta en calidad de presidente por el Dr. Jorge E. Morán, y como vocales las doctoras Beatriz A. Verón y María R. Servini.

¿Pueden votar los extranjeros en las elecciones nacionales?

• No, no podrán votar en las elecciones para cargos nacionales.

¿Quiénes no están obligados a votar?

• Los jueces y sus auxiliares que por disposición del Código Electoral deben asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure el acto comicial.

• Los que el día de la elección se encuentren a más de quinientos (500) kilómetros de distancia del lugar donde deban votar y justifiquen que el alejamientos obedece a motivos razonables, debiendo presentarse en el día de la elección a la autoridad policial más cercana, la que extenderá una certificación escrita.

• Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada, que les impida asistir al acto. Los certificados deberán ser emitidos por los médicos del servicio de sanidad nacional y en su defecto, por médicos oficiales, provinciales o municipales, y en defecto de estos por médicos particulares.

• El personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento deban realizar tareas que le impidan asistir al comicio.

¿Cuáles son los documentos habilitantes para votar?

• Los documentos habilitantes son:

• Libreta de enrolamiento/libreta cívica

• DNI libreta verde

• DNI libreta celeste

• Tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda “No válido para votar”.

• Nuevo DNI tarjeta

• No se permitirá el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral. Si se admitirá el voto de quien se presente con una versión posterior al documento que figura registrado en el padrón.

• El elector puede votar presentándose con libreta de enrolamiento o libreta cívica siempre que no haya gestionado el DNI. • También podrá votar si se presenta, por ejemplo, con un DNI triplicado y en el padrón figura que se le otorgó un duplicado. No podrá hacerlo, si se presenta con un DNI ejemplar A y en el padrón figura con un ejemplar B.

¿Puede votar si no aparece su foto en el padrón?

• Si, ya que solamente constarán las fotografías de aquellos electores mayores de edad que hayan tramitado un nuevo ejemplar de su DNI y que dicha situación se haya comunicado a la Cámara Nacional Electoral con anterioridad al 30 de abril de 2019, fecha de cierre del padrón provisorio.

¿Por qué aunque tengo 16 años no figuro en el padrón?

• Porque no realizó la actualización de los datos identificatorios obligatoria a partir de los 14 años antes del 30 de abril de 2019, fecha de cierre del padrón provisorio, o porque la información no fue remitida por el Registro Nacional de las Personas a la Cámara Nacional Electoral para su inclusión. En caso de que la persona hubiese efectuado la actualización de su documento de identidad a los 14 años (anteriormente prevista a partir de los 16 años), podrá reclamar a la justicia nacional electoral su inclusión en el padrón, en los plazos que establece el Código Electoral Nacional.

Sobre las autoridades de mesa

¿Quiénes son las autoridades de mesa?

• Las autoridades de mesa son ciudadanos seleccionados por la justicia electoral que el día de la elección, actúan con el título de Presidente de mesa.

• Se designa también un suplente, que auxilia al Presidente y lo reemplaza en los casos determinados en la ley electoral.

¿Quién designa a las autoridades de mesa?

• Los juzgados federales electorales de cada distrito nombran a los presidentes y suplentes de cada mesa. Las autoridades designadas actuarán en las elecciones primarias y en las generales. Las designaciones son comunicadas por el correo oficial o por intermedio de los servicios especiales de comunicación que tienen los organismos de seguridad, ya sean nacionales o provinciales.

¿Cuáles son los requisitos para ser autoridad de mesa?

• Ser elector hábil.

• Tener entre dieciocho (18) y setenta (70) años.

• Residir en la sección electoral donde vaya a desempeñarse.

• Saber leer y escribir.