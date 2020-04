Compartí :-) .







Si bien las ópticas fueron incluidas entre las 11 actividades exceptuadas de la cuarentena, los profesionales de la salud visual reclaman la urgente reglamentación a nivel provincial y municipal para poder abrir sus locales.

«Los ópticos estamos desconcertados pues hubo un anuncio inexacto sobre la reanudación de actividades», dijo Adrián Cavalheiro profesional del rubro que atiende en la localidad de San Justo, partido de La Matanza.

«Es decir, hubo una decisión de exceptuar 11 actividades de la cuarentena y, a partir de ahí, el Ejecutivo faculta a gobernadores, intendencias y jefe de gobierno porteño a emitir los decretos reglamentarios de esa apertura, cosa que no ocurrió todavía», precisó.

«Cada jurisdicción debía reglamentar la reanudación de actividades , primero a nivel provincial y luego municipal, pero esto no ha sucedido. Mientras tanto, muchos consumidores de anteojos y lentes de contacto nos cuestionan por teléfono y redes sociales pues creen que hoy no quisimos abrir las puertas de nuestros locales cuando en realidad no estamos habilitados todavía para hacerlo», explicó.

«Exigimos a las distintas gobernaciones y autoridades municipales que se expidan sobre este asunto para que podamos volver a levantar nuestras persianas. Esto afecta a las más de 100 mil ópticas que existen en el territorio nacional», añadió.

Por otro lado, señaló que «el formulario de pedido de permiso de circulación recién estuvo disponible para nuestra actividad el domingo. Es decir que aún quienes logramos solicitarlo no hemos recibido la confirmación exitosa de la solicitud».

«Aún cuando hayamos conseguido contar con estos permisos y con la regulación, está claro que será imposible que los profesionales podamos acondicionar la óptica y dar turnos en pocas horas para estar operativos», añadió.

«Todo está en una nebulosa y crea falsa expectativa a aquella persona que necesita con urgencia un anteojo de lectura», finalizó