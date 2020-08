Orquesta Estable del Teatro Colón: Ricardo Mollo cantó un clásico de Gustavo Cerati.

Compartí :-) .













Con la participación de Ricardo Mollo, de Divididos, y Lula Bertoldi, de Eruca Sativa, la Asociación de Profesores de la Orquesta Estable del Teatro Colón y el director y arreglador Popi Spatocco presentan una versión sinfónica del tema “Puente”, de Gustavo Cerati, dedicada a los trabajadores de la salud.

La elección del tema no es casual. La hermosa poesía de Cerati hoy adquiere nuevos significados.

…y el paso que dimos, es causa y es efecto.

Usa el amor como un puente…

El amor es el puente que nos conducirá a un mundo mejor, más cerca de lo importante, con más cuidado para todos los seres humanos. Este video es un agradecimiento a quienes nos cuidan y protegen en este difícil momento.

«Esto solo se puede hacer desde el amor y la pasión», dijo el líder de Divididos. La versión de «Puente», que compartió junto a Lula Bertoldi, fue una iniciativa de los músicos de la Orquesta Estable del Teatro Colón y el director y arreglador Popi Spatocco.

Cuando Mollo y Bertoldi cambian el icónico estribillo y entonan: «Gracias por estar», el homenaje a lostrabajadores de la salud cobra una potencia ineludible. Mientras decenas de ellos aparecen en la pantalla y otros los aplauden, la versión de Gustavo Cerati, pensada por Spatocco y ejecutada por más de 60 músicos, aporta mucho más que una canción.

Ricardo Mollo relató que el desafío a distancia no fue algo difícil de aceptar. «Agradezco todo el tiempo a Popi su generosidad. Es el gran momento de la práctica de la solidaridad: nosotros hemos hecho un montón de videos e invitado a un montón de personas y hemos tenido el sí del otro lado, como Gustavo Santaolalla, Jorge Araujo o Walter Meza, fue la búsqueda de un vínculo y es una cosa hermosa porque todos se prestan con mucho corazón. Cuando viene alguien a invitarte a participar de algo así… esto va para los dos lados. Es ejercitar la solidaridad y querer estar ahí, tratando de llevar un poco de alegría a gente que se nutre de la música».

Con respecto a la clásica canción del legendario cantante de Soda Stereo, Mollo contó que «cuando unola escucha, la melodía es muy agradable y muy simple y muy emotiva, pero cuando la tenés que cantar…».

El líder de Divididos dijo que la canción que le propuso Spatocco le gustó siempre y confesó que unos días antes había pensando justo en eso. «Lo loco es que dos días antes que Popi me llamara se me apareció ese tema en la cabeza y lo estuve como rumiando, y entonces me llamó, fue muy loco. En cuanto me tiró la idea me puse un karaoke y empecé a cantarlo y ahí empecé a entenderlo más allá de la estructura melódica, la interpretación, que es el punto más fuerte de todo eso. Fue un lindo desafío y un lindo juego».























Al preguntarle sobre la emoción de lo que significaba esta versión y lo que implica en este contexto un homenaje a los trabajadores de la salud, Mollo respondió: «Un amigo mendocino me contó el otro día que tiene un amigo médico muy cercano que está viviendo solo, porque no quiere tener contacto con su familia, y le mandé un mensaje de agradecimiento personal, porque siento que esas personas son hoy los héroes, los que están llevando adelante la posibilidad preventiva y a la vez terapéutica, tienen una labor… en una guerra serían los soldados. Es muy claro el lugar, y para ellos es muy importante contar con el reconocimiento de las personas que están cuidando. A mí me preocupaba la reacción de los fans con el cambio de letra, que nos dijeran herejes, pero en ese momento entran los médicos, el personal de salud, y es importante que sea de esta manera».