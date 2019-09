Otro fracasado en gestión, Guillermo Dietrich, ¿se termina el servicio nocturno de colectivos?

Compartí :-) .







Empresas de colectivos amenazan con cortar el servicio nocturno de transporte. El problema de ser hijo de Empresario radica en que terminas fundiendo la empresa de tu papá. En este caso Dietrich como todo hijo no comprende nada de empresas, por que nunca fue a trabajar, es lo mismo que le decia Franco a Mauricio, “fracasado”. Esta sola palabra la inmortalizó Mirtha Legrand en su programa. Y es el camino que deberá también recorrer de por vida Guillermo Dietrich. ¿A esta altura alguien tiene alguna duda?. Le dijeron mil veces que el ajuste no es el camino y el pibe se mete como chancho a las papas. Y bue así te va a ir… en las elecciones digo.

Los pases de factura de los economístas famosos a Macri confirman el nivel de fracasados que hay en un Gobierno para el olvido. El problema central es que tanto Guillermo como Mauricio, no fueron a trabajar nunca en su vida, no saben que es tomar un colectivo y menos ir a trabajar en bondi. Están desconectados de la realidad. La realidad lo confirma. En este caso no comprenden la dinámica de un Bondi y menos de una empresa de Transporte. A esta altura no pueden manejar una calesita.

La Asociación Civil del Transporte Automotor (ACTA), que reúne a empresas del sector, anunció este jueves que a raíz del recorte de subsidios dejarán de brindar servicio de colectivos en Capital Federal y conurbano entre las 22:00 y las 5:00 desde el próximo lunes, por tiempo indeterminado.

No obstante, el Ministerio de Transporte salió al cruce, al señalar que una medida de esas características es “ilegal” y avisó que aplicará todas las “sanciones correspondientes” a las empresas que pongan en marcha esa reducción, que además de incluir la franja horaria nocturna también prevé no dar servicio los domingos y feriados durante todo el día.

La cartera que dirige Guillermo Dietrich planteó que incluso podría disponer la “caducidad de los permisos, a aquellas empresas que incumplan con sus obligaciones de respetar los recorridos y las frecuencias establecidos en los decretos 656/94 y 253/95”.

En un comunicado, el Ministerio remarcó que había convocado a una reunión para el próximo martes para tratar con los empresarios esta problemática, e insistió en que “es una medida ilegal tratándose de un servicio público que tiene la obligación de prestarse las 24 horas, cumplir frecuencias y recorridos”.

Además, recordó que un recorte como el anunciado “afectará no sólo a los pasajeros sino también a los choferes, ya que a menor horario de servicio, menos necesidad de personal y menos horas extras”.

Estarían afectadas a esta reducción de servicios la mayor parte de las líneas de colectivos de la zona metropolitana, abarcando a las numeradas entre el 1 y el 700.

“Ante el grave deterioro de la situación económica que enfrentan las empresas de transporte público de pasajeros por automotor del Área Metropolitana de Buenos Aires, las entidades empresarias del sector han decidido en forma conjunta iniciar un proceso de racionalización de servicios”, sostuvo en un comunicado la asociación.

Al respecto, remarcaron que la medida consiste en “reducir y cancelar algunas prestaciones para atender adecuadamente los servicios en los horarios de mayor necesidad”.

“Pedimos disculpas a los usuarios pero es la única manera de poder continuar con la normal operación de las empresas en los días y horarios de mayor demanda, y mantener la fuente de trabajo de todo el personal empleado”, indicó la ACTA.

Por su parte, el titular de la entidad, José Troilo, justificó la medida al señalar que existe una “situación crítica de las empresas” del transporte automotor, y planteó que el objetivo es “tratar de paliar esta crisis económica y reducir costos”.

Creían que tenían derecho a volver en bondi de noche #Colectivos nocturnos pic.twitter.com/tN2hvP2E2f — Luis Pablo Giniger (@LuispaGiniger) September 12, 2019

Necesitas viajar a las 5 AM porque al país se lo pone de pie laburando y coso??? Bueno,no podés porque #Elmejorministrodetransporte de los últimos 50 años la chocó toda.#Colectivos #NoHayBondys #MacriComplicado — Lu✌🐧💚☀️ (@Ludevuelta) September 13, 2019