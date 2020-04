Un 75% de los entrevistados en Argentina para un estudio realizado por la Universidad de Oxford (Inglaterra) en seis naciones afirmaron que las autoridades les explicaron correctamente qué tenían que hacer como respuesta a la pandemia de coronavirus y un 67% de los encuestados también reveló que las noticias los ayudaron a entender el Covid-19 y cómo actuar en su respuesta individual.

El estudio fue realizado por la Universidad de Oxford en seis países del mundo a través de un cuestionario online.

