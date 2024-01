Pablo Moyano advirtió que «será incontrolable» la manifestación de la CGT al Congreso

El cotitular de la CGT Pablo Moyano afirmó hoy que será «incontrolable la cantidad» de manifestantes que se concentrarán el miércoles frente al Congreso con motivo de la huelga de 12 horas en rechazo de las reformas políticas y económicas impulsadas por el presidente Javier Milei, en una protesta que se concretará, desafió, pese a la implementación del protocolo de seguridad dispuesto por el Gobierno para esas situaciones.

«Va a ser incontrolable la cantidad de laburantes que se van a movilizar», expresó Moyano, referente del Sindicato de Camioneros, en declaraciones a El Destape Radio.

El dirigente gremial, uno de los tres que conducen a la CGT, aseguró que a los trabajadores «nadie» los «corre con multas ni con la cantidad de milicos (policías) que van a poner en la calle» ante la protesta.

Al respecto, Moyano sostuvo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, «quiere demostrar autoridad» con el protocolo de seguridad frente a «sus mandantes, que son las corporaciones que hoy gobiernan el país».

«Bullrich va a montar el show que nos tiene acostumbrados. Va a querer bajar a la gente de los puentes, de las autopistas», dijo Moyano e ironizó: «¿Cómo vamos a respetar el protocolo? ¿Me llevo a upa a los 40.000 camioneros que voy a movilizar? ¿O en fila india? Es imposible».

Moyano expresó que los gremios que se movilizarán al Congreso harán «responsable» a la funcionaria » de cualquier inconveniente» que pueda ocurrir en las calles.

«No somos orcos ni grupos paramilitares. Queremos expresar el descontento con estas medidas. Nosotros le garantizamos a la gente que va a ser una movilización en paz», indicó el dirigente de Camioneros.

Moyano mencionó que otro de los objetivos que tendrá la movilización al Congreso es decirle «a los diputados peronistas, que están dialogando y que están dudando, que le digan al pueblo qué están negociando».

«Hay diputados que hacen campaña con la ‘Marcha Peronista’, pero después cuando hay una ley que va contra los laburantes, hay que ir a buscarlos para que no voten», destacó.

En ese sentido, reiteró que la postura que reclama la CGT es «rechazar» el proyecto de ley ‘Bases Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» y el DNU 70/23, medidas que contemplan reformas políticas, económicas y laborales.

Al respecto, consideró que «ningún gremio está en posición de ceder ni un centímetro de lo logrado» por los movimientos sindicales y opinó que a la «reforma laboral» incluida en las iniciativas del Gobierno nacional «la armó la UIA», en referencia a la posible participación de asesores de la Unión Industrial Argentina en la redacción de la legislación, como advirtieron distintos sectores de la oposición.

CIPAYO VENDE PATRIA

Adorni: «La Argentina que queremos no pasa por el lema del paro, sino por trabajar»

El vocero presidencial, Manuel Adorni, llamó hoy a «entender que la Argentina que queremos no pasa por el lema del paro» que la CGT concretará el miércoles, y que fue convocado, dijo, para «voltear» el DNU de desregulación económica y la ley ‘Bases’ que se discute en el Congreso.

«El lema de todos los argentinos debe ser trabajar, salir adelante y terminar con tantas décadas de decadencia que nos han hecho mucho daño y han generado un nivel de pobreza e indigencia histórica», planteó Adorni en conferencia de prensa.

Bianco: «Ley ‘Bases’ busca trastocar negativamente la estructura económica y social de Argentina»

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, solicitó hoy a los legisladores nacionales que rechacen la ley «Bases» porque su articulado intenta, dijo, «trastocar la estructura económica y social de la Argentina» con un impacto «totalmente negativo».

En declaraciones formuladas a AM 530, el funcionario manifestó que «en la provincia estudiamos muy detalladamente tanto el DNU como la Ley Ómnibus y no hay un sólo artículo que sea beneficioso para los bonaerenses».

«Esos dos cuerpos normativos deben ser rechazados por una cuestión de contenido, no de forma. Vienen a modificar la estructura jurídica y económica del país, con un impacto totalmente negativo sobre la provincia, sobre todo en la producción y el empleo», reflexionó.

El funcionario dijo que no le ve «nada positivo» a la iniciativa y expuso: «Esperamos que los diputados y senadores estén a la altura de las circunstancias y corten de cuajo este intento de trastocar la estructura económica y social de la Argentina».

Luego, manifestó que el paro y la movilización del próximo miércoles convocado por la CGT «serán absolutamente masivos», y razonó que «el peronismo y los trabajadores van a marchar de manera pacífica, como siempre, y respetando a las instituciones democráticas».

Al respecto, indicó que el gobierno de Axel Kicillof «estará acompañando, para demostrar que el pueblo bonaerense está en contra de esto» y completó que «en las tres elecciones, en la provincia ganó nuestra fuerza política».

De eso dedujo que «los bonaerenses no están de acuerdo con lo que se está haciendo».

Al respecto pidió que «no nos desfinancien para poder seguir llevando adelante nuestras políticas» y solicitó que «se respete el derecho a huelga».

Por otra parte, el ministro remarcó que el Gobierno nacional «no presentó una programación macroeconómica», por lo que «no se sabe cuánto se espera de inflación, de recaudación y de actividad en el año».

«Por ende, es muy difícil para la provincia planificar sin una brújula mínima. A la vez, preocupa qué va a pasar con la obra pública que se estaba ejecutando en la provincia con financiamiento nacional. Las empresas, al no tener precisiones, empiezan a para las obras y despedir trabajadores», describió.

Sostuvo que «la provincia no sabe con qué recursos va a contar durante todo el año», apuntó que «hay compromisos del Estado nacional que no se vienen ejecutando, como el Fondo de Fortalecimiento Fiscal o la actualización del Fondo del Conurbano».

«La provincia de Buenos Aires es la que sufrió más recortes. Se publicó in informe que indica que desde que empezó el gobierno de Javier Milei recibió 11% menos de recursos y eso nos tiene muy preocupados», opinó.

Posteriormente, remarcó que» hay poco y nada de vínculo entre la provincia y el gobierno nacional», contó que «hubo llamados entre ministros nacionales y provinciales, pero muy poco» y confesó que «hay despreocupación del gobierno nacional por lo que pasa en la provincia de Buenos Aires».

«Por ejemplo, cuando fue el temporal en Bahía Blanca, solicitamos a Nación un refuerzo presupuestario de 10 mil millones de pesos y no sólo que no nos dieron nada, ni siquiera nos contestaron. No hay vínculo, una desidia total», concluyó.