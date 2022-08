¿Cuánta plata le pagó Pachelo a Molina Pico? la pregunta del caso de María Marta.

La noción de coima, en los países latinoamericanos como el nuestro, se emplea como sinónimo de soborno: la dádiva que se otorga con el objetivo de obtener un favor de un funcionario o de una autoridad en Argentina es un clásico de clásicos. Que No se te van a caer los anillos. No es la primera vez y ni será la última.

Teniendo en cuenta el mundo del hampa, «a precio de hoy deberían haber sido 500.000 dólares» por ejemplo «la libertad en detención de un narco importante por la Policía desde Argentina hasta México, se estima en más de 1 a 3 palo verdes, 5 palos pagaba el Chapo Guzmán y en EEUU Guzmán y Escobar el Colombiano pagaban a la Policía más de 10 palos en efectivo» le dijo a este medio Carlos especialista en cuidar turistas VIP en la noche de Palermo. «Pachelo es un tipo de guitarra», por dinero.

Carlos el especialista agregó «Así que no estás tan equivocado que Pachelo le habría pagado a Molina Pico 1 palito», le dijo el experto en seguridad y asistencia personal de gente VIP del Barrio de Palermo, al ser consultado por Palermonline Noticias.

«Tu hipótesis les haría caer todo el código Penal en la cabeza a Molina Pico y a Pachelo, si cae Pachelo igual se lleva obviamente a Molina Pico se lo lleva a la tumba, Pachelo es mal bicho», «resolviste el caso». Nos dijo Carlos en el Café de Honduras y Serrano.

Investigando sobre coimas en general. Al menos eso es el cálculo de las coimas que se cometieron en el mundo que están documentadas por la prensa internacional. Por ejemplo, las coimas de una investigación preliminar con información derivada de los expedientes del Lava Jato arrojan estas cifras. De 500.000 a 5 millones de dólares.

El ejercicio de calcular cuánto es el día de hoy es la pregunta del caso de María Marta. Luego de la muerte de Maria Marta la vestimenta de Molina Pico cambió sustancialmente, se lo vió hace 19 y 18 años más «pituco» un detalle interesante dada la hipótesis, en base a una encuesta de opinión.

Para el público Argentino del Barrio de Palermo, según una encuesta que realizó Palermonline Noticias con sus lectores.

Pachelo es culpable con un 85% Molina Pico es el «Gran Coimero» en un 60%

Por supuesto que es, una opinión de redes sociales en base a 750 casos vía web, con un ajuste de error del 10% para ser más ecuánimes en los resultados.

Un lector llamado Dardo de Palermo Soho dijo «Pachelo a esta altura del país debe pagar por justos por pecadores, ya que él es un pecador, así que el infierno lo espera, hay otros en Argentina que pagan sin haber cometido un delito y Pachelito no es ningún santito flor de hdp».

Una lectora llamada Raquel de Palermo Viejo, le dijo a este medio. «No puedo ni verlo a Pachelo representa el mal en la Argentina, igual tengo amigas que les copa es onda violenta de Pachelo, son re boludas, se nota que tiene cara de mala persona, la gente es muy tonta, creetodo loq ue dice la TV, en no darse cuenta, es el asesino, sin dudas, pone eso, es el asesino».

Un caso resonante que debe tener justicia como tantos otros en Argentina.

Nicolás Pachelo, el principal imputado en juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, declaró nuevamente este miércoles y se careó por primera vez con una testigo para desmentir que él haya tenido al perro labrador que le secuestraron a la víctima.

Tal como viene haciendo en las últimas jornadas, Pachelo (46) repitió este miércoles la metodología de pedir declarar cada vez que un testigo lo involucra en alguna situación que lo compromete.

Esta vez fue tras la declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro de la testigo Raquel Fait, citada por los fiscales luego de que el lunes su amiga, Débora Lauces, dijera en el juicio que ella le había contado que una vez estuvo en la casa de Pachelo, en Carmel, jugando con un perro sin saber que se trataba de la mascota de María Marta García Belsunce.

Fait ratificó que entre 1997 y 2002 aproximadamente, concurrió «cuatro, cinco o seis veces» a la casa de Pachelo en Carnel, ya que era amiga de su primo Lucas Laurens, y lo conoció «socialmente» a él y a su por entonces esposa, Inés Dávalos.

La testigo aclaró que vio a Pachelo con el perro «en un asado al mediodía» pero no en Carmel sino en la casa de conocidos.

«Recuerdo que no estuvo mucho tiempo en la reunión y en su camioneta tenía un perro. Era una camioneta oscura. La impresión que me queda es que era chachorrón, oscuro, un perro mediano», dijo Fait, aunque a preguntas de los fiscales no pudo precisar la raza, ni recordaba si era de pelaje corto o largo.

La mujer recordó que en esa oportunidad Pachelo explicó que había encontrado a ese perro perdido en su barrio, que «la sensación del ambiente era ‘anda a llevarlo’ y como que él dijo: ‘yo lo cuido mejor'».

También dijo tener el recuerdo de haberse acercado al vehículo y «de haberlo acariciado», que no era un perro agresivo y si bien no recuerda si tenía o no collar, dijo que «estaba cuidado».

La defensa de Pachelo –quien desde el momento en el que la testigo manifestó conocerlo, le dijo al oído a su abogada Raquel Pérez Iglesias, «es mentira»-, pidió un careo que los jueces aceptaron.

«A la señora, salvo que estéticamente esté distinta, yo no la conozco. No sé si se cambió el pelo o se hizo una cirugía. Yo no la conozco y jamás autoricé el ingreso. No sé mi mujer Inés. Si vino con mi primo, no sé, igual no la conozco», le dijo Pachelo.

«Sí, estuve en la casa de Pachelo cuatro, cinco o seis veces», repitió Fait.