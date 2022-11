Buenos Aires Pádel Master 2022 en La Rural

El Buenos Aires Pádel Master 2022 se jugará entre el 15 y el 20 de noviembre en La Rural. Estarán presente la dupla Galán-Lebrón, Agustín Tapia, entre otras.

🎥 Here’s a video of the official launch event of the city of Buenos Aires Padel Master 2022 🇦🇷 that took place at the Torre Macro! 🤩

__

🎥 ¡Aquí tenéis un video del acto de lanzamiento oficial del Ciudad de Buenos Aires Padel Master 2022 🇦🇷 que tuvo lugar en la Torre Macro! 🤩 pic.twitter.com/gjJWZhkrYW

— APT Padel Tour (@APTPadelTour) October 25, 2021