Página/12 decidió profundizar su política de disciplinamiento hacia las trabajadores

Licito no es legítimo

La conducción de Página/12 decidió profundizar su política de disciplinamiento hacia las trabajadoras y trabajadores que hacemos el diario. En represalia por la denuncia de su estrategia antisindical, por la que premia a quienes incumplen las decisiones votadas en asamblea y castiga a quienes las respetamos, la empresa que encabeza Víctor Santa María –titular del Suterh y secretario de Estadísticas y Registros de la CGT– anunció que en adelante descontará los días de huelga, decisión que contraría la prédica histórica del diario y el discurso público de su propietario y sus directivxs.

En el marco de un conflicto de toda la rama prensa escrita del SiPreBA, en rechazo a los salarios bajo la línea de pobreza y en algunos casos de indigencia que también imponen Clarín, La Nación, Infobae y Perfil, agravados por la desmesurada inflación de la gestión libertaria, quienes hacemos Página/12 no recibimos un centavo de actualización salarial en los últimos meses.

La respuesta del Grupo Octubre ante las medidas para enfrentar la brutal licuación salarial sobre la que informamos todos los días (excepto en el caso de prensa, claro) consiste en pagar aumentos individuales y selectivos, fundados en la conducta gremial de cada trabajador/a. Esa decisión se vehiculiza por medio de su dirección periodística y administrativa, con el claro objetivo de dividir al colectivo y debilitar nuestra organización gremial.

En esa línea, la novedad es la decisión de Santa María de descontar el día “a todo aquel que adhiera a medidas de acción directa”, actitud que el diario cuestiona paradójicamente desde sus páginas. “El ejercicio de dicho derecho trae aparejado la pérdida del cobro del salario”, explica la notificación enviada por el empresario y sindicalista, que en el pasado supo ufanarse de no aplicar ese castigo puertas adentro. Agrega que la poda salarial es “perfectamente lícita” y sugiere que la empresa espera la resolución de la paritaria, de la que se desentiende como si no integrara AEDBA, cámara que en una docena de audiencias en la Secretaría de Trabajo no ofreció más que vales de supermercados.

La decisión del Grupo Octubre no sólo violenta el derecho a la protesta y a la huelga, también va en contra de los posicionamientos históricos de un diario que nació con la recuperación democrática y que hizo de los Derechos Humanos, la defensa de los sectores más desposeídos y las reivindicaciones por la igualdad de género su principal compromiso periodístico.

Ni “legal” ni “lícito” son lo mismo que legítimo. Las leyes, lo hemos visto en nuestro hacer cotidiano desde hace 36 años, se modifican al ritmo de las luchas populares, que las denuncian justamente como ilegítimas. Ni las leyes de impunidad, ni la criminalización del aborto, ni los edictos policiales eran ilegales en determinados momentos.

Escudarse en la legalidad para castigar la lucha gremial y reducir aún más salarios de miseria es sin dudas ilegítimo.

Ana Paoletti – Ailin Bullentini – Inés Hayes – Adrián Abonizio – Camila Alfie – Pedro Miguel Alvarez – Claudio Aníbal Andreotti – Daniel Andreu – Darío Aranda – Leandro Arteaga – Natalia Aruguete – Sebastián Aveggio – Bernardino Avila – Luis Bastús – Verónica Bellomo – Ezequiel Boetti – Santiago Brunetto – Julián Bruschtein – María Cafferata – Ignacio Cagliero – Manuel Camino – Carolina Camps – Mariana Carbajal – Miranda Carrete – Sandra Cartasso – Roque Casciero – Nicolás Colfer – Florencia Coronel – Juan Pablo Csipka – Dolores Curia – Fernando D’Addario – Liliana Daunes – Cristian Dellocchio – Esther Díaz – Marta Dillon – María Celia Doyhambehere – Joaquín Espert – Adrián Figueroa Díaz – Josefina Frega – Silvina Friera – Dafne Gentinetta – Juan Giosa – Candela Gomes Diez – Laura Gómez – Ariel Greco – Lucía Grossman – Fernando Grubicy – Ulises Guede – Irina Hauser – Cecilia Hopkins – Miguel Jorquera – Fernando Krakowiak – Nahuel Lag – Fabio Lannutti – Jorge Larrosa – Fabián Lebenglik – Javier Lewkowicz – Guadalupe Lombardo – Andrés Macera – José María Maggi – Esteban Magnani – Luis Marrongelli – Diego Martínez – Gonzalo Martínez – Juan Melgar – Adriana Meyer – Jorge Miño – Melisa Molina – Walter Molina – Florencia Monfort – Luciano Monteagudo – Alejandra Morasano – Euge Murillo – David Narciso – Josefina Nicolini – Alberto Otamendi – María Rosa Pagliotto – Isabel Amparo Pantoja Maldonado – Lorena Panzerini – Luis Paz – Werner Pertot – Guido Piotrkowski – Marta Platía – Emanuel Respighi – Natalí Risso – Juliana Rosato – Laura Rosso – Paula Sabatés – Sergio Sánchez – Roxana Sandá – Estefania Santoro – Sonia Santoro – Alicia Simeoni – Azul Tejada – Irupé Tentorio – Sonia Tessa – Leandro Teysseire – Raúl Tolosa – Guadalupe Treibel – Laura Vales – Alejandra Varela – Gustavo Veiga – Yumber Vera Rojas – Beatriz Vignoli – Silvia Villalba – Marcelo Villegas – Cristian Vitale – María Daniela Yaccar – Alejandro Zabalo.

Les trabajadores no vamos a abandonar las medidas de fuerza hasta que logremos mejoras salariales. Por eso, activamos un fondo de lucha que está recibiendo aportes a este alias: fondodeluchap12.