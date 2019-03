Palermo Green, Godoy Cruz y Soler

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) vendió en u$s 4,5 millones un terreno de 727 metros cuadrados situado en la esquina de Godoy Cruz y Soler, en pleno barrio de Palermo.

Este es el cuarto lote que se vendió en la zona que ahora se conoce como Palermo Green, junto a las vías del tren San Martín. Uno de ellos había sido adquiridos por el mismo comprador de hoy, la desarrolladora inmobiliaria Grupo Inversa.

Según indicó la AABE indicó que todavía quedan más de siete terrenos por subastar en la zona. El dinero adquirido por la venta de estos bienes se destinará a la Sociedad Anónima Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A. de acuerdo a la participación de sus accionistas (FGS y AABE).

Los terrenos desafectados en el área por el Estado suman 113.000 metros cuadrados. El proyecto urbanístico aprobado, que prevé 65% de superficie de uso público, permitirá vincular las zonas de Palermo Soho y Palermo Hollywood, de una manera mucho más fluida.

El master plan elaborado para la zona prevé la construcción de 99.000 metros cuadrados con una propuesta de usos mixtos: comercial, residencial y oficinas. Además, habrá 26.500 metros cuadrados de espacio verde que incluye un kilómetro continuo e interconectado con equipamiento recreativo

Este es el segundo lote que la AABE logra vender en el año. La subasta de otros siete terrenos situados en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires se vio frustrada por falta de oferentes.

La idea de Inversa es construir un edificio de seis pisos de viviendas premium con amenities, tipo condominio, con una recova con locales comerciales y uno o dos subsuelos de estacionamientos.

En Inversa creen que la recova será ocupada por bares y locales de diseño, en consonancia con lo que ocurre en Palermo Soho. Los terrenos, hoy ocupados por canchas de fútbol 5 y estacionamientos, serán otorgados en octubre a la constructora, que estima que en un año y medio comenzará a vender los departamentos, que luego demandarán dos años para la construcción.

El edificio dará a un nuevo parque que construirá el gobierno porteño en la zona, como parte del proyecto Palermo Green, que contempla que se desarrolle un 65 por ciento de espacio público y un 35 por ciento de construcción privada. En esa zona, el gobierno nacional está trabajando en el viaducto del tren San Martín. El gobierno porteño deberá, además, abrir calles que hoy están interrumpidas por las vías.

El predio de Palermo Green está ubicado entre las calles Godoy Cruz, Honduras y Soler y Juan B. Justo. La superficie es de 113.000 metros cuadrados. Parte de este predio era ocupado por el asentamiento conocido como Villa Hollywood, el que fue desalojado en abril de 2017.

El proyecto, que permitirá unir Palermo Soho y Palermo Hollywood, busca un desarrollo integral de la zona, donde convivan el Polo científico, el Distrito Arcos y el viaducto San Martín, cuya elevación permitirá un basamento comercial de 10.000 metros cuadrados y la apertura de calles que favorezcan una conexión que priorice la peatonalidad del área, que hasta hoy carece de espacios verdes.

El 65% de la superficie total se destinará a espacio de uso público, con 24.000 metros cuadrados de espacios verdes, que incluye 1 km continuo e interconectado con equipamiento recreativo. El 35% restante con edificios de seis pisos de altura y locales comerciales.

Palermo Hollywood

Palermo Hollywood es un área conocida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que comprende un sector del barrio de Palermo delimitado por las avenidas Juan Bautista Justo, Córdoba, Dorrego y Santa Fe.

No es oficialmente reconocido como uno de los 48 barrios porteños.

Este sector del barrio porteño de Palermo, aunque ubicado más allá del arroyo Maldonado, en lo que fuera originalmente el Partido de Belgrano, ha sido denominado de esta manera por la concentración desde principios del siglo XXI de productoras televisivas, canales de televisión y posproductoras de cine y televisión. Sin embargo se trata de un barrio tradicional -su hito institucional es el centenario Club Atlético Palermo- surgido en el intersticio interurbano entre la vieja ciudad de Buenos Aires y el pueblo de Belgrano en tiempos de la Gran Inmigración de fines del siglo XIX y principios del XX. Algunos caracterizados vecinos, como Charly García, rebautizaron el barrio como Palermo Bagdad. Los viejos vecinos prefieren llamarlo por su antigua denominación: Quinta Bollini. En la Audiencia Pública del 11 de diciembre de 2006 celebrada en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Arq. Marcelo Pazos sostuvo que Palermo Hollywood no es “ni Hollywood ni Palermo” y que las tierras que jurisdiccionalmente habían correspondido al Partido de Belgrano y no a la de la ciudad de Buenos Aires al momento de su federalización debían incluirse en la comuna XIII -Belgrano- y no en la XIV -Palermo-.

Palermo Soho

Palermo Soho es la denominación de un sub-barrio no oficial ubicado en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires. A modo general se lo puede ubicar delimitado por las avenidas Juan Bautista Justo, Córdoba, Scalabrini Ortiz y Santa Fe, aunque en inmediaciones a esta última se superpone con los también difusos Palermo Pacífico y Palermo Botánico.

El término “Palermo Soho” surge a partir de un auge inmobiliario en la zona en la cual diseñadores de moda, artistas, galerías y restaurantes de estilo deciden establecerse reformando antiguas casonas, convirtiendo la zona en un circuito de moda, arte y buen comer. Se denomina Soho evocando la mítica zona de Nueva York SoHo con características similares la cual se basó en la zona de Londres del nombre homónimo con un concepto parecido.

En la actualidad en varias capitales del mundo se denomina así a las zonas que agrupan artistas, moda y restaurantes de estilo.