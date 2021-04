Palermo Sensible, Ciudad de Buenos Aires

Palermo Sensible o Viejo, Ciudad de Buenos Aires

Palermo Sensible comprende el área que está delimitada por las Avenidas Scalabrini Ortiz, Córdoba, Santa Fe y Coronel Díaz. Para terminar de cerrar el perímetro está la calle que continúa a Coronel Díaz; Mario Bravo. Dentro de este submundo del barrio más grande de la ciudad, podemos encontrar numerosos lugares especiales para comer, visitar o entretenerse.

Entre los lugares de Palermo Sensible que no se pueden dejar pasar, en torno a lo que es, restaurantes, bares o cafés, cabe destacar a La Alacena, Maricafe, Amores Tintos y El Desarmadero. La Alacena es un restaurante italiano con una carta muy original y comida de alto nivel; un lugar acogedor en donde se pueden disfrutar exquisitos platos que no se encuentran así sin más por toda la ciudad.

Amores Tintos, que se encuentra en la esquina de Pringles y Gorriti, es un bar que se diferencia de los clásicos palermitanos que usan a la cerveza tirada como atracción principal. Como anticipa el nombre, la temática este bar gira en torno al vino. Sí, vino tirado con una amplia variedad; la cual está demás decir que es excelente.

Eso sí, tanto a este lugar como a La Alacena, recomiendo ir con tiempo o temprano, debido a que se llenan sorpresivamente rápido (y frecuente). En Amores Tintos pasa porque es el preferido de varios vecinos y vecinas de Palermo Sensible y alrededores; en La Alacena esto sucede por la combinación de lo último sumado al reducido espacio del que disponen allí.

El Desarmadero, que está a tan solo una cuadra de Amores Tintos, en Gorriti y Lavalleja, también es un lugar concurrido. Se trata de un bar más clásico en cuanto a su carta pero muy original en lo relativo al lugar en sí. La primera foto de la nota pertenece al bar, es un mural hecho por el conocido artista muralista callejero Alfredo Segatori. Maricafe, es un Café-Bar & LGBT Bookstore ubicado en la esquina de la Avenida Honduras y la calle Francisco Acuña de Figueroa. Este lugar es especial por dos principales motivos.

La codiciada torta arcoiris de Maricafe, en su versión black.

El primero de estos se trata de que Maricafe es el primer Cafe LGBT de Palermo, o dicho de otro modo, es el primer bar «hetero friendly». Con su ríquisima y única torta arcoiris, que es la segunda razón por la que destaca este cálido y pacífico lugar, es un lugar ideal para la merienda. Tanto para citas, salidas con amigos y amigas como para planes familiares, Maricafe es una gran opción. Es más, allí también se suelen hacer lecturas de tarot de vez en cuando.

Dejando de lado los lugares relativos a la comida, hay otras opciones para simplemente pasear y conocer en Palermo Sensible. Como espacio verde está la Plaza Unidad Latinoamericana, que tiene cancha de fútbol y otra de básquet, mesas de ping pong, área de ejercicio, patio de juegos infantiles, canil y un sector de mesitas que sirven como tableros de ajedrez también. El perímetro es una pista de corredores; una plaza de lo más completa.

Como atracciones turísticas de Palermo Sensible, podemos resaltar las casas del Che Guevara y de Evaristo Carriego. En Araoz 2180, en una casa de dos plantas que ya no existe, vivió por última vez en la Argentina el Che. La casa de Evaristo, que es patrimonio histórico, está localizada en la Avenida Honduras 3784. Es la biblioteca del «poeta de Buenos Aires», título que le otorgó la crítica de su tiempo en los inicios del siglo veinte.

LibrosRef.

Por último, otro lugar de Palermo Sensible que sirve para las y los amantes de los libros. LibrosRef es una librería ubicada en Honduras al 4191. Es una casona de fachada azul que recuerda a la vieja arquitectura de Palermo Sensible. La librería cuenta con un catálogo de libros raros, antiguos, de poesía e inhallables también.