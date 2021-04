Palermo sin distanciamiento. Descontrol total en bares y restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires.

Palermo sin distanciamiento. Descontrol total en bares y restaurantes de Buenos Aires.

Muchos de los bares y restaurantes de los barrios porteños de Recoleta y Palermo siguen atendiendo a gran cantidad de clientes dentro de sus locales, sin distanciamiento, y a pesar del decreto nacional que prohibió utilizar los espacios cerrados en el horario de 6 a 19, en el que sí pueden funcionar los locales gastronómicos en el AMBA al aire libre.

Los comerciantes gastronómicos además de vender en negro y sin factura, con empleados no registrados no están respetando el distanciamiento social dentro de sus locales. La AGC, no controla absolutamente nada. Larreta y su equipo no se están tomando seriamente la Pandemia.

Irresponsabilidad del Jefe Comunal y del Jefe de Gobierno en medio de la Pandemia

Si bien la discusión estuvo centrada esta semana en la judicialización de la medida de suspender las clases presenciales, dictada también por el presidente Alberto Fernández mediante el decreto de necesidad y urgencia 241/2021, la recorrida demostró que el Gobierno porteño no tomó las medidas necesarias para hacer cumplir otras restricciones.

En Caba está prohibido utilizar los espacios cerrados en el horario de 6 a 19.

Esta situación ya fue advertida por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que le transmitió al Gobierno porteño la necesidad de “reforzar las acciones de control” tras haber recibido varias denuncias vinculadas a incumplimientos.

Palermo sin distanciamiento. Descontrol total en bares y restaurantes.

Al respecto, Gabriel Fuks, secretario de articulación federal de Seguridad del Ministerio a cargo de Sabina Frederic, confirmó que desde su cartera enviaron «una nota a la Secretaría de Justicia y Seguridad porteña por el incumplimiento del DNU en los locales gastronómicos de la Ciudad”, y aclaró que no enviaron nota a las escuelas.

Palermo sin distanciamiento.

Para entender el incumplimiento hay que remitirse al artículo 4 del decreto, que establece que quedan suspendidas las actividades en «los locales gastronómicos (restaurantes, bares, etc.), entre las DIECINUEVE (19) y las SEIS (6) del día siguiente, salvo en las modalidades de reparto a domicilio y para retirar en los locales de cercanía».

Y aclara que «entre las SEIS (6) horas y las DIECINUEVE (19) horas, los locales gastronómicos sólo podrán atender a sus clientes y clientas en espacios habilitados al aire libre», algo que no se observó en ninguno de los locales de la avenida Santa Fe.

El Gobierno porteño no tomó las medidas necesarias para hacer cumplir otras restricciones.

La recorrida

En la recorrida realizada se constató, por ejemplo, que los dos locales tenían entre cinco y ocho mesas ocupadas dentro del local, sin distancia entre ellas, ni siquiera dejaban una mesa libre y otra ocupada.

La mayoría eran personas solas, muchos adultos mayores, pero en algunas mesas había dos o más personas.

En Caba está prohibido utilizar los espacios cerrados en el horario de 6 a 19.

En un fallo de marzo de 2009, la Corte Suprema precisó que el legislador, al disponer que es de orden público, «ha definido a la ley como contenedora de un conjunto de principios de orden superior estrechamente vinculados a la existencia y conservación de la organización social establecida y limitadora de la autonomía de la voluntad».

La situación de descalabro y descontrol total se verificó en las zonas comerciales de Palermo Hollywood y Soho, donde la mayoría de los locales gastronómicos tenían comensales en su interior abarrotados, sin distanciamiento, pese a que está prohibido por el decreto que definió una serie de medidas específicas de prevención y contención para el AMBA, que incluye -entre otras medidas- el cierre de centros comerciales, shoppings y actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en ámbitos cerrados.

Con respecto al cumplimiento, el propio decreto indica que son «los Gobernadores y las Gobernadoras de las Provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quienes dictarán las medidas necesarias para implementar lo dispuesto en el presente decreto como delegados o delegadas del gobierno federal, conforme lo establece el artículo 128 de la Constitución Nacional».

VINOS