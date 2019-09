Panqueque: Federico Sturzenegger ahora habla de la “culpa” de Mauricio Macri.

Compartí :-) .







A la hora de los panqueques no hay día, se puede, si se puede, se puede ser panqueque en el desayuno, al medidía, a la tarde a la noche o todo el día.

Federico Sturzenegger fue parte de un plan sistemático para la destrucción total de la economía Argentina formando parte del mejor equipo de los últimos 50 años, pero descubrió que la “culpa” no es, él, ni él, ni él, si no su propio Presidente al que lo apoyó en la destrucción de toda pyme que camina. Panqueque si y caradura también. Es re fácil la de los economistasfuncionarios, se equivocan y se van a su casa, no ponen su patrmonio versus resultados concretos. Quizas sería un punto a estudiar. Te llevas a 4 millones de pobres ( no te llevas geografía a marzo) y no te pasa nada. Argentina es genial. No pasa nada.

El ex presidente del Banco Central Federico Sturzenegger cuestionó al Gobierno por la inflación y consideró que la “culpa” de la crisis económica “reside en las políticas que se decidieron” desde la Casa Rosada.

Por medio de un documento que elaboró bajo el título “La Macro de Macri: el sinuoso camino hacia la estabilidad y el crecimiento”, el economista evaluó: “Si bien la herencia macroeconómica recibida por el Gobierno no era ideal, es difícil culparla por los resultados”.

“Al final, la culpa reside en las políticas que se decidieron. El deterioro de la política fiscal en primer lugar y, luego, la elección de apostar por un crecimiento a corto plazo, incluso a expensas de las instituciones monetarias y la inflación”, señaló.

Sturzenegger señaló que, “la administración de Macri venía acarreando el estigma de ser un partido de derecha o centroderecha, y como tal se anticipaba que iba a arrancar su gobierno con un fuerte ajuste fiscal y monetario. No obstante, el equipo político creía que era necesario sacarse ese estigma”, “un error político costoso y obvio, pero además paradójico, para un equipo que había demostrado una profesionalidad significativa en su evaluación de los riesgos y beneficios políticos, y había visto los beneficios políticos de la desinflación en las elecciones legislativas de 2017”.

No obstante, el ex funcionario reconoció que la política de metas de inflación que planteó durante su gestión al frente de la autoridad monetaria fue, tal vez, “demasiado rápida y agresiva”.

Sturzenegger había proyectado, a principios de 2016, que la inflación de 2019 sería del 5%.

En el documento difundido este lunes, el economista hizo referencia también a la conferencia de prensa del 28 de diciembre de 2018, en la cual el Gobierno anunció que cambiaba las metas de inflación.

En ese sentido, recordó que el “leitmotiv del Banco Central había sido que un cambio de meta quiere decir no tener una meta”.

Pero aseguró que Macri había decidido “cambiar al presidente del Banco Central si era necesario”.

Federico Sturzenegger debería ir solo a la carcel. Entregate Federico Sturzenegger. Confesa. la destrucción de 4 millones de puestos de trabajo, son personas que dejaste en la pobreza. Más un millón de pymes en la quiebra.

CONFESA FEDERICO CONFESA.

