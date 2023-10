Papelón: Luis Barrionuevo le quita apoyo a Milei tras acuerdo con Bullrich y Macri

«Desencantado» e «indignado», Barrionuevo le quita apoyo a Milei tras acuerdo con Bullrich y Macri

El dirigente gastronómico Luis Barrionuevo le retiró hoy su apoyo al candidato presidencial de la Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, tras el acuerdo político alcanzado ayer con Patricia Bullrich y Mauricio Macri de cara al balotaje del 19 de noviembre, y dijo que la titular del PRO «ensucia la propuesta inicial» del libertario y «desvirtúa y contradice los pilares» del espacio.

«En las elecciones generales, no sólo respaldé, sino que defendí con convicción y pasión a Javier Milei, creyendo en valores, principios y una nueva visión para nuestro querido país. Pero hoy, con un sentimiento de profunda indignación y desencanto, me veo en la necesidad de alzar mi voz para comunicar que no puedo, ni voy a acompañar esta sorpresiva alianza entre el partido de Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich», indicó el dirigente sindical a través de un comunicado.

De esta manera, el líder de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) oficializó su alejamiento del candidato libertario al que ayudó en su armado de fiscalización en todo el país para los comicios y para el cual había aportado «más de 200 mil fiscales en todo el país», según Barrionuevo.

«La pregunta sobre ‘la casta’ ha inundado esta campaña, y me veo forzado a cuestionar: al final del día, ¿quién resultó ser la verdadera casta? Es evidente que la ilusión de nuestra juventud, sedienta de autenticidad y cambio, ha sido traicionada al observar que se pacta con personajes que encarnan lo que se prometió combatir», sostuvo el dirigente sindical.

Barrionuevo indicó que «en la vida la dignidad no se vende ni se negocia» y aseguró que por más de que se proclame lo contrario «no todo es lo mismo».

«Patricia Bullrich no sólo ensucia la esencia de la propuesta inicial, sino que desvirtúa y contradice frontalmente los pilares que me motivaron a respaldar a Milei. No voy a compartir un mismo esfuerzo político con alguien que es la encarnación del castigo al pueblo trabajador, como lo demostró en sus reiterados pasos por el poder», aseveró.

Por estos motivos, el sindicalista afirmó que «pese a que prometía ser un nuevo futuro para la Argentina», tomó la decisión de «desvincularse de esta nueva alianza».

«Mi lealtad con el bienestar de los trabajadores es absoluta, y cada decisión que tomo se guía por la transparencia y la necesidad de ofrecer a los argentinos coherencia y verdad», agregó.

En este sentido, el gremialista afirmó que es fundamental entender que «la patria no está en peligro» y que «la patria somos todos nosotros» y añadió: «La patria somos todos nosotros, argentinos perseverantes, que día a día luchamos por salir adelante frente a los innumerables desafíos de nuestro país».

Para el dirigente, la Argentina necesita «una reforma laboral que proteja a los trabajadores y sus organizaciones» y aseguró que a pesar de los desafíos «somos los argentinos con nuestra integridad y amor por nuestra tierra quienes construimos el país que deseamos».

«Es crucial subrayar que ningún plan de gobierno debe enfocarse en suprimir al adversario. El peronismo es parte de nosotros, de nuestra historia y lo seguirá siendo», aseveró.

Finalmente, Barrionuevo sostuvo que los intentos de silencias voces han generado «divisiones y consecuencias dañinas» para los argentinos que «se levantan y salen a trabajar todos los días».

«Todo cambio debe ser inclusivo y respetar las tradiciones que nos definen como argentinos», concluyó.

Milei había buscado el apoyo de Barrionuevo durante las generales para tener «una pata sindical» dentro de su armado.

Tras los resultados del domingo, que colocaron a Milei en el segundo lugar de las preferencias del electorado, desde LLA advirtieron sobre problemas en la fiscalización y sembraron dudas con respecto a la participación del sindicalista gastronómico.

El asesor de Milei y eventual ministro del Interior en un posible gobierno Guillermo Francos aseguró hoy: «Nosotros tenemos dudas sobre lo que pasó en la elección. Donde no teníamos fiscal, las mesas eran 100% a 0%. Claramente tuvimos fraude».

Al ser consultado si tenía alguna responsabilidad el dirigente sindical gastronómico dijo: «No tengo forma de decir eso con claridad. Ahora (con la incorporación de Bullrich) va a ser más sencillo de fiscalizar».