“Paredón y después el FMI” Escribe Eduardo Sanguinetti

He establecido a través de mi apocalipsis personal, una revelación de la inmundicia burguesa camuflada de solidaridad publicitada, que tras la hipocresía de un humanitarismo simuladamente prudente y asimilado a una sencillez que abruma por lo barroco y lo vacuo, intenta desviar las miradas de las mayorías hambreadas, que conforman la ignominia cotidiana, que ningún amante de la verdad puede dejar de ver.

“Si dejaras de denunciar de manera formidable al sistema vigente y a sus funcionarios todo te iría mejor, te darían el espacio que mereces”, me manifestó con las mejores intenciones un conocido académico teutón, días pasados… soy parte de la “generación perdida y traicionada”, en búsqueda de un proto-suelo generacional, no ignoro, que por causa de mi posición al margen del discurso oficial, política y culturalmente correcto, estoy silenciado en mi país Argentina, tierra de conformismos y especulaciones a las que nos tienen acostumbrados los arrastrados mandarines y mandaderos de gobiernos de un solo color, pues, ¿hay derechas o izquierdas?, ¿cuántos peronismos existen?, ¿el movimiento de la ignorancia a triunfado?, ¿los artistas de la nada a quién obedecen?, ¿las marchas sirven de algo o solo son excusas para amortizar al ministerio de seguridad y jugar a las escondidas?, ¿los sindicalistas heredaron tantas propiedades o sólo las adquirieron con lo recaudado en obras sociales y las dádivas gubernamentales?, creo que solo existe un surrealismo de la canalla miserable, los que se acomodan a la globalización del espectáculo, especulando con la especulación, con los flujos financieros, con las variaciones futuras de las tasas de cambio, con distribuciones manipuladas: una pseudo economía mafiosa, histérica, inoperante, asentada en el viento, a años luz de la sociedad… en fin, el ultaneoliberalismo victorioso, que ha pretendido y ha logrado, hacer economía y sólo hizo negocios, devenidas estas maniobras fraudulentas en genocidios de pueblos enteros, en estado deplorable de vida y capacidad para poder construir una existencia.

No confundamos la economía con las operaciones financieras, el ejercicio engañoso de la economía con el de la política… sobre todo, se confunde adrede, las instituciones políticas con el poder corporativista financiero. ¿Qué es la economía?, ¿es la organización y el reparto de la producción en función de los pueblos y su bienestar?, ¿o es la utilización y marginación de éstas en función de las fluctuaciones financieras caóticas, en su detrimento y en beneficio exclusivo de las ganancias? A partir de esta confusión se despliega, de manera inadvertida, una política aniquiladora de las demás, no queda oposición alguna a este asesinato de los ideales, de un mundo para todos.

Un régimen dictatorial ha sentado reales en este mundo, dispuesto para divorciarse de la democracia en su acepción original, pero lo suficientemente poderosa, para no interesarse por ello… y no olvidemos que reina en este planeta contaminado, con pléyades de esclavos que apuestan a un futuro mejor, con ese optimismo que permite a los idiotas coronarse reyes… ¿no se dan cuenta de que nada es casual? todo lo que sucede está planificado, ¿quién premia a los mismos?, los traidores, los que entregan la libertad de los pueblos por una eternidad célibe asegurada, ¿quién invita a los mismos fantoches a entregar su opinión pasteurizada a programas de conductores/as pattiserie?… Ninguna voz de un “valiente” habilitado a la farsa que tenga “algo” que decir ante tanto atropello del vengador machirulo, por ejemplo, del grosero presidente argentino que redujo a Argentina al desguace y la degradación en nombre de ningún sentido, en el “nuevo-vetusto orden” instalado por decreto oral, solo el sonido del coro de mercenarios bajo bandera de remate, en estudios de TV y programas radiales para focas…siempre los mismos diciéndose las mismas cosas unos a otros…la sociedad de los aplausos mutuos ha triunfado… incluyo a todos los candidatos a las elecciones que tendrán espacio en este año 2019… como también, incluyo a todos los autodenominados opositores y virulentos revolucionarios de café de set televisivo, los polémicos que pretenden cambiar el mundo, maquillados en el bar de los sueños de señora burguesa, bajo cuya falda se empantanan olores fétidos… los adaptados a los hechos consumados, a la especulación a la propaganda de basura psicobiodegradable… nada se cuestiona, se movilizan todas las justificaciones y argumentos inválidos para que el régimen continúe en plena vigencia, en su finalidad de eliminar cualquier disenso, so-pena de ser considerado un inadaptado a la mentira global… y bien, quién se adapta y asimila a la estafa y el fraude es cómplice del genocidio en acto.

Permanecemos en el seno de políticas aparentemente distintas, ya que todas responden a una política mundial asentada en un principio único, subyacente, incuestionable: el de la prioridad clandestina acordada a la ganancia privada, he ahí el secreto proyectado en 3D… dicen los machirulos que este principio no admite discusión y quién no reconoce la economía de mercado, como modelo único de sociedad, como definición misma de la democracia, es una mezcla de autista retardatario con agitador peligroso, ¿no será a la inversa?… y además ¡qué importa si lo que hoy se conoce como “economía de mercado” ya no se asimila a su definición!… medítenlo, no es para deja de lado… ah! y no dejen de pensar en la entrega de un país al FMI y sus consecuencias… de todos modos hay platita para solventar la campaña electoral de machirulo, instalado en la gatera… y luego, “más allá la inundación” o “paredón y después”… y los del campo a fumigar, pues machirulo lo ordena, a pesar de que científicamente y empíricamente comprobada la nocividad criminal de estos agrotóxicos… ¡la ganancia!, ¡la ganancia! antes que nada pregona el machirulo, ¿y los pueblos?, ¿y a quién le importan los pueblos?… a los gobernantes y demás fauna claramente no.

Existe una opinión pública universal, “globalizada”, mayoritariamente antineoliberal, pero como los vasos comunicantes de internet se manipulan, no se saben hasta qué punto se ha extendido, tanto menos por cuanto uno de los recursos del sistema consiste en convencer a cada opositor de que está aislado, de que es el único en manifestar ideales delirantes y de tiempos donde una humanidad se jugaba por causas gloriosas, de libertad y verdad, de igualdad y solidaridad… Ha acontecido una revolución drástica a plena luz del día con el neón iluminando el paisaje de Internet, manipulada esta gigantesca base datos por los que se encuentran en el núcleo del “gran simulacro”, los poderosos que hacen negocios superlativos con las emociones e interconexiones de los adictos a las redes, los poderosos plenos de malicia, crueldad y traición a la esencia de lo que pudo haber sido algo milagroso, lo que es historia ya, sin estar en la base de datos de los servidores, de usuarios prevenidos, manipuladores de todo lo que hace a la sobrevida de una humanidad servil y adicta, donde los machirulos afiliados al club ultraneoliberal aún los que se colocan máscaras de heterodoxos, austeros y libres alcahuetes rentados, simplemente conforman el espionaje que asola al mundo.

La facilidad con la que el poder corporativista ha sometido a los más pobres a la servidumbre, la ausencia de preocupación y de reacción, el silencio frente a semejante atentado contra los derechos humanos son difíciles de comprender y más inquietantes que los hechos mismos, porque estamos en la frontera de la barbarie, allí donde unos hombres tratan a otros como subhumanos.