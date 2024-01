Paris Fashion Week: tendencias en tiempo real

La Semana de la Moda de París

La Semana de la Moda de París, una de las más importantes del mundo, está en pleno apogeo y ya se empiezan a vislumbrar algunas tendencias que podrían marcar el rumbo de la moda masculina para la temporada otoño/invierno 2024.



La vuelta del traje

Una de las tendencias más destacadas es la vuelta del traje. Los diseñadores han apostado por trajes de corte clásico, con líneas depuradas y tejidos de alta calidad. El color negro sigue siendo el favorito, pero también se han visto trajes en otros colores, como el azul marino, el gris o el blanco.

La estética preppy

Otra tendencia que está cobrando fuerza es la estética preppy. Los diseñadores han reinterpretado el estilo universitario americano con prendas como blazers, camisas o polos. Los colores pastel y los estampados clásicos, como las rayas o los cuadros, son los protagonistas de esta tendencia.



La moda sostenible

La sostenibilidad también es una tendencia que está presente en la Semana de la Moda de París. Los diseñadores están apostando por la utilización de tejidos reciclados o de origen responsable. También se han visto prendas hechas a mano o con técnicas artesanales.

