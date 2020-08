Compartí :-) .













Ubicada en la Plaza Las Heras en la esquina Av. Cnel. Díaz 2281, y Juncal 3115.

Una Iglesia de diseño moderno, se eleva al Cielo con su vigas de hormigón armado, con el altar en el foco geométrico y de atención. La misa es amena y el sacerdote emotivo. La iglesia tiene buen sonido, lugar, hacen muchas actividades que te hacen sentir más en familia, tienen buenas personas y la mayoría del tiempo hay padres confesando

Parroquia Nuestra Señora de Loreto, es un Icono del barrio de Palermo. Se trabaja no solamente en lo espiritual, primer objetivo, sino, en numerosos grupos de ayuda, autoayuda, solidaridad, visita a gente en situación de calle, apoyo, cursos, conferencias, en fin, se desarrolla un enorme trabajo en favor de quien lo necesite. Para conocer más sobre todas las enormes actividades, los invitamos a acercarse, tengan o no fé católica. No dudo que se llevarán algún/os «regalo/s» de Dios!

Austera, de arquitectura de características minimalisticas. Amplia, pocos adornos, cuenta con un impresionante órgano de viento restaurado. Brindan asistencia social a gente de la calle. Hay catecismo para niños y adultos.

En relación con la estructura, la parroquia es moderna y muy bonita; despojada. Luminosa. En relación con la gente que está a cargo, se muestra cálida y receptiva. Además, brindan asistencia a la comunidad de diversas formas: la noche de la caridad, ropero con Cáritas, misiones al norte del país. Hay misas en muchos horarios y días.

A los turistas católicos que visiten Buenos Aires les recomendamos visitar la Parroquia Nuestra Señora de Loreto, un maravilloso y un paseo moderno y de fé.

011 4804-4873

MAILPARROQUIA@LORETO.ORG.AR



Juncal 3115

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Buenos Aires – CP 1425

Teléfono: +54 1148044873

Email: parroquia@loreto.org.ar

P. OMAR DI MARIO

Párroco

El P. Omar fue nombrado párroco de la parroquia el 12 de Marzo del 2017.

P. JULIÁN ZABALAGA

Vicario Parroquial

El P. Julián acompaña distintas actividades de nuestra parroquia, como a los jóvenes de Loreto.

CONFESIONES

Reencontrarse con Dios, Recibir su perdón…

De Lunes a Sábados: De 10 a 12:30 y de 18:30 a 20 horas.

Domingos: De 8 a 13 y de 17:30 a 22 horas .

MISAS

Celebremos juntos la Eucaristía

De Lunes a Sábados: 8, 12 y 19:30 horas.

Domingos: 8, 10, 11, 12:15, 18:15, 19:30 y 20:45 horas.

SECRETARÍA

Te informamos lo que necesites saber de nuestra parroquia.

La atención es de lunes a domingos,

de 9 a 12:30 y de 17 a 20:30 horas.

Teléfono: (011) 48044873 – int. 100

El 10 de diciembre, se celebra la festividad de la Virgen de Loreto, patrona de la Fuerza Aérea Argentina. El Papa Benedicto XV, por decreto del 24 de marzo de 1920, declaró y constituyó a Nuestra Señora de Loreto patrona de todos los aeronautas. La decisión del Papa se tomó porque esta Virgen de Loreto (lugar poblado de laureles en latín) está vinculada al traslado milagroso de la casa donde nació la madre de Jesucristo de Nazaret hasta Croacia, primero, y luego al monte de laureles, en el territorio de Recanati (Italia).

Cuenta la leyenda que fue trasladada por los ángeles tras una invasión mameluca. Esta tradición narra que en el año 1291, cuando los cruzados se vieron obligados a abandonar la Tierra Santa, la Casa de la Virgen donde se encarnó el hijo de Dios y donde pasó la mayor parte de su vida junto a la Virgen María y San José (Luc.2, 51-52) en Nazaret fue transportada mediante misterio angélico desde Nazaret a Tersaco, en Dalmacia, y desde allí, en la noche del 10 de diciembre de 1294, al monte de laureles, en el territorio de Recanati (Italia).

El Santuario de la Virgen de Loreto se levantó en el siglo XIV. En su interior se encuentra la Santa Casa. Desde entonces la localidad italiana de Loreto se ha convertido en un extraordinario centro de peregrinación.