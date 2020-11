Patios de juegos y playones deportivos de las plazas y parques reabrieron desinfectados.

Compartí :-) .









Desinfectados y con recomendaciones, así reabrieron los patios de juegos y playones deportivos de las plazas y parques.

Se reforzó la limpieza y desinfección de los juegos, hay guarda parques con productos sanitizantes para aplicar en las manos de los chicos y padres antes de que ingresen a jugar, se deberá cumplir con el distanciamiento social y el uso de tapabocas.

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2020.- Desde esta semana chicos y grandes pueden disfrutar aún más de los parques y plazas porteñas con la habilitación de los patios de juegos y también los espacios en los que se practican deportes. La Ciudad reforzó la higiene y desinfección de los juegos que se realizará varias veces al día, además se dispuso que el personal de gobierno aplique productos sanitizantes en los accesos de los 112 patios de juegos ubicados en los 85 espacios verdes de mayor concurrencia y verifique el cumplimiento del protocolo diseñado para los mismos, el distanciamiento social y el uso del tapabocas.

Los espacios habilitados funcionarán en el horario de 8 a 20hs como parte del plan de apertura gradual de la Ciudad. En los accesos los vecinos encontrarán información y recomendaciones a cumplir para prevenir el riesgo de contagio. Hay que destacar que el uso del tapabocas es obligatorio para los chicos y chicas que superen los 6 años de edad y que los niños deberán siempre acceder con la supervisión de un mayor con sus manos sanitizadas y respetando la capacidad de cada espacio.

De sur a norte y de este a oeste las 15 comunas contarán con patios de juegos habilitados. En la Comuna 1 estarán disponibles la plaza Lavalle (Lavalle al 1200), Plaza Micaela Bastidas (Vera Peñaloza y Av. Calabria), el Parque Lezama (Av. Paseo Colón y Av. Brasil) y Plaza Constitución (Lima 1563).

En la Comuna 2 la plaza Vicente López y Planes (Miguel de Azcuénaga 1094), Rodríguez Peña (Rodríguez Peña al 900), Plaza Rubén Darío (Av. F. Alcorta 2300) y Plaza Enrique Pichon Riviere (Azcuénaga 1145). Plaza Dr. Bernardo Houssay (Av. Córdoba 2100) y Plaza Monseñor Miguel de Andrea (Dr. Tomás M. de Anchorena 901).

En la Comuna 3, Plaza de la Estación (Pres. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3326), Plaza Manzana 66 (Av. Jujuy 400), Plaza Martín Fierro (La Rioja y Barcala), Plaza 1° De Mayo (Av. Hipólito Yrigoyen 2200).

En la Comuna 4 Parque España (Av. Caseros y Av. Amancio Alcorta), Plaza Guillermo Barbieri (Calle Luna y Los Patos), Parque de los Patricios (Av. Caseros 3020), Parque Pereyra (Av. Vélez Sarsfield y Av. General Iriarte), Parque Flora Nativa B. Q. Martín (irala y Pi Margall), Parque Florentino Ameghino (Av. Caseros y Monasterio), Plaza Colombia (Av. Montes de Oca y Brandsen), Plaza Nueva Pompeya (Av. Sáenz y Traful).

En la Comuna 5 las familias podrán visitar los patios de juegos de la Plaza, (Sarmiento y Bulnes), la Plaza Mariano Boedo (Estados Unidos y Sánchez de Loria), el Patio Sánchez de Bustamante (Sánchez de Bustamante 700).

En tanto, en la Comuna 6, Parque Rivadavia (Rivadavia 4900), Plaza Irlanda (Donato Alvarez y Gaona), Plaza Giordano Bruno (Giordano Bruno y Parral), Parque Centenario (Av. Patricias Argentinas y Av. Roentgen).

En la Comuna 7, Plaza Ángel Gris (Av. Avellaneda y Calcena), Plaza de la Misericordia (Lautaro y Francisco Bilbao), Plaza Pueyrredón (Av. Rivadavia y Artigas), Plaza de los periodistas (Nazca y Neuquén), Parque Chacabuco (Av. Asamblea y Puán).

En la Comuna 8 Plaza Nuestra Señora de Fátima (Av. Mariano Acosta y José Barros Pazos), Parque Indoamericano (Av. Escalada y Av. Castañares), Parque de las Victorias (Larrazábal 4880-4950), Plaza Unidad Nacional (Delfin Gallo y Martiniano Leguizamón), Plaza Democracia (Av. Lisandro de la Torre y Av. Coronel Roca), Plaza Sudamérica (Av. Piedrabuena y Av. Fernández de la Cruz).

En la Comuna 9, los vecinos también podrán acceder al patio de Juego de la plaza Alberdi (Av. Directorio y Av. Lisandro de la Torre), Plaza Rómulo Zabala (Ercilla 7502), Plaza de los Mataderos (Av. Lisandro de la Torre y Bragado), plazoleta de Isidora (Av. Larrazábal y Caaguazú), plaza Sarmiento (Cosquín y Tuyutí), parque Avellaneda (Av. Directorio y Fernández).

En la Comuna 10, Plaza Ernesto Che Guevara (Osvaldo E. Benedetti y Coronel Ramón L. Falcón), Plaza Ejército de los Andes (Av. Rivadavia y Corvalán), plaza Ciudad de Banff (Arregui y Lisboa), plaza Dr. Juan Bautista Terán (Melincué 5352-5400), plaza Vélez Sarsfield (Chivilcoy y Bogotá), plaza Monte Castro (Gualeguaychú y Miranda), plaza las Toscaneras (Ramón Lista y Moliere) Plaza del Corralón (Av. Gaona 4660) y plaza Don Bosco (Av. Lope de Vega y Elpidio González).

En la Comuna 11 están habilitados los patios de juegos de las plazas Dr. Roque Sáenz Peña (Av. Juan B. Justo y Av. Boyacá), plaza Aristóbulo del Valle (Campana y Baigorria), plaza Arenales (Nueva York y Mercedes), plaza Tte. Gral. Ricchieri (Av. Francisco Beiró y Quevedo) y Plaza de la Asunción (Av. Gaona y Gavilán).

En tanto, en la Comuna 12 los espacios verdes más concurridos son el parque General Paz (Av. Crisólogo Larralde y Av. Gral. Paz), parque Saavedra (Av. García del Río y Pinto), plaza Leandro N Alem (Artigas y Larsen), plaza Martín Rodríguez (Habana y Argerich) y plaza Echeverria (Dr. Pedro Ignacio Rivera y Bauness).

En la Comuna 13 contará con información y productos sanitizantes la plaza Mafalda (Santos Dumont y Gral. Enrique Martínez), plaza Concepción Arenal (Concepción Arenal y Conesa), plaza Felix Lima (Ramallo 2200), plaza Balcarce (Manzanares y Vuelta de Obligado), plaza Noruega (Mendoza y Amenábar), Barrancas de Belgrano ( Mariscal Antonio José de Sucre 1600-1700), plaza Castelli (Juramento y Conde), Plaza Alberti (Arcos 2665) y parque de Las Américas (Ramsay y Blanco Encalada).

En la Comuna 14 la plaza Inmigrantes de Armenia (Malabia y Nicaragua), parque Las Heras (Av. Coronel Díaz y French), plaza Intendente Casares (República Árabe Siria 2510), plaza Unidad Latinoamericana (Av. Medrano y Costa Rica).

En la Comuna 15, estarán habilitados los patios de juegos de la plaza 25 de Agosto (Charlone y Heredia), la plaza Sarmiento (Gándara y Berlín), la plaza 24 de Septiembre (Cnel. Apolinario Figueroa 602), el parque Elcano (Av. Elcano 4352-4390), plaza Gral. Benito Nazar (Antezana y Olaya) parque LOS ANDES (Av. Jorge Newbery y Av. Guzmán) y el parque Isla de la Paternal (Av. Chorroarín y Dr. Joaquín Zabala).

El Plan Integral y Gradual de Puesta en Marcha de la Ciudad es una estrategia centrada en el bienestar de todas las personas que viven, estudian y trabajan en Buenos Aires lanzado durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus. Comprende medidas para adaptar el espacio público, garantizar la movilidad y el transporte seguros, y recuperar la actividad económica de la Ciudad. Consta de seis etapas y contempla 100 protocolos para la apertura progresiva de la actividad comercial, cultural, recreativa, deportiva, turística, de servicios, industrial, del espacio público, de la salud programada y de la educación.

Medidas de prevención en Espacios Verdes: IF-2020-27010569-GCABA-DGEVYC

Será obligatorio para los adultos y niños el uso de un elemento de protección que cubra nariz, boca y mentón conforme a lo establecido en las Resoluciones Conjunta N° 15/MJGGC/2020 y N° 17/MJGGC/2020.

Conforme lo establecido en el Protocolo vigente para la realización del Ejercicio Físico en el Espacio Público no resulta obligatoria la utilización del cubrebocas y/o tapaboca durante la práctica de running y/o práctica aeróbica intensa de las actividades autorizadas, a fin de no obstruir la respiración.

Se recomienda desinfectar todos los objetos que se hayan utilizado en las salidas autorizadas.

Se deberá respetar en todo momento las medidas de distanciamiento social recomendadas por las autoridades sanitarias.

Se recomienda evitar dar la mano, abrazar o besar a otras personas.

Se recomienda llevar elementos para la hidratación personal ya que el uso de los bebederos se encontrará vedado.

Se recomienda llevar bolsas descartables para la disposición de las heces de mascotas, ya que el uso de las expendedoras ubicadas en los Espacios Verdes, estará vedado.

Se recomienda no compartir mate, vasos, botellas ni utensilios.

Se deberá dar estricto cumplimiento a los protocolos complementarios referente a la realización de actividades permitidas en los Espacios Verdes.