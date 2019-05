Patologías Alimentarias en el Siglo XXI. De Flavia Tomaello.

Compartí :-) .







La Editorial Universitaria de Buenos Aires – Eudeba – publicó “Patologías Alimentarias en el Siglo XXI. ¿Comemos como somos?” de Flavia Tomaello. Esta investigación apunta a eliminar viejas creencias erróneas sobre la alimentación y encontrar distintos niveles de responsabilidad en la familia, las instituciones y en el rol que cumplen los medios de comunicación.

En estas páginas se propone un recorrido amplio sobre las patologías alimentarias y aquellas dolencias asociadas con la alimentación, más comunes en la actualidad. No solo trata los trastornos más conocidos y asociados a la adolescencia, como la bulimia y la anorexia, sino también otros que pueden derivar en enfermedades crónicas, ligadas tanto a deficiencias nutricionales, a casos de sobrepeso, como también a la obsesión por la vida sana y el deporte excesivo, como por ejemplo: fatorexia, vigorexia, ortorexia, permarexia, progorexia, diabulimia, manorexia (anorexia masculina), entre otras patologías y fobias.

Esta investigación apunta a eliminar viejas creencias erróneas sobre la alimentación y encontrar distintos niveles de responsabilidad en la familia, las instituciones y en el rol que cumplen los medios de comunicación.

Se pretende fundamentalmente prevenir e identificar conductas que den lugar a un vínculo desfavorable de las personas con los alimentos desde la infancia; para esto, la autora propone herramientas, tanto a profesionales como a padres, de detección temprana de dolencias y métodos rápidos para encaminarse en la solución de una patología inminente. Propone la noción de que el acto de comer funciona en un esquema de comunicación en el cual la persona recibe o es invitada, por lo cual, el sujeto que tenga una buena relación con sus alimentos tendrá grandes posibilidades de relacionarse mejor con su entorno (familia, amigos, compañeros de trabajo, pareja, etc).

“Comer es un hecho social”, es el momento de encuentro de una familia después de una jornada alejados de la casa, y también es la ocasión de conectarse con otras personas: almuerzos laborales, desayunos profesionales, cenas de negocios, ferias de comidas, etc.

Los trastornos alimentarios están ligados a la familia como “formadora de autoestima”, al colegio, a los medios tradicionales de comunicación y digitales, así como a hechos determinantes en la vida de la persona y las presiones socioculturales.

Acerca de la autora

Flavia Tomaello, es ensayista, escritora y fotógrafa, también comunicadora social y contadora (UBA). Posee un Posgrado en Infancia, Educación y Pedagogía. Tiene más de 30 años de experiencia como periodista y publicó más de 45 libros de ficción, no ficción e infantiles. Es especialista en la problemática femenina. Además, dirige su propia consultora de comunicación desde hace más de veinte años.

Como periodista ha trabajado en casi una centena de medios de uno y otro lado del océano. Hace más de una década publica sus fotografías y ha hecho una decena de muestras en Argentina y en el exterior. Ha ejercido la docencia en el nivel medio y universitario. Lleva adelante un blog para mujeres: lacitodeamor.tumblr.com; y otro infantil: elpeluchonline.tumblr.com.

Ganó programa de Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires, edición 2011. Lidera y colabora en diversos proyectos alternativos como Poveglia per tutti (recuperación de una isla en la laguna de Venecia).Desde el año 1999 es asesora en comunicación de ALUBA, Asociación de Lucha contra la Bulimia y Anorexia de Argentina.