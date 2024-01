Patricia Bullrich en su propio laberinto colapsado

A la ex terrorista Patricia Bullrich, nada le da resultados, solo va a la TV a su programa con periodistas que no le hacen preguntas serias y solo le hacen preguntas guionadas por su responsable de comunidad de internet. La violencia, la delincuencia no la logra domar, solo fueron promesas de campaña en TN en este contexto protocolar y en los anales de la patria la señora no logra hacer pie en un gobierno como dice Jorge Asis «colapsado a menos de un mes de gestión».

Bullrich pidió que dejen de «extorsionar la gobernabilidad» y respaldo el proyecto de ley ómnibus

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió esta noche que dejen de «extorsionar a la gobernabilidad» del presidente Javier Milei y valoró el DNU y el proyecto de ley enviado recientemente por el Poder Ejecutivo al Congreso, que «apuntan a la inversión y el orden para tener empleo».

«No es lógico que el 24 (de enero) va a ser un mes de que haya comenzado el Gobierno y hacen un paro nacional. El país necesita trabajar, ordenarse y está cansado de la presión, de que las minorías vuelvan a estar rehenes de un grupo que estuvo bajo la alfombra durante cuatro años», expresó Bullrich en referencia a las medidas de protestas que anunció la CGT contra la gestión nacional.

En una entrevista para TN, la ministra pidió: «Basta de extorsión a la gobernabilidad. O gobiernan ellos o generan una sistematibilidad (SIC) de desgaste».

La necesidad supera a cualquier protocolo o policía.

Cacerolazo en Acoyte y Rivadavia

En ese sentido, consideró que «Argentina se debate entre tener más capacidad de que los individuos elijan su vida o que los ciudadanos queden presos de un sistema».

La ministra valoró el proyecto de ley conocido como ómnibus, que va en una «dirección de simplificación para las condiciones del capital en Argentina, que permitan bajar costos y apunta a la inversión y orden para tener empleo».

Respecto a la decisión de la Cámara Nacional del Trabajo, que dictó hoy una medida cautelar que suspende la aplicación del capítulo laboral del DNU dictado por el Gobierno, Bullrich recordó que fue ministra laboral «en el año 2000 y ya desde esa época la Cámara del Trabajo era insoportable».

Los fallos «siempre salen a favor de sindicalistas» y las cosas «no se analizan con objetividad», porque «defendían lugares particulares», agregó.