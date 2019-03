Paul McCartney hizo vibrar con Fuh You el Campo Argentino de Polo de Palermo

Con 30 canciones hizo vibrar a los fans del histórico Beatle en Buenos Aires.

Come on baby now Let me look at you Talk about yourself Try to tell the truth I could stay up half the night Trying to crack your code I could stay up half the night But I’d rather hit the road ó

Paul McCartney presentó a su orquesta en un día histórico como el 23 de marzo 2019 en el marco de El Freshen Up Tour. El recital fué en el Campo de Polo de Palermo y completa sus cinco shows previstos en Sudamérica, que tendrán lugar además en Chile y Brasil. Una aventura.

A casi 3 años de su última visita a nuestro país, el artista llegó a la Argentina para tocar el sábado 23 de marzodonde se presentó en el Campo Argentino de Polo. Luego partirá rumbo a Brasil, en donde tiene 3 fechas programada.

El debut de Freshen Up Tour en Sudamérica tuvo lugar en el Estadio Nacional de la Santiago de Chile. Ante más de 50 mil personas, McCartney se lució con uno show de 3 horas en el que no faltaron los clásicos de The Beatles