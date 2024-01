Violencia y extorsión en la puerta de los supermercados: un problema que crece en Buenos Aires

En el caso de llamar a la Comuna 14, directamente no contestan o si contestan te dejan el espera y los reclamos no son atendidos.

Pedidos violentos en la puerta de los supermercados: vecinos denuncian inseguridad y falta de respuesta de las ausentes autoridades.

El 60% de los vecinos de Buenos Aires considera que la presencia de personas que piden en la puerta de los supermercados es un problema. El 30% afirma haber sido víctima de algún tipo de intimidación o violencia por parte de estas personas.

El problema de los que piden en la puerta del supermercado de barrio es un problema grave que afecta a muchas comunidades en Buenos Aires. Se trata de personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad y buscan ayuda para sobrevivir. Sin embargo, en algunos casos, estos grupos pueden llegar a ser violentos e intimidantes, lo que genera un clima de inseguridad en las zonas donde operan.

Según un estudio extraoficial realizado por Palermo Online Noticias, el 60% de los vecinos encuestados considera que la presencia de personas que piden en la puerta de los supermercados es un problema. El 30% de los encuestados también afirma haber sido víctima de algún tipo de intimidación o violencia por parte de estas personas.

Las causas de este problema son complejas y multicausales. Entre ellas, se pueden mencionar la pobreza, la falta de oportunidades laborales y la desigualdad social. También se ha señalado que la crisis económica que atraviesa Argentina ha contribuido a agravar el problema.

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires no ha tomado ninuna medidas para abordar este problema. Por ejemplo, si uno llama a la Policia ella no brindar asistencia a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad ni a los vecinos. Las medidas no han sido suficientes para resolver el problema de manera efectiva.

La policía también ha sido criticada por su inacción ante este problema. En muchos casos, los vecinos denuncian que la policía no responde a las llamadas de emergencia o que, cuando lo hace, no toma medidas efectivas para resolver la situación.

Ante esta situación, es importante que se tomen medidas integrales para abordar el problema. Estas medidas deben incluir, entre otras cosas, la implementación de programas de asistencia social para las personas en situación de vulnerabilidad, el fortalecimiento de la seguridad en las zonas afectadas y la educación de la población sobre cómo abordar este tipo de situaciones de manera segura.

A continuación, se presentan algunas recomendaciones específicas para abordar este problema:

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires debe aumentar el presupuesto para los programas de asistencia social que brindan ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad.

La policía debe mejorar su respuesta a las llamadas de emergencia relacionadas con personas que piden en la puerta de los supermercados.

Los vecinos deben estar informados sobre sus derechos y sobre cómo actuar de manera segura ante situaciones de intimidación o violencia.

Es importante recordar que la mayoría de las personas que piden en la puerta de los supermercados no son violentas. Sin embargo, es necesario tomar medidas para prevenir que algunas personas puedan aprovecharse de la situación y generar un clima de inseguridad en las comunidades.

Cantidad de puestos de venta callejera ilegal en CABA retrocedió 5,3% interanual en diciembre

La cantidad de puestos de venta ilegales en la vía pública en la Ciudad de Buenos Aires marcó en diciembre una merma de 5,3% respecto a igual mes de 2022, según un relevamiento realizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

En base al informe elaborado por la CAC, las diez cuadras más afectadas explicaron el 59,1% del total los puestos ilegales ubicados en calles, avenidas y peatonales.

Por arterias, la Avenida Avellaneda fue la que mayor nivel de puestos ilegales registró en diciembre, seguida por calles del barrio porteño del Once.

El rubro más comercializado de manera ilegal fue Indumentaria y calzado, que explicó el 78% del total; seguido por Alimentos y bebidas, con el 11,1%.

Dentro del aglomerado del Gran Buenos Aires se detectaron 386 puestos de venta callejera ilegal en las avenidas, calles y peatonales relevadas en el centro de la ciudad de La Plata, lo que representa una suba de 104,2% con respecto a diciembre de 2022.

El rubro con mayor incidencia en las calles, avenidas y peatonales del centro comercial platense fue Indumentaria y calzado, que representó un 85,1% de los rubros observados y los Alimentos y bebidas en el segundo lugar con el 5,8%, informó la Cámara.