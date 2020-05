Compartí :-) .







En algunos supermercados, como venimos denunciando hace semanas, no se cumple casí con ninguna medida de bioseguridad, como en el caso de Farmacity donde entran de a 20 personas, los supermercados se están transformando en contagiadores seriales, mientras el Gobierno de Larreta mira para otro lado y no hace los controles pertinentes. las empresas prefieren ganar dinero y se cagan en la gente. Larreta teléfono.

Así lo denunciaron desde las redes sociales los trabajadores de supermercados. Piden asistencia del Estado porque las empresas no cumplen con los protocolos para evitar la propagación del Covid-19. Aseguran que los medios televisivos no cubren la situación “por las pautas publicitarias que reciben”.

Segun nos informan los #TRABAJADORES de supermercados de distintas empresas, esta es la lista de casos positivos #COVID19☣. Al no comunicar algunas empresas los casos como corresponde, se complica un poco reunir informacion#ProntaRecuperacion 🤒🛒💪🏻#QuedateEnTuLocal 🙏🏻😬📄 pic.twitter.com/zVkjFsAwLk — Trabajadores De Supermercados (@trabdesuper) May 28, 2020

Los trabajadores de supermercados, considerados esenciales en esta pandemia de coronavirus, son uno de los sectores más golpeados por la propagación de la enfermedad en la Ciudad de Buenos Aires. A través de las redes sociales, los delegados informaron que ya hay 78 empleados que dieron positivo a la prueba de Covid-19 en distintas tiendas, lo que representa el 77% de todos los casos del país en el rubro (al momento, llevan contabilizados 101).

Lo desesperante -denuncian- es que en muchos casos las empresas no están cumpliendo los protocolos sanitarios y sienten que, en gran medida, la situación está invisibilizada porque no es reflejada por los medios televisivos, a quienes acusan de no hacer coberturas periodísticas sobre el tema “por las pautas publicitarias que reciben” de parte de las cadenas de supermercados.

También aseguran sentirse desprotegidos por las autoridades del propio Sindicato de Empleados de Comercio, encabezadas por Armando Cavalieri. Es que el eterno y polémico mandamás del gremio mercantil salió públicamente a pedir que se levantara la cuarentena el fin de semana pasado, e insólitamente minimizó la situación. En declaraciones radiales admitió contagios, aunque dijo que “no son muchos”.

«A nosotros sí nos parecen muchos los casos positivos, de los cuales la mitad fueron en los últimos días», le contestaron desde La Voz de Comercio, uno de los espacios internos que tiene representación en los supermercados.

El mapa del brote

Las situaciones más complicadas se dan en la sucursal 215 de Carrefour, ubicada en el barrio de Palermo (Scalabrini Ortiz 3128), donde se contabilizan 11 trabajadores contagiados, y en la tienda 35 de Disco, en Recoleta (Uriburu 1230), que ya suma 10 empleados afectados. Entre los delegados hay indignación con esa cadena que pertenece a Cencosud y que cuenta con 27 casos en total, porque se niega a cerrar los locales afectados.

La decisión de la firma fue rotar a sus empleados de una tienda a otra para así evitar que estén sin facturar. Eso tiene como perjuicio que los trabajadores pueden llevarse el virus a su puesto laboral original.

Por otra parte, si el análisis se hace por barrio y no por local, otro de los focos es Barrio Norte. Allí, tres sucursales de Coto totalizan 11 contagios (5 de ellos en French 2417, 3 en Junín 1073, 2 en Paraguay 2672 y 1 en Av. Díaz Vélez 4531).

La situación en el conurbano y en el resto del país

En Gran Buenos Aires, los trabajadores con coronavirus son 19. La zona más afectada es Pilar con 7 casos. También se registraron contagios en supermercados de La Matanza, Avellaneda, San Martín, Quilmes y Moreno. Los contagios registrados en el interior corresponden a Córdoba capital y a Resistencia, en Chaco.

Puede haber más casos

Las cifras del relevamiento son propias de los delegados, porque no todos los casos son informados oficialmente por los supermercados. “El comportamiento de las empresas es muy dispar. Algunas informan internamente y al público, pero otras no lo hacen. Y nos terminamos enterando tras los test que se hacen empleados. Y eso es contraproducentes para las propias compañías porque los clientes se sienten inseguros”, dijo días atrás Mario Amado, titular de La Voz de Comercio, entrevistado por el medio La pelota sindical.