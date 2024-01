Pepsi propone un viaje a la vibrante década de los 90

Un twist de verano

Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

Pepsi propone llevar a todos los consumidores que estén en Mar del Plata en un viaje a las vibrantes décadas de los 90 y 2000 con su nueva activación: Dimensión Twist.

La Pepsi Black con un toque de limón toma especial relevancia durante el verano y es la socia perfecta para refrescar a los consumidores de la costa atlántica. Así, esta experiencia única sumergirá a los fanáticos de la marca en la era dorada de la cultura pop, con un giro moderno que no se querrán perder. Dimensión Twist apuesta por el concepto que caracterizó al lanzamiento de Pepsi Twist®, el New Retro, e invita a explorar la música, la moda y los juegos arcade que definieron a toda una generación. La experiencia sorprenderá tanto a los nostálgicos de los 90, como a los jóvenes apasionados de lo retro que buscan conectar emocionalmente con una época que no vivieron.

Hasta el 13 de febrero, estará abierta de jueves a domingos, de 19:00 a 23:00 horas en el Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos 4949, Mar del Plata.

Dentro, los consumidores podrán sumergirse en juegos y actividades que los harán sentir como si estuviesen en el pasado, pero con un toque moderno. Podrán canjear cupones por productos exclusivos de Pepsi Twist® y llevarse a casa un pedacito del viaje en el tiempo.

La gaseosa con un twist de limón volvió al país en un único y reversionado formato: lata de 354 ml y con todo el sabor de Pepsi Black®, su plataforma sin azúcar. Ya se puede conseguir en kioscos, autoservicios, supermercados e hipermercados del país.