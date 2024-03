Philip Kotler en Argentina: “Las empresas y las personas adineradas deben pagar impuestos más altos”

En el marco de la primera edición de Austral Marketing Meetings, el padre del marketing moderno, disertó sobre el rol del marketing, las empresas y el estado en el crecimiento de los países y sus comunidades, poniendo especial énfasis en lo crucial del desarrollo sostenible.

Te invitamos a revivir la conferencia completa y con traducción al español en simultáneo desde nuestro canal de YouTube .



Buenos Aires, marzo de 2024 – El viernes 22 de marzo, en un evento exclusivo que marcó el lanzamiento de la primera edición de Austral Marketing Meetings, Philip Kotler disertó ante profesionales y académicos de Argentina . A la vez, la Universidad Austral presentó la traducción al español de su libro “Marketing humanístico: La génesis del Marketing Human to Human” , traducida por Reynaldo Rivera, profesor de Marketing de la Universidad Austral, y por Lid Editorial.

El evento fue organizado por las facultades de Comunicación y Ciencias Empresariales (sedes Campus Pilar y Rosario), y se realizó de modo online y presencial.

Entre las declaraciones más destacadas del padre del marketing moderno , Kotler manifestó su mirada sobre la actualidad del capitalismo:

“Estoy a favor del capitalismo, pero un capitalismo mejor y no de aquel que representa un mercado libre sin responsabilidades. No del capitalismo que recompensa a los inversores ya los accionistas, sino de aquel en el que existe un buen retorno a los empleados, a los distribuidores, suscriptores, etc.”

“Necesitamos de una industria que esté basada en la propiedad privada con el objetivo de lograr buenos beneficios a través del capitalismo de partes interesadas, no del capitalismo de accionistas. Y que las empresas persigan la sostenibilidad además de la rentabilidad”.

“Las empresas y las personas adineradas deben pagar impuestos más altos”.

“Las empresas podrían tener que aceptar que sindicatos para dar una voz en la política a sus empleados”.

“Debemos ver cómo funcionan los modelos capitalistas en los países nórdicos que consideramos que han logrado las mejores versiones del capitalismo alcanzando los estándares de vida más altos. Están entre los 10 primeros en salud, felicidad, educación y baja disparidad de ingresos. Estos cuatro elementos deben ser los objetivos de todas las naciones”.

“Si las empresas adoptan la filosofía empresarial nórdica, los ciudadanos serán más felices, más sanos, mejor educados y disfrutarán de un ingreso viable”.

Junto a la participación de Kotler, se llevaron a cabo cuatro conferencias de expertos del marketing internacional: el profesor Waldemar Pförtsch (CIIM Business School, Chipre; Universidad Técnica de Munich, Alemania); el profesor Frank Mulhern (Universidad Medill Northwestern, Estados Unidos); Carlos Trelles, CEO Axon Latam (Estados Unidos); Luciano Casanova, Gerente de Negocio e Innovación, Café La Virginia SA (Argentina), y el profesor Alandeom Oliveira (State University of New York, Albany, Estados Unidos).

También se llevó a cabo un panel corporativo sobre las implicancias de Human to Human, modelo de negocios en Latinoamérica con la presencia de Chief Marketing Officers de Pepsico, Mondelez y Puma – Argentina.

Te invitamos a revivir la jornada y la clase magistral de Philip Kotler, a través del canal de Youtube de la Universidad Austral: