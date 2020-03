Piratas: La reina Isabel II huye de Londres. «La mortaja no tiene bolsillos».

Compartí :-) .







La reina Isabel II planea dejar Londres en medio de los temores por el coronavirus. La mortaja no tiene bolsillos.







La reina británica Isabel II tiene intenciones de dejar Londres para mudarse al castillo de Windsor para pasar el periodo de pascua y es probable que permanezca allí más tiempo del habitual debido al brote de coronavirus, que también está afectando a Reino Unido, informó este martes el diario Daily Mail.

Anteriormente se había dado a conocer que si la propagación del covid-19 se agravaba, la reina, de 93 años, y el príncipe Felipe, de 98, se mudarían a Sandringham House, al noreste de Inglaterra, que dispone de menos personal que otras residencias de la monarquía británica.

Las redes sociales no se hacen esperar y dicen cosas como:

«la familia «real») practica la endogamia , aparte de su fragilidad inmonológica , tienen tendencias psicopatas por eso se encierran para que no vean el demonio que la controla».

«La monarquía haciendo alarde de que hasta el último día de sus vidas seguirán siendo unos miserables… la reina quieren esconderse mientras su pueblo perece, ¡qué lejos está de ser una verdadera reina¡»

«Afortunadamente el covid no distingue entre ricos y pobres, jóvenes o viejos afecta por igual y no importa si las personas han sido repugnantes e inmorales toda su vida, igual se los cargará la parca…. ¡puedes correr pero no esconderte!»