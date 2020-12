Plan básico universal y obligatorio para telefonía, internet y TV paga.

Compartí :-) .









Internet: la tarifa social prevé planes prepagos de $350 por mes que incluyen un giga de datos.

El plan básico universal y obligatorio sumará los valores del servicio prepago de $150 y del paquete de datos de $200. Para la telefonía fija también se diseñó una propuesta de $380 mensuales.

El plan básico universal (PBU) y obligatorio que anunció el Gobierno nacional prevé paquetes de servicios móviles prepagos con 1 Giga de datos a un precio de $350 mensuales, al sumar los valores del servicio prepago, de $150, y del paquete de datos, de $200.

Las llamadas

Los usuarios que requieran el plan tendrán por $200 el paquete de 500 minutos de llamadas dentro de la misma red del operador, otros 50 minutos para conversaciones con móviles de otras empresas, 500 mensajes de texto, acceso gratuito a líneas 0800 y a páginas educativas, más plataforma de mensajería instantánea (whatsapp o similar) solo para texto, detallaron desde el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Paquete de datos

A esa prestación pueden sumarle 1 Giga de datos por $200 mensuales, o bien optar por la prestación básica universal más un cargo diario de $18 pesos para tener 50 megabytes para consumir en el día.

Telefonía fija

Para la telefonía fija también se diseñó una propuesta de $380 mensuales que incluye 300 minutos de llamadas locales y de larga distancia, llamadas entrantes sin límites, llamadas libres a números 0800 y otros de emergencia.

Internet fijo

Parael servicio de internet fijo residencial sin incluir la tecnología satelital -por lo cual queda exceptuada la empresa DirectTV-, las compañías que tengan más de 50.000 cuentas deberán ofrecer en la zona del AMBA conexiones de hasta 10 megabits por segundo a $700 por mes; mientras que en el resto del país deben ofrecer hasta 5 megabits por ese mismo valor.

EL PBU también es para el servicio de internet fijo

Los prestadores que posean entre 2.000 y 50.000 accesos totales deberán ofrecer conexiones de 5 megabits por segundo a un valor de $700 mensuales.

En su defecto, los usuarios podrán optar por acceder a otro plan de menor velocidad ofrecido por la compañía, con un descuento del 30% en el precio.

Las empresas pymes y cooperativas que tienen menos de 2.000 clientes (accesos totales) deberán ofrecer planes de 2 megabits por segundo a un valor de $600 por mes.

En el marco del lanzamiento del plan, el Ente Nacional de Comunicaciones se comprometió a entregar Aportes No Reembolsables a las cooperativas y pymes que necesiten invertir para poder ofrecer a los usuarios 5 megabits en sus redes

En cuanto a las empresas de TV Paga, el Gobierno dispuso que deberán ofrecer planes con descuento sobre el plan de menor valor que tenían en oferta al 31 de julio pasado, que será del 20% en las empresas que tienen entre 30.000 y 100.000 abonados; del 25% para las que tienen entre 100.000 y 500.000 cuentas y de 30% en el caso de la compañías que cuentan con más de 500.000 clientes.

ENACOM

El presidente de Enacom aseguró que el plan básico de comunicaciones «es un derecho»

El presidente de Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, afirmó que «el Estado argentino crea un derecho, el derecho de estar conectados», con la puesta en marcha de plan básico universal obligatorio para telefonía fija y móvil, internet y televisión paga, que se implementará desde el 1 de enero próximo

Ambrosini, en una conferencia de prensa en Casa Rosada, donde el jefe de Gabinete Santiago Cafiero anunció el plan, dijo que en materia de conectividad «es un orgullo empezar con los que más necesitan para llegar a todos, como siempre lo dice y repite el presidente Alberto Fernández».

«Nos propusimos dar mayor conectividad a los sectores más necesitados, empezando por la telefonía móvil y sacamos un plan para que la gente esté comunicada, de 150 pesos», explicó el funcionario.

Ambrosini detalló que este plan incluirá 500 minutos para teléfonos de la misma compañía, 30 minutos para contactos con otras empresas, WhatsApp libre por 30 días para textos y mensajería gratis, 500 mensajes gratis y acceso a los sitios educativos, entre otras cuestiones.

También se podrá sumar un plan de 200 pesos para un giga, una carga diaria de internet a 18 pesos y 10 megas de internet por 700 pesos.

Las condiciones para acceder al plan es la de cobrar menos de dos salarios mínimos o ser beneficiario de algún plan social o cobrar la jubilación mínima.

Según Ambrosini, «como este es un servicio público esencial y en competencia, quizás las grandes empresas salgan a competir con un plan mejor, y por eso es bienvenido este plan de conectividad, en favor del usuario».

«Le vamos agradecer a las empresas que compitan con esto, y si lo hacen con mejores precios el beneficiario final el es el usuario que lo necesita», completó.

Por su parte, el vicepresidente de Enacom, Gustavo López, señaló que «a un derecho del ciudadano hay una obligación de las empresas» y remarcó que «por primera vez en la historia de la Argentina hay un derecho ciudadano nuevo, como derecho humano básico, que es la prestación básica universal, como se da en la medicina, pero ahora en la comunicación».

López contó que las empresas «están obligadas a prestar este servicio a este universo» y aclaró que «en caso de duda sobre el beneficiario la empresa lo tiene que dar, informar al Enacom y ahí verificará».

Para el funcionario, lo fundamental es «que nadie quede fuera de la comunicación, que en el siglo XXI es como la energía en la era industrial del siglo XX».

Por último, la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom, indicó que «hay un universo 10 millones de personas, más los hijos de entre 16 a 18 años, los cuales tienen accesibilidad con capacidades muy diferentes».

Sánchez Malcom resaltó que la prestación «es una base y un derecho de garantía de acceso a la telefonía móvil, que tiene un 80% de cobertura en todo el país» y agregó que «es un plan básico universal que fija un piso y que está orientado para que le gente no quede sin comunicación».

«Lo atravesamos en la pandemia y fue necesaria hubo una fijación de precios y establecer un límite de tarifas para garantizar el acceso a la comunicación», concluyó la funcionaria.

La prestación se implementará desde el 1 de enero del año próximo.

– Jubilados y pensionados con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos.

– Trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por Embarazo.

– Beneficiaros de pensiones no contributivas con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, Monotributo Social, trabajadores y trabajadoras monotributistas inscriptos e inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere dos salarios mínimos y seguro de desempleo.

– Los beneficiarios del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares.

– Usuarios y usuarias que perciban una beca del Programa Progresar.

– Personas desocupadas o en la economía informal, y de programas sociales, en todos los casos incluidos sus hijos de entre 16 y 18 años.

– Clubes de Barrio y de Pueblo registrados, asociaciones de Bomberos Voluntarios registrados, entidades de Bien Público sin fines de lucro y organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal.

Los objetivos

La reglamentación de la Prestación Básica Universal obligatoria (PBU) es una «inequívoca señal de política pública dirigida a sostener la asequibilidad a servicios esenciales para millones de argentinas y argentinos beneficiarios de planes sociales», afirmaron desde Jefatura de Gabinete.

Para el gobierno nacional, esta medida se inscribe en una «política inclusiva con eje en la incorporación de la reglamentación asimétrica del DNU 690/20, reclamada por PyMEs y cooperativas y planteada por el presidente Alberto Fernández; la implementación del Fondo de Servicio Universal al servicio de la conectividad de barrios populares, zonas rurales y semi-rurales y la plena marcha del Plan Conectar; y la formalización del Reglamento de Compartición de Infraestructuras Pasivas, que habilita marcos de competencia en un sector cuyas redes e infraestructuras son esenciales para la producción, el trabajo y la vida cotidiana».

Los fundamentos de la iniciativa

Una muestra de la esencialidad de los servicios de internet y comunicaciones la constituyen más de 2 millones de menores que viven en los 4.416 barrios populares del país que no pudieron sostener en el año una conexión frecuente y necesaria con sus docentes, subrayaron desde la Jefatura de Gabinete.

La pandemia reveló la brecha digital al exponer las diferentes posibilidades de seguir teniendo clases entre quienes tienen acceso en su casa a la computadora y quienes dependen del centro comunitario.

Como sostienen las organizaciones barriales «no tener internet implica una situación de inequidad» porque las familias requieren de acceso para inscribirse en la Anses en planes como lo fue el IFE o en la AFIP para registrarse como monotributista o para certificar que el empleador haga los aportes mensualmente.

En un contacto que mantuvo con la prensa en Casa de Gobierno, el titular del Enacom, Claudio Ambrosini, precisó que «la salida del descongelamiento de los precios será con aumentos de hasta el 5% para todos» los servicios prestados a quienes no requieren del plan básico universal y obligatorio.

Por su parte, la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sanchez Malcom, agregó que «las empresas pymes y cooperativas que tengan menos de 100.000 abonados podrán aplicar un incremento del 8% a partir del 1 de enero».

Estos incrementos están plasmados en la resolución 1466 del Enacom, y que en sus considerandos entiende «prudente» admitir «excepcionalmente» que las empresas cuenten con un plazo de diez días para comunicar los incrementos a implementar dentro del tope autorizado.

DEPREDADORES

Desde el sector privado y desde las firmas pymes dijeron que los aumentos del 5 y 8% para los servicios que se presten por fuera del plan básico universal y obligatorio de internet, telefonía fija y móvil y tv paga, «no son suficientes».

Estos aumentos corresponden a los servicios que se presten por encima de los previstos en la tarifa social o plan básico universal y obligatorio.

Desde las grandes empresas así como desde las pymes que operan especialmente en el rubro de internet fija, coincidieron en señalar que el incremento «no alcanza» para poder «reponerse de la inflación del 30% de este año».

«Si los ingresos de las empresas no pueden acompañar la inflación, nos dejan sin dinero para invertir, en una industria que si no invierte no funciona», enfatizaron.























