Larreta teléfono: «Primero llamó a la obra social, son las 23 pm del 26 -6-2020, y no te atiende, entro a la web y no es fácil encontrar un número de teléfono, a esta hora sobran las notas de política, ya no me interesan, logro recuperar un mail, al cual no me contestan, intento usar el watsaup del gobierno de Larreta y solo necesito habar con un médico, para Larreta mente perversa solo quiero pagar el abl o sacar un turno para el carnet de conducir y me da dos opciones a o b, a esta altura de la noche estoy solo. «Ni la obra social ni el gobierno te atienen». Nos comentó un paciente no atendido con síntomas. Consultado por Palermonline Noticias nos dice «tengo tos, fiebre y dolor de espalda intermitente», «Los gobiernos son unos hijos de putas». Lector lo dejo a su criterio.

Hablas con el Plan detectar y solo es una campaña de prensa de Wtsuap. Un asco…

100 dias

La ciudad de Buenos Aires registró un crecimiento sostenido de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 352 diagnósticos positivos hasta el pasado 3 de abril, que saltaron a 2.703 a mediados de mayo y crecieron a 22.800 en las últimas horas, al cumplirse hoy 100 días del aislamiento social preventivo y obligatorio.

El avance de los contagios llevó a que la ocupación de camas de terapia intensiva alcance hoy el 52,5% de las disponibles al llegar a 215 internaciones en cuidados intensivos, mientras 716 son pacientes moderados y 2.647 leves.

CASO

Sebastián define el momento en que recibió el mensaje de su mamá como el inicio de la película de terror, el instante en que todo cambiaría. 25 de marzo de 2020: Marta, la hija menor del matrimonio, había decidido ir al lavadero tras dos días de no saber nada de su papá. Cuando se asomó por el vidrio, lo encontró semidesvanecido dentro del lavadero. Ella tiene 32 años, y desde entonces estuvo en shock durante 20 días, sin poder hablar.

Una ambulancia trasladó a Darío al Sanatorio Los Arcos. A Marta no la dejaron subir. De ahí en adelante comenzó una secuencia que nadie en la familia podía imaginar: no tenían permiso para visitarlo. «De repente mi tío estaba en terapia intensiva y no podíamos comunicarnos ni por teléfono. Las noticias llegaban por Whatsapp, a través de partes médicos muy breves. Los profesionales les indicaron a Susana y a mis primas que se controlaran los síntomas todos los días», explica Sebastián.

La familia se unió en un grupo de Whatsapp que se llamó «Darío te queremos»; este espacio funcionó como refugio ante el dolor, pero también fue el medio donde se intercambiaron anécdotas en las que el protagonista número uno era Darío.

Al séptimo día de internación le pusieron un respirador. Ese mismo día, Susana comenzó a tener fiebre y fue caminando al Sanatorio Agote, donde quedó internada. El 6 de abril y tras 11 días de internación, Darío falleció y la familia fue notificada por Whatsapp.

Ninguno sabe bien en qué circunstancias, y por qué sin su consentimiento, una enfermera le contó a Susana que su marido había fallecido.

En apenas cuatro días sus pulmones se llenaron de agua y su cuerpo fue invadido por una neumonía galopante; empeoró mucho en poco tiempo, pasó a terapia intensiva, tuvo fallas en algunos órganos, necesitó oxígeno. Nada alcanzó. Susana Barredo falleció el sábado 25 de abril de 2020 producto del coronavirus al igual que Darío.

La mamá de Sebastián y hermana de Darío hace terapia dos veces por semana. Todos los días comparte recuerdos de su infancia junto a su hermano en el grupo, que hoy se llama «Darío y Susy, los queremos». La palabra coronavirus es tabú; prefieren hablar de que «se fueron».